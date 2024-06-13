В Ингушетии задержали чиновников, подозреваемых в хищении бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей

В Ингушетии задержаны члены большой ОПГ, годами похищавшей деньги из федерального бюджета. В её состав входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители региона, работники Роскадастра и ряд еще неустановленных лиц.

Группа действовала так:

изготавливали и предоставляли свидетельства о рождении на несуществующих детей, которые якобы были рождены пределами Российской Федерации. По этим документам получались соцвыплаты. Также изготавливались подложные свидетельства о смерти граждан РФ, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции.

изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП "РОИЖК РИ" и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ похитили бюджетных средств на сумму более одного миллиарда рублей. Действовали они предельно осторожно и были тщательно законспирированы.

Сообщается о задержании трёх членов ОПГ, в числе которых - директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором этой преступной группы.



