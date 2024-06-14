Попытки парня забить гвозди в дерево

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"Как забить гвоздь?" – вопрос, на который напрашивается очевидный ответ: "взять гвоздь и забить его молотком". Парень попытался забить гвозди в дерево, однако у него возникла проблема. Герой ролика постоянно не мог попасть по ним.
Проиграл в битве с гвоздями.
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Сейчас не надо никаких хитростей большинство молодежи из городов (а америкосовских и подавно) молоток в руке никогда не держали....не что б с таааким замахом по грвоздю попасть)
Он даже молоток держать не умеет и думает что гвоздь возьмёт силой, а он забивается координацией и точным ударом.
Ну или со зрением не все хорошо, из-за разных патологий может не работать бинокулярка. "Изображение" плоское.