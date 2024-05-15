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Сообщество Без кота и жизнь не та 2376 постов • 515 подписчиков подписаться
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Такое разное подозрение

Такое разное подозрение

Автор:
15 мая 2024 15:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   выражение   кот   котик   подозрение   проявление   фото   чувство   эмоция   
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Практика показывает, что подозреваками могут быть не только пёсели, но и котики. Моськи у них при демонстрации этой эмоции получаются особенно зловещими.

Но и милыми тоже, поскольку это котейки. Количество полутонов и оттенков их подозрительности подсчитать невозможно. Да и зачем, ведь можно просто наслаждаться умилительным выражением, объединяющим сомнение, беспокойство и озарение.

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Метки: Животное   Питомец   выражение   кот   котик   подозрение   проявление   фото   чувство   эмоция   
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Ivan Час назад
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Gatsby
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