Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР

Что, если бы герои ситкома жили в СССР? Нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть Фиби, Рэйчел и другие, если бы действие сериала происходило в Советском Союзе.

Рэйчел Грин, судя по кадрам, работала бы в общепите. Midjourney представила героиню Дженнифер Энистон, уныло ожидающую заказа.