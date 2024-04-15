Калининградская область первой в стране ввела программу поддержки репатриантов

Калининградская область первой в России ввела меры соцподдержки для репатриантов, сообщил губернатор Антон Алиханов. Для возвращающихся на историческую родину людей предусмотрена как финансовая, так и консультативную поддержку.





Так, единоразовая выплата на каждого члена семьи составит 32 тысячи рублей. Также репатриантам возместят все расходы на медицинское освидетельствование, признание документов об образовании и учёных степеней, званий, квалификаций и аренду квартиры за полгода. При этом общая сумма компенсаций не должна превышать 135 тысяч рублей. Возможно, не самая щедрая помощь, но из резервного фонда на это дело выделили пока 100 миллионов рублей.





Консультационную поддержку репатриантам будет оказывать специальный сервисный центр, который откроется в конце апреля, а также специальные сообщества в социальных сетях, где людям будут помогать с оформлением документов на всех этапах переезда.