Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР

Герои ситкома сохранили свои увлечения, но скорее всего сериал назывался бы "Товарищи".
Известный сериал "Друзья" (Friends) повествует о жизни шестерых молодых американцев. Они живут по соседству, постоянно ходят друг к другу в гости, влюбляются и весело проводят время.
Что, если бы герои ситкома жили в СССР? Нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть Фиби, Рэйчел и другие, если бы действие сериала происходило в Советском Союзе.
Рэйчел Грин, судя по кадрам, работала бы в общепите. Midjourney представила героиню Дженнифер Энистон, уныло ожидающую заказа.
Похоже, что Моника тоже является сотрудницей какой-то столовой - за её спиной висят инструкции по обработке продуктов. Впрочем, и в сериале страстью Моники являлась кулинария, так что в этом смысле для неё почти ничего не изменилось.
Росс Геллер, как и в оригинальном ситкоме, продолжает заниматься палеонтологией. Нейросеть показала его в музее на фоне скелета гигантского вымершего животного.
А вот Джо, который всё время ходил по кастингам и пытался получить роль, Midjourney, похоже, решила "повысить". В СССР он мог бы стать режиссёром.
Чендлер Бинг, судя по всему, перенял страсть к алкоголизму от игравшего его актёра Меттью Перри. В версии ситкома от губит жизнь дурной зависимостью, но при этом пока еще трудится в сфере анализа и конфигурации данных .
А душка Фиби всё также радует своих друзей пением под гитару.
Максиw, который с помощью Midjourney перенёс героев ситкома в СССР, поясняет, что несмотря на внешнюю схожесть героев с оригинальной версией, ему пришлось дорабатывать персонажей от искусственного интеллекта. В частности, Монике нейросеть сгенерировала на руках по семь пальцев и наградила раскосыми глазами. Поэтому та версия героев, которую он выложил в свой Телеграм-канал, уже отредактирована.
И, конечно, не стоит забывать, что Midjourney работает по шаблонам, потому все картинки получились в тусклых красках - так, как в представлении Запада, выглядела жизнь в СССР.
Источник:
- Как выглядели бы герои "Игры престолов" в реальной жизни
- Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности
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- «Бэтмен» в стиле «Безумного Макса»
- Как бы выглядели диснеевские злодеи в реальной жизни
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Мало кто знает, но это сама нейросеть размещает посты про нейросеть, а потом ещё сама же и комментирует.
МИНУС!