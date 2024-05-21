Котики-следопыты

В память о временах, когда добычей пропитания кошкам приходилось заниматься самостоятельно, осталось умение фокусироваться и сосредотачиваться на добыче при выслеживании или перед финальным прыжком. Выражение моськи при этом у котеек непередаваемое. Изобразить такую эмоцию специально не получится, поэтому приходится ловить момент, когда питомец охотится на мышку, птичку или ногу хозяина.