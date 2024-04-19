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Сообщество Без кота и жизнь не та 2274 поста • 511 подписчиков подписаться
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Дом под зонтом

Дом под зонтом

Автор:
19 апреля 2024 15:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   взгляд   выражение   дождь   зонт   котик   кошка   поза   фото   эмоция   
842
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Вода очень важна. Считается, что в ней зародилась жизнь.

Но когда жидкости становится слишком много, особенно если дождь начинается неожиданно, хочется быстро занырнуть под спасительный, пусть и ограниченный кров. Впрочем, от палящих солнечных лучей зонт тоже спасает. И не только людей, но и котиков, которые умеют позировать под зонтами очень и очень эффектно. И любят это дело даже без всяких там дождиков и ливней.

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Метки: Животное   взгляд   выражение   дождь   зонт   котик   кошка   поза   фото   эмоция   
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