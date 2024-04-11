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Сообщество Без кота и жизнь не та 2232 поста • 510 подписчиков подписаться
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Пушистые мечтатели

Пушистые мечтатели

Автор:
11 апреля 2024 15:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Мечта   Питомец   выражение   кот   мечтатель   поза   смешно   фото   эмоция   
936
25

Всем нам иногда бывает полезно отвлечься от бытовой суеты и немного полетать в облаках.

Видок во время расслабления у некоторых получается тот ещё. А вот мечтающие существа высшего порядка – котики выглядят совершенно иначе – изящными, философски-возвышенными, эстетичными. Только вот о своих желаниях летающие в облаках пушистые не расскажут. Ну, и ладно. Зато фоточки умилительные останутся.  

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Метки: Животное   Мечта   Питомец   выражение   кот   мечтатель   поза   смешно   фото   эмоция   
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4  комментария
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23k
Слепой Пью Час назад
Коты - прелесть, подписи - гадость.
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Slonyash 2 минуты назад
Тепло от фото!
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6k
nearbird 2 минуты назад
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316
Xiks 12 минут назад
Коты это коты. Лучшее что могла создать вселенная
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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