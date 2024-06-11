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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
11 июня 2024 21:39
Метки: СССР   история   фото   
289
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5k
Вадим Игнатьев 5 часов назад
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68
Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
Юганск, тебе делать нех? Каждый день выкладывать ссср
.. Я с тебя херею
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86
FatmanAlex 3 часа назад
2 фото - Зеленоград, 70-тые снято с крыши первой "клюшки"
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diman02 4 часа назад
22 - Кишинёв , Летний театр .
Много кто выступал , от ,,Машины времени,, и до ,,Ласкового Мая,, .
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
С мячом явный голкипер))
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Вадим Игнатьев 5 часов назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5523 поста (5542 в горячем)

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