Пушистое удивление как оно есть

Наши любимцы не так часто демонстрируют свои настоящие эмоции – слишком погружены в себя. Но если уж получается застать этот момент – момент удивления собой, сородичами, действиями хозяина и глупым миром, то он точно может претендовать на премию Оливье – театральный «Оскар».