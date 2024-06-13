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В Ингушетии задержали чиновников, подозреваемых в хищении бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей

В Ингушетии задержали чиновников, подозреваемых в хищении бюджетных средств на сумму более миллиарда рублей

Автор:
13 июня 2024 13:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   воровство   задержание   ингушетия   коррупция   федеральные программы   хищение   
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ОПГ воровала деньги, направленные из федерального бюджета на поддержку семей с детьми.

В Ингушетии задержаны члены большой ОПГ, годами похищавшей деньги из федерального бюджета. В её состав входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители региона, работники Роскадастра и ряд еще неустановленных лиц.


Группа действовала так:

  • изготавливали и предоставляли свидетельства о рождении на несуществующих детей, которые якобы были рождены пределами Российской Федерации. По этим документам получались соцвыплаты. Также изготавливались подложные свидетельства о смерти граждан РФ, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции.
  • изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП "РОИЖК РИ" и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ похитили бюджетных средств на сумму более одного миллиарда рублей. Действовали они предельно осторожно и были тщательно законспирированы.


Сообщается о задержании трёх членов ОПГ, в числе которых - директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором этой преступной группы.



Двое задержанных заключены под стражу, один оставлен под домашним арестом. Это женщина, которая на иждивении имеет семерых несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами.


По месту жительства задержанных проведены обыски. Возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), соединенные в одном производстве.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   воровство   задержание   ингушетия   коррупция   федеральные программы   хищение   
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10  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 46 минут назад
Пока за такие преступления будут такие смешные наказания, всё будет только хуже. Необходимо ужесточать УК РФ
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40k
Dobry vojak Svejk Минуту назад
Давят шкурников
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7k
Бу 9 минут назад
...пьют и воруют!(
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9k
Влад 13 минут назад
а ирку то когда повяжут? фитнесов нашлепала элитных-тока на какие деньги? да и не по должности ей этим заниматься.
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24k
Слепой Пью 21 минуту назад
Ну никогда такого не было, и вот опять... (с)
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10k
Alex Полчаса назад
Гниды черножопые
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11k
SuperTroll 38 минут назад
Воровали миллиарды, а тачка скромненькая, патриотиченькая - лада веста (с) сарказм
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48
Гоме́р 40 минут назад
Чтобы убить змею, нужно отрезать ей голову. . -то же правило действует и на коррупцию?
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13k
Б.Касторский 44 минуты назад
Что ни день, то возрождается вера в Фемиду.
Рост экономики не возможен при коррупции. Но вот смущает, что новостей больше из дотационных регионов. Ощущение, что там не совсем готовы к общему развитию, заботясь лишь о своем кошельке.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2206 постов (2194 в горячем)

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