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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
09 июня 2024 21:40
Метки: СССР   история   фото   
388
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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80k
Viktor Час назад
Бедные жопы Советского Союза!

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2k
Шерхан 2 часа назад
Комментарий к фото
О! Зеленоград. Судя по высоте башни - начало 80-х
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5524 поста (5505 в горячем)

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