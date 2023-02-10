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Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР

Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР

Автор:
10 февраля 2023 13:10
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   friends   Искусственный интеллект   друзья   кино   нейросеть   сериал   ситком   
3301
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Герои ситкома сохранили свои увлечения, но скорее всего сериал назывался бы "Товарищи".

Известный сериал "Друзья" (Friends) повествует о жизни шестерых молодых американцев. Они живут по соседству, постоянно ходят друг к другу в гости, влюбляются и весело проводят время.


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Что, если бы герои ситкома жили в СССР? Нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть Фиби, Рэйчел и другие, если бы действие сериала происходило в Советском Союзе.


Рэйчел Грин, судя по кадрам, работала бы в общепите. Midjourney представила героиню Дженнифер Энистон, уныло ожидающую заказа.


Похоже, что Моника тоже является сотрудницей какой-то столовой - за её спиной висят инструкции по обработке продуктов. Впрочем, и в сериале страстью Моники являлась кулинария, так что в этом смысле для неё почти ничего не изменилось.


Росс Геллер, как и в оригинальном ситкоме, продолжает заниматься палеонтологией. Нейросеть показала его в музее на фоне скелета гигантского вымершего животного.



А вот Джо, который всё время ходил по кастингам и пытался получить роль, Midjourney, похоже, решила "повысить". В СССР он мог бы стать режиссёром.


Чендлер Бинг, судя по всему, перенял страсть к алкоголизму от игравшего его актёра Меттью Перри. В версии ситкома от губит жизнь дурной зависимостью, но при этом пока еще трудится в сфере анализа и конфигурации данных .



А душка Фиби всё также радует своих друзей пением под гитару.



Максиw, который с помощью Midjourney перенёс героев ситкома в СССР, поясняет, что несмотря на внешнюю схожесть героев с оригинальной версией, ему пришлось дорабатывать персонажей от искусственного интеллекта. В частности, Монике нейросеть сгенерировала на руках по семь пальцев и наградила раскосыми глазами. Поэтому та версия героев, которую он выложил в свой Телеграм-канал, уже отредактирована.


И, конечно, не стоит забывать, что Midjourney работает по шаблонам, потому все картинки получились в тусклых красках - так, как в представлении Запада, выглядела жизнь в СССР.


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Метки: Midjourney   friends   Искусственный интеллект   друзья   кино   нейросеть   сериал   ситком   
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21  комментарий
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4k
alex 2 часа назад
заиипали вы всех уже своей нейросетью
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7k
Том Джоуд 20 минут назад
Корежит бесноватых от СССР. До сих пор.
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284
8k
Борис Карабанов Час назад
Всё в точку! Ведь, всем известно, что даже небо в СССР было серо-зелёного цвета, не говоря об одежде и домах.
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Мало кто знает, но это сама нейросеть размещает посты про нейросеть, а потом ещё сама же и комментирует.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Нейросеть?
МИНУС!
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789k
♚Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
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26k
Мрачный мачо 2 часа назад
Ссылка coub.com
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24k
Андрей 2 часа назад
Уже не знают как эту говносеть использовать, пихают туда всё подряд!
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380
Тамара Витальевна 2 часа назад
Идиотизм. И почему думают.что в СССР жили унылые люди в сером..Идиотизм...
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