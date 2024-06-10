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Реальные отметины от когтей призрачной гончей

Реальные отметины от когтей призрачной гончей

Автор:
10 июня 2024 13:39
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Блитбург   Церковь Святой Троицы   Чёрный Шак   версия   дьявол   коготь   отметина   призрачная гончая   след   
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Если у существа имеется физическая форма, то логично, что оно способно оставлять отпечатки. Как эта легендарная призрачная гончая, которая якобы оставила тёмные следы на культовом сооружении.

Истории и видения призрачных и демонических чёрных собак вплетены в фольклор и мифологию Британских островов. Возможно, самым древним и известным из этих существ является Чёрный Шак.

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Рассказы о Чёрном Шаке или просто Шаке окутывают всю сельскую Восточную Англию, побережье и сельскую местность графств Эссекс, Саффолк, Норфолк и Кембриджшир.

Описания внешности этого легендарного призрачного создания разнятся. Но описания его огромных (почти с лошадь) размеров, густого чёрного меха и огненно-красных глаз остаются неизменными. Некоторые описывают его как хранителя или проводника заблудших, другие говорят, что это предвестник скорой смерти. Его название происходит от древнеанглийских scucca и skuh, что означает «дьявол» и «ужас» соответственно.

После событий 1577 года жители Блитбурга склоняются к последнему варианту.

4 августа во время воскресной службы в приходской церкви собралась почти вся округа.

Поднялась сильнейшая гроза и обрушилась на церковь Святой Троицы в Блитбурге. Молния несколько раз ударила в церковь, выбив шпиль и заставив его провалиться сквозь крышу на собравшихся прихожан. Среди тьмы, хаоса и разрушений, освещаемых лишь короткими вспышками молний, как говорят, появилась нависшая над церковью лохматая чёрная собака. Чёрный Шак бросился на коленопреклонённых прихожан, а затем пронёсся по центральному проходу и выбежал из церкви, оставив на больших деревянных дверях длинные и глубокие тёмные отметины от когтей. Эти следы известны в народе как «отпечатки пальцев дьявола» и сохранились до сих пор.

Согласно экспериментальной археологии и исследователям, изучающим защитные «ведьмины метки», эти символы, скорее всего, были нанесены на церковную дверь намеренно с помощью свечи или факела. Это должно было защитить церковь от проклятий и демонов, а не было вызвано ими.

В деревне Блитбург, а также в соседнем городе Банги, который пережил аналогичный ужас в ту же ночь, образ Чёрного Шака стал культовым. На гербе Банги изображено это существо, как и на флюгере ратуши, который продолжает притягивать молнии.

Впрочем, есть и альтернативная версия, в соответствии с которой помыслы Шака далеко не так чёрны как его шерсть. Некоторые исследователи считают, что следы оставлены влетевшей в церковь во время грозы шаровой молнией. Постепенно в результате устных рассказов она «превратилась» в легендарного чёрного потустороннего пса. Поэтому некоторые продолжают верить, что Шак – доброе существо, помогающее одиноким путникам безопасно добраться до дома.

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Метки: Англия   Блитбург   Церковь Святой Троицы   Чёрный Шак   версия   дьявол   коготь   отметина   призрачная гончая   след   
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DuckTales 58 минут назад
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Konstantin Klipikov Час назад
Мир полон страшных и прекрасных необъяснимых чудес, если ты не учился в школе.
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Роман Час назад
Даже если бы он и был добрым, помогающим добраться до дома. То из-за сердечка добрались бы не все, а те кто и добирался бы, то со знатно обосранными штанами.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2511 постов (2247 в горячем)

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