В Уфе пассажир автобуса ударил ножом мужчину за сделанное замечание

Сообщается, что пострадавший потерял много крови, лезвие ножа задело артерию. К счастью, очевидцы незамедлительно оказали помощь и мужчина благополучно дождался приезда скорой помощи. Сейчас он в больнице.





Что касается преступника, то сразу после происшествия тот скрылся во дворах. Его истерика с рассказом другу о происшествии попала на камеру домофона. Судя по рассказу, в автобусе он общался с мамой. Просил её перевести ему деньги и сильно нервничал, выслушивая от неё нравоучения. И в этот момент к нему подошёл мужчина.



