Сельская библиотека в цветочном поле

Проект представляет собой многофункциональное здание площадью 316 квадратных метров, расположенное на обширной плантации ледяных хризантем у подножия горы Юнтай.
Проект «Библиотека в поле хризантем», разработанный архитектурным бюро ATELIER XI, реализован в 2021 году в городском округе Цзяоцзо, провинция Хэнань, КНР.
Комплекс включает в себя обширный набор функций, необходимый для местных жителей. В этом уникальном по расположению и архитектуре зданию проводятся дегустации чая из ледяных хризантем, чтение книг, небольшие музыкальные представления и семинары по сельскохозяйственной тематике.
Архитектура проекта продиктована необходимостью минимизировать вмешательство в ландшафт роскошного цветочного поля. Здание, занимающее круглый участок плантации, разделено на пять отдельных угловых кубических объемов, имитирующих планировку деревни. Обращенные в разные стороны и взаимосвязанные между собой, модули предлагают прекрасные виды на окружающий природный контекст и создают динамичные пространства для проведения различных мероприятий. Каждый из объемов рассчитан на выполнение определенной функции, что позволяет ему удовлетворять разнообразные потребности местного общества.
Дизайн каждого объема вдохновлен традиционным архитектурным стилем местных деревень с небольшими домами, покрытыми покатыми крышами. Высокие потолки, ориентированные в разные направления, дают возможность получить захватывающие виды со всех сторон цветочного поля. Архитектура в гармонии с природным контекстом создает дизайн, напоминающий миниатюрную деревню, утопающую в море цветов, а также создают эстетически привлекательную атмосферу, в которой архитектура и окружающая среда гармонично дополняют друг друга.
Фасады здания, покрытые белой штукатурной краской, образуют скульптурный объем, который служит идеальным художественным фоном для ярких цветов. Обширные фасадные проемы, повторяющие угловатую форму конструкции, устремлены к вершине.
Интерьер состоит из взаимосвязанных пространств, облицованных местной древесиной. Мягко изогнутые стены определяют зоны, разграничивая их назначения и усиливая связь между объектом и внешней средой. Бетонный пол, фигурные потолки и изогнутые стены эффектно дополнены черными стальными оконными рамами и светильниками.
Вестибюль расположен в середине здания. Вокруг него рассредоточены функциональные помещения, включающие просторный читальный зал, музыкальную комнату, гостиную, комнаты для дегустации чая, медитации и проведения различных общественных мероприятий. Встроенная деревянная мебель усиливает ощущение традиционности и делает пространства по-домашнему теплыми и уютными. Зал для дегустации чая включает встроенные деревянные зоны отдыха с видом на цветочное поле. Книжные стеллажи в читальном зале, повторяющие изогнутую форму стены, выглядят стильно и элегантно.
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