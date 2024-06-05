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В Уфе пассажир автобуса ударил ножом мужчину за сделанное замечание

В Уфе пассажир автобуса ударил ножом мужчину за сделанное замечание

Автор:
05 июня 2024 12:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   автобус   замечание   нападение   нож   полиция   
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Молодому человеку не понравилось, что его назвали оленем.

Инцидент произошёл в среду утром. Со слов очевидцев, молодой человек слишком громко разговаривал по телефону в автобусе №110с. Взрослый мужчина сделал ему замечание и назвал оленем. Такого оскорбления недоросль стерпеть не смог — завязался словесный конфликт, который быстро перерос в поножовщину. Парень достал нож и дважды ударил 47-летнего мужчину в ногу, после чего выбежал из автобуса.

Сообщается, что пострадавший потерял много крови, лезвие ножа задело артерию. К счастью, очевидцы незамедлительно оказали помощь и мужчина благополучно дождался приезда скорой помощи. Сейчас он в больнице.


Что касается преступника, то сразу после происшествия тот скрылся во дворах. Его истерика с рассказом другу о происшествии попала на камеру домофона. Судя по рассказу, в автобусе он общался с мамой. Просил её перевести ему деньги и сильно нервничал, выслушивая от неё нравоучения. И в этот момент к нему подошёл мужчина.


"Он мне говорит «ты олень», я говорю — кто олень? Обоснуешь за оленя? Подходит ко мне и въё*** меня, ну а я ножик достал и ему в ногу вху***. Да, в ногу воткнул, я весь в крови. Там весь автобус в кровище был, из него столько крови лилось, как из собаки", — рассказал товарищу подозреваемый, захлёбываясь слезами.

В местной полиции сообщили, что благодаря камере домофона смогли установить личность нападавшего, однако задержать его пока не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Источник:

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Метки: Видео   УФА   автобус   замечание   нападение   нож   полиция   
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59  комментариев
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Теперь ему всё обоснуют
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1k
Exciter 7 минут назад
А камеру нормальную в автобус поставить не судьба? Можно было сразу @бальник срисовать!
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6k
Владимир 7 минут назад
Не оправдываю молодого балбеса, но "сделать замечание" и назвать и полезть в драку - не одно и тоже.
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6k
Руслан 10 минут назад
Таких - только утилизировать. Органы полезные - на донорство. Остальное - в печь нах.
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13k
butata 13 минут назад
биомусор
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12k
Дмитрий 14 минут назад
Сегодня что? День видео с больными на всю голову дол...бами?
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5k
SmartCat101 19 минут назад
перестаньте называть этих приматов мужчинами !
от мужчины там только пиписька да и то не факт, что работает!
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1k
MС Chungachanga 24 минуты назад
Убежал роняя кал!
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31k
Serg2001 Полчаса назад
Как сейчас люди легко стали за ножи и прочее железо хвататься... Страшно... ((
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Еще и на телефон заснял пострадавшего,и судя по движению ног,у пацана проблемы с головой.
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770
ivandike 38 минут назад
Такая мразь уродилась
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4k
americos 39 минут назад
И полетит олень из Уфы в свою страну оленью.
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520
Фрол 43 минуты назад
Понятно мама бабло подвезла.Слинял дебилоид.
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1k
Андрей Граф 43 минуты назад
да еще и нытик
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1k
Андрей Граф 43 минуты назад
только слабый, не уверенный или опущенный олень, достает нож против не вооружённого, короче п.и.д.р. он
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7k
alex 43 минуты назад
3.14дорас он, а не олень
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271
ya da 51 минуту назад
Этот город полон психов, каждый третий точно псих, говори со мною тихо может я один из них
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271
ya da 53 минуты назад
Плакса [мат], поэтому и таскает ножик с собой
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607
В В П Час назад
Ссылка youtu.be
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10k
Владимир Час назад
Из серии - Как про@бать жизнь за 5 минут.
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23k
BiZ Час назад
есть такие имбецилы, которые обижаются на правду..
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49
risti BiZ Час назад
тем, более что в слове олень ничего оскорбительного нет.
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Burzum
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