Десять самых ядовитых пауков в мире

Такое звучное название паука вызывает вопрос – что общего он имеет с бананами? Он неспроста так называется, ведь банановый паук один из самых опасных и ядовитых хищников. В России не встречается, но его любят заводить в качестве домашнего питомца. Живет данный вид на банановых деревьях, но плодами не лакомится. Предпочитает Африку, Азию, Австралию и США.

По случайности может попасть в жилье: прячется в шкафчиках, коробках. В отличие от своих сородичей, банановый паук не плетет паутину – он охотится, а его преимуществами являются скорость и реакция. Яд этого паука опасен для детей и пожилых людей. В нем содержится нейротоксин, который приводит после попадания в организм к параличу мышц, а в последствии к смертельному удушению. Человек, укушенный этим пауком, выжить не сможет.