Дом под зонтом

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Вода очень важна. Считается, что в ней зародилась жизнь.
Но когда жидкости становится слишком много, особенно если дождь начинается неожиданно, хочется быстро занырнуть под спасительный, пусть и ограниченный кров. Впрочем, от палящих солнечных лучей зонт тоже спасает. И не только людей, но и котиков, которые умеют позировать под зонтами очень и очень эффектно. И любят это дело даже без всяких там дождиков и ливней.
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