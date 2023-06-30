Пушистое удивление как оно есть

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Наши любимцы не так часто демонстрируют свои настоящие эмоции – слишком погружены в себя. Но если уж получается застать этот момент – момент удивления собой, сородичами, действиями хозяина и глупым миром, то он точно может претендовать на премию Оливье – театральный «Оскар».
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