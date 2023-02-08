Как выглядели 20 реальных пассажиров Титаника в сравнении с актёрами, сыгравшими их в фильме

Даже те люди, которые никогда в жизни не смотрели фильм «Титаник», знают, какой там разворачивается сюжет. И это совсем неудивительно, ведь даже сегодня кинокартина считается одной из самых душещипательных и волнующих в современном кинематографе. И пусть с выхода картины прошло более 26 лет, она по-прежнему не теряет своей впечатляющей силы, способной растрогать любого и приковать его к экрану.

В «Титанике», помимо главных героев — Розы и Джека, показывают ещё ряд героев, которые пусть и сыграли второстепенные, но не менее важные роли. Они позволили погрузиться в атмосферу того злополучного дня и прочувствовать весь накал происходящего. Знали ли вы, что многие из этих персонажей имеют реальные исторические прототипы? Некоторые из них были обычными пассажирами Титаника, другие же являлись частью экипажа корабля.

Кэти Бейтс — Маргарет Браун