Из России, со дна: интересные археологические находки в водах нашей страны

Со дна Волги на днях подняли череп доисторического бизона. Его нашли недалеко от лодочной станции под Волгоградом, сам водолаз отказался передать находку палеонтологам: он хочет прибить череп к своей машине или катеру или вовсе продать. В местном музее надеются, что мужчина в конце концов передумает и отдаст находку в музей.

2.В Черном море в июле этого года нашли судно без каких-либо опознавательных знаков