В Ингушетии задержали чиновников, подозреваемых в хищении бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей

ОПГ воровала деньги, направленные из федерального бюджета на поддержку семей с детьми.
В Ингушетии задержаны члены большой ОПГ, годами похищавшей деньги из федерального бюджета. В её состав входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители региона, работники Роскадастра и ряд еще неустановленных лиц.
Группа действовала так:
- изготавливали и предоставляли свидетельства о рождении на несуществующих детей, которые якобы были рождены пределами Российской Федерации. По этим документам получались соцвыплаты. Также изготавливались подложные свидетельства о смерти граждан РФ, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции.
- изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП "РОИЖК РИ" и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи.
По данным следствия, в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ похитили бюджетных средств на сумму более одного миллиарда рублей. Действовали они предельно осторожно и были тщательно законспирированы.
Сообщается о задержании трёх членов ОПГ, в числе которых - директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором этой преступной группы.
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Двое задержанных заключены под стражу, один оставлен под домашним арестом. Это женщина, которая на иждивении имеет семерых несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами.
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По месту жительства задержанных проведены обыски. Возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), соединенные в одном производстве.
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Рост экономики не возможен при коррупции. Но вот смущает, что новостей больше из дотационных регионов. Ощущение, что там не совсем готовы к общему развитию, заботясь лишь о своем кошельке.