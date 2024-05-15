Такое разное подозрение

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Практика показывает, что подозреваками могут быть не только пёсели, но и котики. Моськи у них при демонстрации этой эмоции получаются особенно зловещими.
Но и милыми тоже, поскольку это котейки. Количество полутонов и оттенков их подозрительности подсчитать невозможно. Да и зачем, ведь можно просто наслаждаться умилительным выражением, объединяющим сомнение, беспокойство и озарение.
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