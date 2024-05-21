Котики-следопыты

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Есть в котиковых настройках одна интересная опция – режим следопыта. Пушистые – прирождённые охотники. Так задумано природой, и от этого факта никуда не деться.
В память о временах, когда добычей пропитания кошкам приходилось заниматься самостоятельно, осталось умение фокусироваться и сосредотачиваться на добыче при выслеживании или перед финальным прыжком. Выражение моськи при этом у котеек непередаваемое. Изобразить такую эмоцию специально не получится, поэтому приходится ловить момент, когда питомец охотится на мышку, птичку или ногу хозяина.
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