Чем и кем Толкин вдохновлялся при создании своих орков?

Толкину было трудно определиться с историей происхождения своих персонажей. Предполагается, что это было связано с моралью автора. С одной стороны, ему нужен был компетентный враг, которого герои могли бы убивать поголовно, не испытывая чувства вины. С другой стороны, Толкин был католиком и хотел рассказать историю с моралью.

В «Повести о Тинувиэле» Толкина орки были созданы Мелькором. В этой версии они - злые марионетки, созданные, чтобы исполнять его злые прихоти.

Однако в «Сильмариллионе» Толкин придал оркам более трагическое происхождение.

Там они были благородными восточными эльфами (авари), которых Моргот (другое имя Мелькора) пленил, мучил и разводил, пока они не превратились в ненавистных извращённых монстров, которые появляются во «Властелине колец». Эта версия орков была способна к деторождению, как эльфы и люди, хотя не встречается описания ни одной женщины-орка.

Позже, в «Падении Гондолина», Толкин утверждал, что орки были вылеплены Морготом из слизи и получили жизнь с помощью магии. Затем он противоречил сам себе, утверждая, что орки появились в результате связи эльфов со зверями или людьми. Он также предположил, что орки могут быть падшими майар (аналог ангелов у Толкина) или развращёнными людьми.

Некоторые орки были наделены собственными личностями и способны выносить свои моральные суждения. Несмотря на то, что орки изображаются как повсеместно злобные, по крайней мере, один орк отмечает, что эльфийская тактика бесчестна. Это говорит о том, что, несмотря на свою злую природу, орки имеют свои собственные представления о том, что хорошо, а что плохо.