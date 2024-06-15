Люди из стали. Виктор Пономарёв

В годы Великой Отечественной телефонисты не только сидели в штабах, но и находились на передовой, устраняя разрывы связи и обеспечивая своевременное взаимодействие частей в бою. Были среди связистов и настоящие герои. Так, гвардии красноармеец Виктор Пономарёв, попав в окружение, шесть дней из немецкого тыла корректировал огонь артиллерии по телефону. Рассказываем о подвиге 19-летнего Героя Советского Союза в нашем материале.

На фронт

Пономарев был призван в ряды Красной Армии в августе 1942 года. Его зачислили в пехотное училище обучаться на телеграфиста. Как отличника боевой подготовки Виктора в начале 1943 года досрочно направили в действующую армию. На фронт он попал в составе роты связи 205-го полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии. Пономарёв отличился уже в мае 1943 года. В частности, в документах отмечалось:

«Не зная сна и отдыха, он сутками дежурил у аппарата, под огнем противника исправлял поврежденную линию. В самый трудный момент боев с 5 по 10 мая 1943 года под непрерывной бомбежкой Пономарёв по 30-40 раз в день исправлял линию и обеспечивал бесперебойность в ее работе.

Если связь восстановить было невозможно и отказывало радио, Пономарёв выполнял роль пешего посыльного и в любое время суток под градом пуль и снарядов противника выполнял боевые задания».

Виктору приходилось вылезать из блиндажа и, пропуская через пальцы телефонный провод, вжимаясь в землю, раздирая на себе обмундирование, расцарапывая в кровь колени и руки, ползти сотни метров, чтобы найти разрыв и устранить его.

Летом 1943 года Виктор участвовал в боях на Курской дуге. Его дивизия стойко сражалась и отбила все атаки немцев на Курск. 10 июля, в разгар сражения, Пономарёв был отправлен связным в один из батальонов. Во время выполнения задания он неожиданно наткнулся на группу немцев. Гвардеец не растерялся и огнем из автомата уничтожил несколько врагов, остальных обратил в бегство. После этого Виктор успешно доставил боевое донесение в штаб батальона.

Форсирование Днепра

В конце июля дивизия перешла в контрнаступление, а через два месяца ее передовые подразделения вышли к Днепру. 20 сентября Виктор в составе передового батальона форсировал реку у села Домантово Чернобыльского района Киевской области. Пономарёв под обстрелом провёл связь, обеспечивая управление боем. Бойцы десантной группы с ходу захватили плацдарм. На следующий день передовой отряд десантников прорвался на узком участке между реками Припять и Днепр и закрепился у деревни Оташев. Начались жаркие схватки. Немцы предприняли 11 контратак, пытаясь столкнуть гвардейцев в Припять.

На третий день боев немцам все же удалось окружить часть батальона под Оташевым. «Отстреливался до последнего патрона», — так отмечались действия Виктора в том бою. При этом он продолжал докладывать обстановку по телефону. Почти вся окруженная у Оташева советская группа бойцов погибла, лишь немногим удалось прорваться к своим. Пономарев же предпринял необычное решение в, казалось бы, безвыходной ситуации. Он зарылся в землю и замаскировал свою позицию. При этом Виктор успел взять собой телефон.

Пономарев пробыл в немецком тылу шесть дней без еды и практически без воды. Все это время он корректировал огонь артиллерии по врагу. И только когда на плацдарм переправился весь полк и стал расширять его на запад, достигнув секретной позиции телефониста, Пономарёв с автоматом и телефонным аппаратом вернулся в свое подразделение. 19-летний боец даже не был ранен!

Виктор Павлович Пономарев за свои подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1944-м его отправили в Военно-морское училище связи. Он окончил его в 1947-м и до 1968 года служил на Балтийском флоте.