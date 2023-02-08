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Как выглядели 20 реальных пассажиров Титаника в сравнении с актёрами, сыгравшими их в фильме

Как выглядели 20 реальных пассажиров Титаника в сравнении с актёрами, сыгравшими их в фильме

Автор:
08 февраля 2023 08:59
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   люди   сравнение   титаник   фильм   
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Предлагаю вам посмотреть, как они выглядели на самом деле, а также сравнить с актёрами, которым выпала честь рассказать их историю через фильм.

Даже те люди, которые никогда в жизни не смотрели фильм «Титаник», знают, какой там разворачивается сюжет. И это совсем неудивительно, ведь даже сегодня кинокартина считается одной из самых душещипательных и волнующих в современном кинематографе. И пусть с выхода картины прошло более 26 лет, она по-прежнему не теряет своей впечатляющей силы, способной растрогать любого и приковать его к экрану.

В «Титанике», помимо главных героев — Розы и Джека, показывают ещё ряд героев, которые пусть и сыграли второстепенные, но не менее важные роли. Они позволили погрузиться в атмосферу того злополучного дня и прочувствовать весь накал происходящего. Знали ли вы, что многие из этих персонажей имеют реальные исторические прототипы? Некоторые из них были обычными пассажирами Титаника, другие же являлись частью экипажа корабля.


Кэти Бейтс — Маргарет Браун

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Светская дама и активистка. Выжила при крушении Титаника, благодаря чему получила прозвище «непотопляемая Молли».


Эльза Рэйвен и Лью Палтер — Ида и Исидор Штраус

Пара, запомнившаяся всем своим преданным отношением друг к другу. Они вдвоём остались на тонущем корабле, хотя Исидор настаивал на том, чтобы его жена села в спасательную шлюпку.


Бернард Хилл — капитан корабля Эдвард Смит

До последнего помогал пассажирам и экипажу. Однако сам категорически отказался покидать судно.


Лиам Туохи — пекарь Чарльз Джоухин

Чарльз Джоухин запомнился тем, что провёл в ледяной воде более двух часов, не получил почти никаких повреждений и смог выжить.


Джонатан Филлипс — моряк Чарльз Лайтоллер

После катастрофы вложил много сил, чтобы улучшить качество пассажирских судов. Уделил особое внимание увеличению количества спасательных шлюпок и повышению качества связи между судами.


Джонатан Эванс-Джонс — руководитель оркестра Уоллес Хартли

Бернард Фокс — полковник Арчибальд Грейси IV

Книга, которую полковник сумел написать после своего трагического приключения, стала для историков ценнейшим источником информации. Она позволила прояснить многие спорные моменты в произошедшем событии.


Мартин Джарвис — фехтовальщик Космо Дафф-Гордон


Розалинд Эйрес — модельер Люси Дафф-Гордон (а также жена Космо)


Скотт Андерсон — моряк Фредерик Флит


Майкл Энсин — бизнесмен Бенджамин Гуггенхайм


Крейг Келли — младший радист Гарольд Брайд


Грегори Кук — радист Титаника Джон Джордж Филлипс


Джонатан Хайд — директор пароходной компании Джозеф Брюс Исмей


Эрик Бреден — американский застройщик Джон Джейкоб Астор IV

Был самым богатым человеком на корабле. Поговаривают, что в то время его состояние было настолько огромным, что он считался одним из самых обеспеченных людей на планете.


Шарлотта Чаттон — Мадлен Форс, жена Джона Джейкоба Астора IV


Рошель Роуз — графиня Ноэль Лесли


Виктор Гарбер — создатель Титаника Томас Эндрюс


Юэн Стюарт — помощник капитана Уильям Мердок


Марк Линдси Чепмен — старший офицер Титаника

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Метки: актеры   интересно   кино   люди   сравнение   титаник   фильм   
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2  комментария
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Татьяна Юсова Полчаса назад
Очень похожие типажи, особенно капитан.
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Levyathan 19 минут назад
Ну, нельзя, конечно, не отметить очень качественную работу по подбору актеров. Хотя смысл такой скрупулёзности, в подборе, даже не второстепенных типажей, а статистов, мне не ясен.
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