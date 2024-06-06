Бросается без предупреждения: почему у чёрной мамбы самая чёрная репутация среди змей?

У чёрной мамбы репутация крайне опасной хищницы. Никто на всём белом свете не сомневается в том, что это одна из наиболее опасных рептилий планеты. Но чтобы получить такую репутацию, мамбе пришлось не только изобрести мощный яд, но и провести грамотную маркетинговую акцию. Чтобы все люди дрожали от одного её появления!
В первую очередь змея поработала над правильным местом для своей пиар-компании. Мамба обитает на обширных территориях Восточной, Южной и Западной Африки. В засушливых саваннах она прячется в густой траве, в лесах перебирается на ветки деревьев. И это был очень удачный выбор. В жарком климате мышки и мелкие птички — основная пища змеи — плодятся с невероятной скоростью. А люди ходят полураздетые, поэтому постоянно рискуют получить порцию яда. Им приходится ходить осторожно, тщательно осматривать окрестности и постоянно помнить: опасность близко.
Во вторую очередь хищница серьёзно подошла к созданию образа. Увидишь её хоть раз — запомнишь навсегда. Чёрная мамба — вторая по размеру ядовитая змея планеты. Длина взрослых особей превышает 2 метра. А некоторые уникумы умудряются вырасти до 4,5 метров! При этом животные остаются стройными и гибкими, в них не больше 4 килограмм веса. Отличные физические данные подчёркиваются стильным окрасом — чешуёй тёмно-оливкового цвета.
Чтобы поддерживать тело в форме, мамбе приходится придерживаться чёткого распорядка дня. Животное просыпается около 7 утра, выползает из укрытия и принимает солнечные ванны 2-3 часа. Затем охота, перерыв на водные процедуры и послеобеденный сон на прогретом светилом камушке. После чего ещё одна охота и на боковую. День прожит не зря!
Результаты правильного и стабильного режима дня поражают. Наша героиня — это единственная змея, от которой реально сложно убежать. На короткой дистанции она разгоняется до 16 км/ч! А ещё благодаря своим размерам она способна укусить человека не только в ноги, но и в грудь или лицо. И поступает так животное регулярно, ведь жуткий образ нужно поддерживать кровью жертв.
Мамба не из тех скромняшек, что сначала предупреждают о своём присутствии. Если вы встретитесь с ней нос к носу, змея атакует, не задумываясь. Повезёт, если рептилия заметит вас издалека. Тогда она предупредит о своём присутствии: поднимет верхнюю часть тела, пошипит, обязательно покажет чёрную смоляную пасть.
И такая тактика работает. На чёрную мамбу охотятся только самые отбитые представители животного мира: непобедимые Медоеды, не знающие страха мангусты и крупнейшие хищные птицы континента.
Но даже они рискуют. Когда враг близко, рептилия наносит сразу серию укусов. С каждым из них жертва получает около 100 мг яда. И если мангусты с Медоедами имеют частичную сопротивляемость к токсинам, то человек всегда получает дозу отравы, близкую к летальной.
До изобретения противоядия смертность от укусов мамбы достигала 30%. А ведь в статистику попали только те люди, которые смогли добраться до медучреждений и получить квалифицированную помощь!
Всё дело в подлой природе яда. Он начинает действовать уже через десять минут после укуса и сильно снижает дееспособность жертвы. У отравленного человека резко ухудшается зрение, появляется одышка, а его речь становится невнятной. Если в течение 45 минут он не успеет выйти к людям, потеря контроля над мускулатурой полностью обездвижит его.
Но самое неприятное: встреча с чёрной мамбой может состояться даже в квартире. Змеи не бояться исследовать новые территории, и человеческие постройки им нравятся. Там спокойно, прохладно, бывает добыча и компания приятная! Люди до последнего не подозревают о том, что находятся в одной комнате с рептилией. Поэтому в Африке распространена профессия змееловов. Чёрных мамб находят в самых разных местах: в подвалах, шкафах, под кроватью... Даже под рождественской ёлкой!
Источник:
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