Реальные отметины от когтей призрачной гончей

Поднялась сильнейшая гроза и обрушилась на церковь Святой Троицы в Блитбурге. Молния несколько раз ударила в церковь, выбив шпиль и заставив его провалиться сквозь крышу на собравшихся прихожан. Среди тьмы, хаоса и разрушений, освещаемых лишь короткими вспышками молний, как говорят, появилась нависшая над церковью лохматая чёрная собака. Чёрный Шак бросился на коленопреклонённых прихожан, а затем пронёсся по центральному проходу и выбежал из церкви, оставив на больших деревянных дверях длинные и глубокие тёмные отметины от когтей. Эти следы известны в народе как «отпечатки пальцев дьявола» и сохранились до сих пор.