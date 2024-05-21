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Сообщество Без кота и жизнь не та 2389 постов • 516 подписчиков подписаться
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Котики-следопыты

Котики-следопыты

Автор:
21 мая 2024 15:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Следопыт   выражение   выслеживание   инстинкт   кот   поза   преследование   фото   эмоция   
855
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Есть в котиковых настройках одна интересная опция – режим следопыта. Пушистые – прирождённые охотники. Так задумано природой, и от этого факта никуда не деться.

В память о временах, когда добычей пропитания кошкам приходилось заниматься самостоятельно, осталось умение фокусироваться и сосредотачиваться на добыче при выслеживании или перед финальным прыжком. Выражение моськи при этом у котеек непередаваемое. Изобразить такую эмоцию специально не получится, поэтому приходится ловить момент, когда питомец охотится на мышку, птичку или ногу хозяина.

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Метки: Животное   Следопыт   выражение   выслеживание   инстинкт   кот   поза   преследование   фото   эмоция   
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1  комментарий
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Горожанин Полчаса назад
"7. Сливайся с местностью".---------------------
Спивайся с местными. Маскировка у людей.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2455 постов (2191 в горячем)

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