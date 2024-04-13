Сельская библиотека в цветочном поле

Архитектура проекта продиктована необходимостью минимизировать вмешательство в ландшафт роскошного цветочного поля. Здание, занимающее круглый участок плантации, разделено на пять отдельных угловых кубических объемов, имитирующих планировку деревни. Обращенные в разные стороны и взаимосвязанные между собой, модули предлагают прекрасные виды на окружающий природный контекст и создают динамичные пространства для проведения различных мероприятий. Каждый из объемов рассчитан на выполнение определенной функции, что позволяет ему удовлетворять разнообразные потребности местного общества.