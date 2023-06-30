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Пушистое удивление как оно есть

Пушистое удивление как оно есть

Автор:
30 июня 2023 15:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Питомец   кошка   любимец   собака   удивление   фото   характер   эмоция   
861
17

Наши любимцы не так часто демонстрируют свои настоящие эмоции – слишком погружены в себя. Но если уж получается застать этот момент – момент удивления собой, сородичами, действиями хозяина и глупым миром, то он точно может претендовать на премию Оливье – театральный «Оскар».

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Метки: Животное   Питомец   кошка   любимец   собака   удивление   фото   характер   эмоция   
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259
fifa666 54 минуты назад
Это мой
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Типа граф 37 минут назад
Пушистое удивление как оно естьПосмотреть
Пушистое удивление как оно есть
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