Пушистые мечтатели

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Всем нам иногда бывает полезно отвлечься от бытовой суеты и немного полетать в облаках.
Видок во время расслабления у некоторых получается тот ещё. А вот мечтающие существа высшего порядка – котики выглядят совершенно иначе – изящными, философски-возвышенными, эстетичными. Только вот о своих желаниях летающие в облаках пушистые не расскажут. Ну, и ладно. Зато фоточки умилительные останутся.
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