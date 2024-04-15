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Калининградская область первой в стране ввела программу поддержки репатриантов

Калининградская область первой в стране ввела программу поддержки репатриантов

Автор:
15 апреля 2024 19:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Антон Алиханов   Калининградская область   Соцподдержка   гражданство   переезд   репатрианты   
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Желающим вернуться на историческую родину людям окажут как финансовую, так и консультативную поддержку.

Калининградская область первой в России ввела меры соцподдержки для репатриантов, сообщил губернатор Антон Алиханов. Для возвращающихся на историческую родину людей предусмотрена как финансовая, так и консультативную поддержку.


Так, единоразовая выплата на каждого члена семьи составит 32 тысячи рублей. Также репатриантам возместят все расходы на медицинское освидетельствование, признание документов об образовании и учёных степеней, званий, квалификаций и аренду квартиры за полгода. При этом общая сумма компенсаций не должна превышать 135 тысяч рублей. Возможно, не самая щедрая помощь, но из резервного фонда на это дело выделили пока 100 миллионов рублей.


Консультационную поддержку репатриантам будет оказывать специальный сервисный центр, который откроется в конце апреля, а также специальные сообщества в социальных сетях, где людям будут помогать с оформлением документов на всех этапах переезда.

Отметим, что репатриантам относятся проживающие за границей россияне, бывшие граждане РФ, а также люди, проживавшие на территории РСФСР, или у кого есть родственники, которые жили на территории Российской империи или СССР.


Напомним, что в 2023 году губернатор Алиханов помимо готовности выделить 100 миллионов рублей на репатриантов также заявлял о необходимости разработки "карты русского", которая бы позволяла соотечественникам перебираться в Россию по упрощённой схеме.

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Метки: Антон Алиханов   Калининградская область   Соцподдержка   гражданство   переезд   репатрианты   
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1  комментарий
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gavrosh 37 минут назад
Надо сходить. Даже помощь не нужна. Дайте перевезти всё нажитое, непосильным трудом, без растаможки!
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