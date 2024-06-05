В Уфе пассажир автобуса ударил ножом мужчину за сделанное замечание

Молодому человеку не понравилось, что его назвали оленем.
Инцидент произошёл в среду утром. Со слов очевидцев, молодой человек слишком громко разговаривал по телефону в автобусе №110с. Взрослый мужчина сделал ему замечание и назвал оленем. Такого оскорбления недоросль стерпеть не смог — завязался словесный конфликт, который быстро перерос в поножовщину. Парень достал нож и дважды ударил 47-летнего мужчину в ногу, после чего выбежал из автобуса.
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Сообщается, что пострадавший потерял много крови, лезвие ножа задело артерию. К счастью, очевидцы незамедлительно оказали помощь и мужчина благополучно дождался приезда скорой помощи. Сейчас он в больнице.
Что касается преступника, то сразу после происшествия тот скрылся во дворах. Его истерика с рассказом другу о происшествии попала на камеру домофона. Судя по рассказу, в автобусе он общался с мамой. Просил её перевести ему деньги и сильно нервничал, выслушивая от неё нравоучения. И в этот момент к нему подошёл мужчина.
"Он мне говорит «ты олень», я говорю — кто олень? Обоснуешь за оленя? Подходит ко мне и въё*** меня, ну а я ножик достал и ему в ногу вху***. Да, в ногу воткнул, я весь в крови. Там весь автобус в кровище был, из него столько крови лилось, как из собаки", — рассказал товарищу подозреваемый, захлёбываясь слезами.
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В местной полиции сообщили, что благодаря камере домофона смогли установить личность нападавшего, однако задержать его пока не удалось. Возбуждено уголовное дело.
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от мужчины там только пиписька да и то не факт, что работает!