Чем и кем Толкин вдохновлялся при создании своих орков?

Джон Р. Р. Толкин был гениальным сказочником и больше всего запомнился миру созданием невероятно глубокого фэнтезийного мира.
Его мир населяют как чудесные, так и жуткие существа.
Многое из того, что написал Толкин, опиралось на существующие традиции, в которых профессор англосаксонского языка был, пожалуй, осведомлён как никто другой. Но в поисках своей главной «злой» расы Толкин, похоже, неожиданно для себя самого обратился к собственным творческим резервам.
Орки, которых принято считать придуманными Толкином, сегодня фигурируют в целом ряде современных фэнтези-книг, фильмов и популярных игр. Но были ли эти ужасные существа исключительно порождением воображения сказочника? Или он вдохновлялся более ранней мифологией?
Орки Толкина – это раса человекоподобных монстров, которые впервые упоминаются в «Хоббите», а затем играют гораздо более важную роль в серии книг «Властелин колец». Они имеют человеческую форму, но сильно различаются по размеру. Некоторые орки гораздо меньше, они напоминают гоблинов, в то время как другие по росту соперничают с людьми.
Физически орки описываются как уродливые, грязные существа со скрюченными ногами и непропорционально длинными руками.
Они были темнокожими и клыкастыми. В книгах Толкина орки обычно подчиняются высшим силам, злым колдунам, таким как Саурон или волшебник Саруман. Они составляют основную часть армий зла и являются главной боевой силой.
Орки у Толкина описываются как злобные существа, жаждущие человеческой плоти. В «Двух башнях» орк по имени Гришнах также утверждает, что орки из Изенгарда - каннибалы, а другие орки - нет. Говорит ли он правду или просто пытается напугать, неясно.
Толкину было трудно определиться с историей происхождения своих персонажей. Предполагается, что это было связано с моралью автора. С одной стороны, ему нужен был компетентный враг, которого герои могли бы убивать поголовно, не испытывая чувства вины. С другой стороны, Толкин был католиком и хотел рассказать историю с моралью.
В «Повести о Тинувиэле» Толкина орки были созданы Мелькором. В этой версии они - злые марионетки, созданные, чтобы исполнять его злые прихоти.
Однако в «Сильмариллионе» Толкин придал оркам более трагическое происхождение.
Там они были благородными восточными эльфами (авари), которых Моргот (другое имя Мелькора) пленил, мучил и разводил, пока они не превратились в ненавистных извращённых монстров, которые появляются во «Властелине колец». Эта версия орков была способна к деторождению, как эльфы и люди, хотя не встречается описания ни одной женщины-орка.
Позже, в «Падении Гондолина», Толкин утверждал, что орки были вылеплены Морготом из слизи и получили жизнь с помощью магии. Затем он противоречил сам себе, утверждая, что орки появились в результате связи эльфов со зверями или людьми. Он также предположил, что орки могут быть падшими майар (аналог ангелов у Толкина) или развращёнными людьми.
Некоторые орки были наделены собственными личностями и способны выносить свои моральные суждения. Несмотря на то, что орки изображаются как повсеместно злобные, по крайней мере, один орк отмечает, что эльфийская тактика бесчестна. Это говорит о том, что, несмотря на свою злую природу, орки имеют свои собственные представления о том, что хорошо, а что плохо.
Толкин, скорее всего, взял слово «орк» от латинского Orcus. На латыни Orcus ассоциировался с идеей дьявольских духов. Затем это слово попало в англосаксонский язык, где оно означало призрак или гоблина. На старом голландском языке это слово означало «пожирающее чудовище».
Возможно также, что Толкин позаимствовал это название из более поздних произведений, которые могут иметь общие источники. В 1590 году в сказке Эдварда Спенсера «Королева фейри» появляется чудовище по имени Орк. Слово «орк» также встречается в сказке Сэмюэля Холланда «Дон Зара дель Фого» 1656 года. В этом произведении орк – это существо, похожее на людоеда, ещё одна чудовищная производная человека.
Орки даже упоминались в двух викторианских текстах XIX века: «Водяные младенцы» Чарльза Кинглси и «Поминки по Герварду». Считается, что Толкин читал эти произведения Кингсли, поскольку он заимствовал из них редкие термины.
В традиционном европейском фольклоре гоблины были разновидностью фей. Изображения их сильно разнятся, но обычно их описывают как маленьких уродливых человекоподобных существ.
Вместо того чтобы быть откровенным злом, они обычно изображались недоброжелательными или хитрыми.
Они часто живут под землёй и избегают света. Во многих сказках они разыгрывают людей, а не пытаются их съесть. Пока что они очень похожи на оригинальных подземных орков Толкина.
Именно этот европейский фольклор Толкин, похоже, взял и расширил. Автор решил отказаться от сказочногй основы и создать собственную историю происхождения орков. Он также решил сделать орков более злобными, чем большинство европейских гоблинов.
На протяжении многих лет возникали разногласия по поводу того, имел ли Толкин в виду, что гоблины и орки - это одно и то же. В «Хоббите» упоминаются только гоблины, а во «Властелине колец» - преимущественно орки. Однако эту путаницу легко устранить.
Толкин официально заявил, что термины «гоблин» и «орк» взаимозаменяемы. Он утверждал, что в «Хоббите» он решил использовать английский термин для обозначения этого существа, в то время как во «Властелине колец» слово «орк» - это местный термин, используемый самими персонажами. Он ввёл новых, более крупных орков, когда стало ясно, что традиционные гоблины не представляют достаточной угрозы.
Орки – яркий пример силы Толкина как сказочника. Он умел брать элементы европейского фольклора и фэнтези и вплетать их в своё удивительное повествование. Многие из его творений и по сей день служат источником вдохновения для современных фантастических произведений. Термин «орк» стал синонимом самой идеи фэнтезийного повествования.
В то же время орки – это напоминание о том, что автор не был совершенен.
Даже в таком мастерски и тщательно созданном мире, как его, есть нестыковки. Толкин явно не знал, как возникли его орки. Но современные читатели разгадали эту загадку – они родились в воображении мастера. В воображении, которое продолжает и будет продолжать вдохновлять писателей ещё многих поколений.
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Правда вот Хоббит мне не очень. Очень теряется на фоне основной трилогии.
Единственная нормальная книга - Хоббит. Это сказка для детей, законченная и непротиворечивая. Трилогия - отстой, ни детская, ни взрослая. Но попавший в своё время в струю. Примитивный фентези-боевик для примитивов. Как голливудский боевик - полная хня, но со Шварцем и сиськами смотреть можно. Пару раз