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Попытки парня забить гвозди в дерево

Попытки парня забить гвозди в дерево

Автор:
14 июня 2024 08:41
Метки: Видео   Прикол   в мире   гвоздь   люди   молоток   
1314
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1

"Как забить гвоздь?" – вопрос, на который напрашивается очевидный ответ: "взять гвоздь и забить его молотком". Парень попытался забить гвозди в дерево, однако у него возникла проблема. Герой ролика постоянно не мог попасть по ним.

Проиграл в битве с гвоздями.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   гвоздь   люди   молоток   
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13  комментариев
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529
Dima Час назад
уличный развод лохов (видно сколько ударов было по бревну), тут намагниченный молоток!
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4k
solovei7 6 минут назад
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1k
Дмитрий 8 минут назад
Та сильнее надо замахиваться)))

Сейчас не надо никаких хитростей большинство молодежи из городов (а америкосовских и подавно) молоток в руке никогда не держали....не что б с таааким замахом по грвоздю попасть)
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11k
Berserk 45 минут назад
У этого тупицы однозначно до этого лучше получалось забивать косяки чем гвозди.
Он даже молоток держать не умеет и думает что гвоздь возьмёт силой, а он забивается координацией и точным ударом.
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10k
Alex 49 минут назад
Пить меньше надо
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1k
DuckTales 55 минут назад
Даже я попаду
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Рукожоп
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7k
satra Час назад
Вещества они такие.
Ну или со зрением не все хорошо, из-за разных патологий может не работать бинокулярка. "Изображение" плоское.
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13k
Cornho Час назад
Думается мне, что это что-то вроде конкурса - забить гвоздь с одного удара.
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9k
Mauritanien Час назад
Думаю это какой-то уличный конкурс-развод из серии забей гвоздь 1-2-3 ударами и получи миллион. Я бы вряд ли попал с такого размаху.
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11k
SuperTroll Час назад
Полупокер обжованный. Ничего тяжелее губной помады, в жизни не держал
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204
Taras 2 часа назад
Странная патология!
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