Реальные отметины от когтей призрачной гончей

Если у существа имеется физическая форма, то логично, что оно способно оставлять отпечатки. Как эта легендарная призрачная гончая, которая якобы оставила тёмные следы на культовом сооружении.
Истории и видения призрачных и демонических чёрных собак вплетены в фольклор и мифологию Британских островов. Возможно, самым древним и известным из этих существ является Чёрный Шак.
Рассказы о Чёрном Шаке или просто Шаке окутывают всю сельскую Восточную Англию, побережье и сельскую местность графств Эссекс, Саффолк, Норфолк и Кембриджшир.
Описания внешности этого легендарного призрачного создания разнятся. Но описания его огромных (почти с лошадь) размеров, густого чёрного меха и огненно-красных глаз остаются неизменными. Некоторые описывают его как хранителя или проводника заблудших, другие говорят, что это предвестник скорой смерти. Его название происходит от древнеанглийских scucca и skuh, что означает «дьявол» и «ужас» соответственно.
После событий 1577 года жители Блитбурга склоняются к последнему варианту.
4 августа во время воскресной службы в приходской церкви собралась почти вся округа.
Поднялась сильнейшая гроза и обрушилась на церковь Святой Троицы в Блитбурге. Молния несколько раз ударила в церковь, выбив шпиль и заставив его провалиться сквозь крышу на собравшихся прихожан. Среди тьмы, хаоса и разрушений, освещаемых лишь короткими вспышками молний, как говорят, появилась нависшая над церковью лохматая чёрная собака. Чёрный Шак бросился на коленопреклонённых прихожан, а затем пронёсся по центральному проходу и выбежал из церкви, оставив на больших деревянных дверях длинные и глубокие тёмные отметины от когтей. Эти следы известны в народе как «отпечатки пальцев дьявола» и сохранились до сих пор.
Согласно экспериментальной археологии и исследователям, изучающим защитные «ведьмины метки», эти символы, скорее всего, были нанесены на церковную дверь намеренно с помощью свечи или факела. Это должно было защитить церковь от проклятий и демонов, а не было вызвано ими.
В деревне Блитбург, а также в соседнем городе Банги, который пережил аналогичный ужас в ту же ночь, образ Чёрного Шака стал культовым. На гербе Банги изображено это существо, как и на флюгере ратуши, который продолжает притягивать молнии.
Впрочем, есть и альтернативная версия, в соответствии с которой помыслы Шака далеко не так чёрны как его шерсть. Некоторые исследователи считают, что следы оставлены влетевшей в церковь во время грозы шаровой молнией. Постепенно в результате устных рассказов она «превратилась» в легендарного чёрного потустороннего пса. Поэтому некоторые продолжают верить, что Шак – доброе существо, помогающее одиноким путникам безопасно добраться до дома.
Источник:
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