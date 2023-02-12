Десять самых ядовитых пауков в мире

Пауки – ребята очень интересные! Как им удается вить такую сложную паутину? Каждый из видов делает это по своей индивидуальной схеме. Процесс плетения чем-то напоминает производство сахарной ваты. Если посчитать время, которое затрачивает паук на плетение паутины, то выйдет от 30 минут до часа.
А с ядом что? Мы уже разобрались, что паучки искусные ремесленники, но все ли они ядовиты? Ответ: нет. Не все пауки ядовиты, не все опасны, и яд не каждого смертелен. Большинство пауков не опасны для человека, поэтому с ними вполне можно соседствовать (обычно пугает только их внешний вид).
Но наша статья посвящена самым ядовитым паукам в мире – давайте посмотрим на этих красавчиков! Сделать такое можно только на картинках, ни к чему рисковать, встречаясь с ними с глазу на глаз.
10. Китайский птицеед
Встреча с этим пауком нам не грозит, ведь китайский птицеед обитает в Азии. Выглядит достаточно миленько, правда, если кто-то попытается до него дотронуться – он может укусить, и при укусе ввести в ранку человека нейротоксин. Если не оказать пострадавшему своевременную помощь, он может умереть.
В основном укус китайского птицееда грозит людям с аллергией или с пониженным иммунитетом. У других просто начинается жар, появляются боли в груди, которые могут не проходить несколько дней. Взрослые пауки вырастают до 20 см (вместе с лапками). У птицееда приятная золотисто-коричневая окраска, правда, характер у него агрессивный.
9. Паук-волк
Этот паук становится желанным обитателем в резервуарах опытных пауководов. Паук-волк – это дикое животное, и содержать его бывает непросто, но некоторые любят сложности. Паук-волк очень агрессивный и прыгучий – он может подниматься до 15 см в высоту. На человека вряд ли нападет – только если провоцировать.
Этот специфический паук обитает в тропических лесах, а также в полупустынях. Предпочитает влажный и теплый климат. Вырастает в длину до 7 см + 18 см лапки. Окрас у паука коричневый, его легко узнать по характерным светлым полосам на спине. Все виды таких пауков ядовиты, а еще, когда они нервничают, то сбрасывают волоски с брюшка – они могут быть аллергенны и вызывать на коже раздражение.
8. Шестиглазый песочный паук
Опаснейший паук обитает в пустынях, поэтому встреча с ним маловероятна. Внешний вид шестиглазого песочного паука достаточно запоминающийся, поэтому перепутать его с другим видом не получится. Тело паука окрашено в светло-серый, коричневый или темно-желтый цвет. Все тело покрыто жесткими волосинками.
Шестиглазый песочный паук предпочитает сушу, покрытую песком. Если вы являетесь искателем приключений и любите заходить на незнакомые земли, запомните вид этого паука – его яд опасен для здоровья человека. Встречается в Южной Америке и Южной Африке. Яд песочного паука, попадая в человеческий организм, приводит к печальным последствиям – некрозу.
7. Сиднейский воронковый паук
Этого паука в Австралии всегда остерегаются, правда у него только вид ужасающий, а кусает он не так часто. Однако сиднейский воронковый паук ядовит и после укуса может вызвать у человека летальный исход. Кроме того, он завоевал репутацию как один из самых агрессивных пауков. С 1927 по 1981 было зафиксировано 15 смертей из-за его яда.
Длина тела паука достигает 35 мм, самцы меньше. Отличительной особенностью сиднейского воронкового паука являются шпоры, которые находятся посередине 2-го комплекта ног. Это может быть очевидным (учитывая название), сиднейский паук обитает в Сиднее в Австралии. Яд паука силен как цианид. Токсичный элемент яда – нейротоксин атракотоксин – вещество способно поразить нервную систему до каждого органа.
6. Чилийский паук-отшельник
Чилийский паук-отшельник довольно крупный (в длину до 20 мм, а размах ног составляет 25 мм). Увидев такого, можно здорово перепугаться, но российские жители могут не волноваться – в России такой не водится. Чилийский паук-отшельник предпочитает южные регионы, чаще всего встречается в южно-центральной части США.
Паук-отшельник не склонен проявлять агрессию к людям, поэтому, если он и укусит, то только случайно. Чаще всего это происходит во время сна – паук заползает под белье, тем самым обрекая себя на гибель, ведь его давят. Человек просыпается с утра и видит его мертвое тело. Укус отшельника может быть смертельным для людей с почечной недостаточностью, гемолитической анемией и гемоглобинурией.
5. Желтосумый паук
Желтосумый паук обитает в Северной Америке и по всей Европе. Хоть он и считается ядовитым, редко его укус приводит к серьезным последствиям. Узнать паука нетрудно по характерным признакам: у него длинные лапы (причем две передние длиннее остальных), тело – желтое. Длина паука не превышает 10 мм.
Опасность желтосумый паук может нести для человека в поле – укус не несет фатальных последствий, сравним с укусом осы. Но и кусается в крайнем случае – если чувствует опасность. Распространенный цвет паука – желтый, но встречаются и желтовато-коричневые, бледно-желтые в природе. Окраска зависит от региона, где паук обитает.
4. Черная вдова
Обладателем такого паучка охотно бы стали готы или просто те, кто предпочитает все темное, однако лучше не заводить себе такое домашнее животное, т. к. оно ядовито. Яд черной вдовы быстро распространяется по организму, поэтому пострадавшему нужна скорая помощь. Больному дают обезболивающее, а затем после нескольких манипуляций с местом укуса стараются отсосать яд.
Черная вдова неспроста имеет такое название – во время спаривания самка лакомится своим ухажером. Он даже не подозревает, что его ждет. Черная вдова – паук, предпочитающий селиться везде, где есть подходящие условия. Этот вид встречается в США, Азии, Южной Европе, Австралии, Африке. Раньше вдову не обнаруживали в России, но не так давно паука видели в Ростовской области и на Южном Урале.
3. Паук-рысь
Этот вид паука не просто так получил свое название – он может прыгать на большие расстояния, прямо как кошка. Небольшие особи этого паука обитают в России. Паутину паук-рысь не плетет, а прыгает в воздух, чтобы поймать мимо пролетающих насекомых. Вряд ли назовешь этого паука ядовитым, а вот укусить он может.
Часто жертвами паука-рыси становятся пчелы, осы, шершни. Если он решит укусить человека (что может произойти крайне редко), то на месте укуса появится жжение и припухлость. Фатальных последствий встреча с пауком не несет. По внешности паук напоминает зебру – на теле чередуются полосы, но это самки такие разукрашенные, самцы маленькие и невзрачные.
2. Блуждающий тигровый паук
Еще его называют странствующим, выбирайте название, которое больше нравится. Внешний вид паука красивый, но любоваться им лучше на картинках, т. к. паук относится к одним из самых ядовитых. Он даже занесен в Книгу Гиннеса. Если пострадавшему сразу не оказать помощь, то последствия могут быть фатальными.
Если блуждающего тигрового паука не злить, вряд ли он нападет, проявляет агрессию лишь в целях самозащиты. Паук примечателен окрасом своего тела: он темно-коричневый со светлыми крапинками. Окрас зависит от места обитания: бывает черным, красным. Паук этого вида любит селиться на территории Центральной и Южной Америки.
1. Банановый паук
Такое звучное название паука вызывает вопрос – что общего он имеет с бананами? Он неспроста так называется, ведь банановый паук один из самых опасных и ядовитых хищников. В России не встречается, но его любят заводить в качестве домашнего питомца. Живет данный вид на банановых деревьях, но плодами не лакомится. Предпочитает Африку, Азию, Австралию и США.
По случайности может попасть в жилье: прячется в шкафчиках, коробках. В отличие от своих сородичей, банановый паук не плетет паутину – он охотится, а его преимуществами являются скорость и реакция. Яд этого паука опасен для детей и пожилых людей. В нем содержится нейротоксин, который приводит после попадания в организм к параличу мышц, а в последствии к смертельному удушению. Человек, укушенный этим пауком, выжить не сможет.
Источник:
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Все ядовиты! Просто у большинства либо яд слабый, и они не опасны для человека, либо сам паук маленький и не может прокусить кожу! Либо, и то и другое.