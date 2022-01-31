Москвич пытается продать мяч с автографом Льва Яшина за 100 млн

Александру Приходько мяч достался по наследству. В конце 60-х его подарили тренеру ФК "Динамо" Адамасу Голодцу, а он, в свою очередь, передарил его семье Александра.
Долгие годы семейная реликвия пылилась на полке, по назначению её никто не использовал. Но тут предприимчивый россиянин решил, что кому-то "знаменитый" мяч обязательно нужнее. И не важно, что товарный вид с годами немного растерялся, главное-то — память! Ведь на мяче автограф оставил не только легендарный вратарь Лев Яшин, но и другие игроки столичного «Динамо». А многих и вовсе уже нет в живых, поэтому Приходько верит, что в такой большой стране как наша обязательно найдется фанат бело-голубых, который готов будет знатно раскошелиться.
Дело в том, что изначально Александр был готов расстаться с раритетом за 100 млн. рублей. Об этой истории рассказывает телеграм-канал MASH.
Пока желающих не нашлось, но Александр не отчаивается - исправно обновляет свое объявление раз в месяц, чтобы оно не затерялось среди других. И даже при попытке корреспондента поторговаться, выразил готовность расстаться с мячом даже за 30 миллионов.
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Подчеркивается, что этим мячиком никто и никогда не играл. Понятно, в противном случае не только подпись Льва Яшина, но и все остальные не сохранились бы. «Сами понимаете, ему более полувека, – добавляет владелец спортивной реликвии, – Он, скажем так, не новый».
Счастливый обладатель мяча с автографом Яшина продает его уже три года, однако суммы, которые ему предлагают, как признается москвич, «не интересны».
Так что если с умом торговаться, есть шансы приобрести раритет за разумные деньги. Где-то в районе 30 000 000, если для вас это разумная цена.
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у тебя в руках частица истории, обладать ею уже большая ценность.