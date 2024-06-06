Бросается без предупреждения: почему у чёрной мамбы самая чёрная репутация среди змей?

Но даже они рискуют. Когда враг близко, рептилия наносит сразу серию укусов. С каждым из них жертва получает около 100 мг яда. И если мангусты с Медоедами имеют частичную сопротивляемость к токсинам, то человек всегда получает дозу отравы, близкую к летальной.

До изобретения противоядия смертность от укусов мамбы достигала 30%. А ведь в статистику попали только те люди, которые смогли добраться до медучреждений и получить квалифицированную помощь!