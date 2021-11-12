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Из России, со дна: интересные археологические находки в водах нашей страны

Из России, со дна: интересные археологические находки в водах нашей страны (19 фото)

Автор:
12 ноября 2021 13:08
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Россия   бизон   дно   интересно   мамонт   находки   реки   
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Под водой часто можно обнаружить целые города и цивилизации не только в южных краях, но и в России. Что в разное время находили под водами нашей страны?

1.Волжский бизон

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Со дна Волги на днях подняли череп доисторического бизона. Его нашли недалеко от лодочной станции под Волгоградом, сам водолаз отказался передать находку палеонтологам: он хочет прибить череп к своей машине или катеру или вовсе продать. В местном музее надеются, что мужчина в конце концов передумает и отдаст находку в музей.


2.В Черном море в июле этого года нашли судно без каких-либо опознавательных знаков

Катер мог затонуть при высадке морского десанта Красной Армии в 1941 или 1943 году. Почти все, кто пытался прорваться в эти дни на берег, погибли. Правда, сейчас это лишь предположение.


3.Пушка в Неве

Этим летом из Невы недалеко от Невского пятачка подняли советскую пушку. Историки считают, что она затонула при переправе частей Красной армии в 1941 году. После реставрации ее передадут музею «Прорыв блокады Ленинграда».


4.Весной этого же года со дна Финского залива подняли корабельное орудие XVIII века

Правда, они там были не с тех самых пор: их похитили вандалы еще в 2018 году и затоплены.


5.Контрабандный алкоголь


Не российская находка, но все же интересная: в прошлом году со дна Балтийского моря шведы и исландцы подняли 900 бутылок контрабандного алкоголя, который везли в Петроград. На дне они пролежали не много не мало сто лет, еще со времен 1917 года.

Когда-то они были элитным французским коньяком и ликером, но немцы не позволили петроградцам получить свою порцию напитков: корабль потопили как раз из-за контрабанды.


6.Затонувшее молоко

На дне Ладожского озера рядом с Валаамом дайверы нашли несколько бутылок молока, более 80 лет пролежавших в трюме затонувшего судна.

В Валаамском монастыре считают, что молоко местного производство – с одной из ферм. Экопродукт, так сказать. Такая порция полагалась одному человеку, но доподлинно неизвестно – такая порция нужна была на день или на одну трапезу.


7.Древнее парусно-гребное судно XVI века

Со дна Камы подняли древнее парусно-гребное судно XVI века. Археологи считают, что это также может быть судно, которое перевозило руду для Хохловского медеплавильного завода, но уже позже.

На его подъем может уйти время, так как из-за воздействия воды оно стало очень хрупким.


8.Пропавший корабль

Рядом с Новой Землей нашли судно пропавших исследователей Арктики, которые перестали выходить на связь еще в XIX веке. Корабль пропал там еще в 1832 году.


9.Грузовик времен Второй мировой войны

В Черном море тонули не только корабли. Например, не так давно со дна подняли грузовик времен Второй мировой войны. Корабль, который вез его в Крым, подорвался на входе в Феодосийский порт на немецкой магнитной мине в 1942 году.


10.Якорь

Со дна Байкала подняли якорь. Его возраст оценивается в 100-150 лет, и нашли его в районе старого порта Танхой. Его могли использовать в начале прошлого века на одном из судов, которое ходило еще в период существования Байкальской паромной железнодорожной переправы.


11.Мамонт

Наша страна богата не только озерами, но и болотами. Так было всегда. Например, на территории Якутии и Крайнего Севера когда-то были целые топи.

Там регулярно находят целые туши мамонтов.

Как правило, ученые сходятся на том, что причиной гибели стали те самые вязкие земли, иногда – болота, которые в случае, если туша хорошо сохранилась, послужили естественным консервантом.

Мамонтов и мамонтят регулярно выставляют в музеях. Обычно они не в лучшем состоянии.



12.Самолет

Ленинградская область славится тем, что в ней много водоемов, и да, куда без болот? Также во времена войны здесь происходили ожесточенные сражения, поэтому археологи постоянно находят те или иные артефакты.

Часто, когда самолет падал в лес, он из-за особенностей почвы попадал в болото.

Таким образом уже спустя почти 80 лет в землях Ленобласти все еще есть множество захороненной техники, не говоря уж о бойцах.

Например, самолет, защищавший Дорогу жизни погиб именно в бою и попал в болото. Спустя десятилетия его подняли со дна.


13.Северный олень

Иногда есть и современные находки. Например, в этом году на Таймыре в реке Хатанга обнаружилось порядка 1200 туш северных оленей.

Прокуратура даже начала проверку, а МВД возбудило дело о незаконной охоте.

 

Это далеко не все находки, которые нашли на дне морском и болотистом. Чаще всего подводные открытия делают в других странах, но, согласитесь, наши широты тоже могут удивить.

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Метки: Россия   бизон   дно   интересно   мамонт   находки   реки   
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Пункт 8.
А с чего бы то исследователи пропали? Это судно экспедиции Пахтусова П.К., известного русского исследователя и картографа. Судно было затерто льдами, но команда спаслась. Пахтусов умер из-за болезни в 1835 году. В Кронштадте ему установлен памятник.
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4k
tayrt 12 минут назад
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309k
Adat Полчаса назад
Я когда школьником был, мы с отцом поехали к дяде на пасеку, пока они там занимались своими делами, я игрался, ковырялся в песочке. Нашел монету, вот что бы не соврать, уже точно не помню, или 1612-14 года или 1812-14 года. Монета по размеру маленькая, темного цвета, примерно как современный рубль. Уже к сожалению не помню номинал и что там было написано. Самое интересное, она имел по краю небольшую пробоину, чуть смята и сквозная дырочка. Там же я нашел наконечник стрелы, тоже немного острие замято. Скорее всего этой стрелой и была пробита монета. Ну нашел и нашел, поигрался, дома уже показал отцу. Он мне велел отдать в школьный музей. У нас в классе истории был небольшой такой музей, с различными артефактами. Ну я и сдал. Лет 30 прошло, я до сих пор жалею))) Потом уже я узнал что в том месте где я нашел монету, были найдены еще, в разбитом глиняном сосуде. Но вот куда они потом делись история умалчивает.
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1k
Walther 59 минут назад
А вот в одном Саратовском лесу, как-то нашли лося - белогвардейца...
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Дошёл до мамонтов дальше не смог (( сплошной дебилизм , даже не хочу говорить , повторюсь СПЛОШНОЙ ! ... ну разве что кроме рогов ))
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48k
doker 2 часа назад
Они знали...
"- Это очень дорогой коньяк. Нам такой никогда не купить и не попробовать...
- Зачем же его покупать? Вот же он!"
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289
Chaim Kushnir doker Час назад
а как капитан в этом моменте руки потирал в предвкушении )
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