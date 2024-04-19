Дом под зонтом

Но когда жидкости становится слишком много, особенно если дождь начинается неожиданно, хочется быстро занырнуть под спасительный, пусть и ограниченный кров. Впрочем, от палящих солнечных лучей зонт тоже спасает. И не только людей, но и котиков, которые умеют позировать под зонтами очень и очень эффектно. И любят это дело даже без всяких там дождиков и ливней.