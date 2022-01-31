Москвич пытается продать мяч с автографом Льва Яшина за 100 млн

Подчеркивается, что этим мячиком никто и никогда не играл. Понятно, в противном случае не только подпись Льва Яшина, но и все остальные не сохранились бы. «Сами понимаете, ему более полувека, – добавляет владелец спортивной реликвии, – Он, скажем так, не новый».

Счастливый обладатель мяча с автографом Яшина продает его уже три года, однако суммы, которые ему предлагают, как признается москвич, «не интересны».

Так что если с умом торговаться, есть шансы приобрести раритет за разумные деньги. Где-то в районе 30 000 000, если для вас это разумная цена.