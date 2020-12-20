15 убедительных причин, почему Австралию лучше любить издалека

Разнообразный ландшафт, уникальная природа и необычные животные привлекают в Австралию большое количество туристов со всего мира. Но давайте смотреть правде в глаза — не лучше ли любить эту страну на расстоянии? В этом посте собраны причины, по которым только настоящие храбрецы рискнут посетить это удивительное, но очень опасное место.