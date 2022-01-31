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Москвич пытается продать мяч с автографом Льва Яшина за 100 млн

Москвич пытается продать мяч с автографом Льва Яшина за 100 млн (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 22:07
Сообщество : Истории
Метки: Динамо Москва   Лев Яшин   автографы   мяч   продажа   футбол   
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Александру Приходько мяч достался по наследству. В конце 60-х его подарили тренеру ФК "Динамо" Адамасу Голодцу, а он, в свою очередь, передарил его семье Александра.

Долгие годы семейная реликвия пылилась на полке, по назначению её никто не использовал. Но тут предприимчивый россиянин решил, что кому-то "знаменитый" мяч обязательно нужнее. И не важно, что товарный вид с годами немного растерялся, главное-то — память! Ведь на мяче автограф оставил не только легендарный вратарь Лев Яшин, но и другие игроки столичного «Динамо». А многих и вовсе уже нет в живых, поэтому Приходько верит, что в такой большой стране как наша обязательно найдется фанат бело-голубых, который готов будет знатно раскошелиться.

Дело в том, что изначально Александр был готов расстаться с раритетом за 100 млн. рублей. Об этой истории рассказывает телеграм-канал MASH.

Пока желающих не нашлось, но Александр не отчаивается - исправно обновляет свое объявление раз в месяц, чтобы оно не затерялось среди других. И даже при попытке корреспондента поторговаться, выразил готовность расстаться с мячом даже за 30 миллионов.


Подчеркивается, что этим мячиком никто и никогда не играл. Понятно, в противном случае не только подпись Льва Яшина, но и все остальные не сохранились бы. «Сами понимаете, ему более полувека, – добавляет владелец спортивной реликвии, – Он, скажем так, не новый».

Счастливый обладатель мяча с автографом Яшина продает его уже три года, однако суммы, которые ему предлагают, как признается москвич, «не интересны».

Так что если с умом торговаться, есть шансы приобрести раритет за разумные деньги. Где-то в районе 30 000 000, если для вас это разумная цена.

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Метки: Динамо Москва   Лев Яшин   автографы   мяч   продажа   футбол   
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271
Mr.Fix 2 часа назад
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2k
Moon24 38 минут назад
Идиотизм людей поражает . Старый негодный хлам , ну автографы ...все равно хлам с помойки
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210
Карл Такойто 53 минуты назад
Вообще когда продают такие вещи и хотят получить за них реальное бабло,если эти вещи настоящие конечно. Обращаются в какой нибудь именитый аукционный дом типо Sotheby's или другой,они проводят экспертизу,иногда и не одну-и после этого только выставят такую вещь у себя на торгах,и приложат к ней соответствующие экспертизы,заключения и сертификации с которыми можно будет ознакомиться ещё до торгов. А выставлять такое на Авито,ну серьезный покупатель а не потомственный баран всё равно настоит на экспертизе и не будет покупать такое на слово,а когда выяснит что настоящее -какие нибудь крепкие парни просто отнимут у нерадивого продавца такой и мячик и всё,это ведь и проще и дешевле чем платить даже 10 млн.))Пусть идёт потом ментам объясняет что мячик стоит 30млн. а не 1000 руб как обычный б.у. мяч
Короче в РФ менты на такое даже дело не станут открывать-скажут иди выспись со своим мячом и афтографами
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13k
Великий Кормчий Час назад
Скоро на Алиэкспресс.....
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
- А чего так дорого?
- Деньги очень нужны.
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1k
Владимир 2 часа назад
Я в 1984 году бате подарил бутылку вискаря. Тогда это был жуткий дефицит. Бати уже нет 20 лет, а бутылка до сих пор стоит.
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−140
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
сотка баксов цена этому мячику.
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4k
Александр 2 часа назад
Мяч 1971 года, но гораздо дешевле, всего 1800000.
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
Интересно, а сам ФК Динамо не хочет выкупить подобную реликвию?
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3k
Ivan 2 часа назад
У меня клюшка с автографом Харламова есть. Может, продать, раз такие цены? Все равно хоккеем не интересуюсь...
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703
Сергей Своенравов 3 часа назад
Даже за 30 млн? Блин, надо брать...
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723
Hallo FreeSpace 3 часа назад
Ну я видел на авито как чувак фотик Зенит за мулик продавал , так что может кто и мячик захочет ...
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