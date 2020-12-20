FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1840 постов • 431 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
15 убедительных причин, почему Австралию лучше любить издалека

15 убедительных причин, почему Австралию лучше любить издалека (20 фото)

Автор:
20 декабря 2020 22:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Убедительные   Уникальная!!!   австралия   издалека   любить   опасная   природа   причины   
1402
20

Разнообразный ландшафт, уникальная природа и необычные животные привлекают в Австралию большое количество туристов со всего мира. Но давайте смотреть правде в глаза — не лучше ли любить эту страну на расстоянии? В этом посте собраны причины, по которым только настоящие храбрецы рискнут посетить это удивительное, но очень опасное место.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Убедительные   Уникальная!!!   австралия   издалека   любить   опасная   природа   причины   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
vitenok 42 минуты назад
Нифига это не скаты, а мечехвосты, вроде так называются. И в Австралии они не водятся, а там, где водятся, охраняются , как исчезающий вид. И для человека безопасны, в некоторых местах считается хорошим тоном помочь этому животному перевернуться со спины на брюхо, потому что у него короткие лапки, и сам он этого сделать не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Убийца Прохиндеев Полминуты назад
Да, Австралия - этого жесть. Купаться нельзя нигде, кроме бассейнов, и то, в бассейн кто-то проникнет. Змеищи везде... Ядовитые и удавьи, собаку и кошку завести нельзя - во дворе дома питон сожрет через неделю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся 6 минут назад
Лисичка норм, а как мышка называется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kvadro 14 минут назад
люблю Россию !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 17 минут назад
А между тем там живут миллионы и наслаждаются жизнью и погибают там очень редко и гораздо меньше чем америке от черных или в европе от новых жителей. И корону они победили, а всего то и надо было закрыть страну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Эдуард Лещенко 19 минут назад
Экзотические опасные насекомые водятся только на севере Австралии. А по всему восточному побережью и на юге, где и сосредоточены основные крупные города и людские ресурсы, ничего такого нет. Я два года по работе практически жил в этой стране и никакого дискомфорта не испытывал. А вот плюсов там очень много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Сталкер 22 минуты назад
Морские скаты...
Морские скаты... Вот морские скаты: )))


Вот морские скаты: )))
Морские скаты... Вот морские скаты: )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
dev null Полчаса назад
Зачем ее вообще любить, те более из далека? Я к примеру Родину люблю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
А еще,говорят, вас может кенгуру отп-з-дить,есди вы на него не так посмотрите
А еще,говорят, вас может кенгуру отп-з-дить,есди вы на него не так посмотрите
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Ну то такое...
Везде есть свои "кенгуру"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kozlodoev Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
И отжать тилипон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О том, какой должна быть антикризисная реклама О том, какой должна быть антикризисная реклама "Подвезешь?" - десяток жаб оседлали питона, чтобы спастись от непогоды "Подвезешь?" - десяток жаб оседлали питона, чтобы спастись от непогоды 15 снимков жизнерадостных квокк от фотографа из Москвы, которая лишь ради них прилетела в Австралию 15 снимков жизнерадостных квокк от фотографа из Москвы, которая лишь ради них прилетела в Австралию В Австралии появился король: двухметровый качок-кенгуру В Австралии появился король: двухметровый качок-кенгуру Фермер построил кенгуриный рай Фермер построил кенгуриный рай Рассел Кроу показал свою ферму в Австралии до и после дождей Рассел Кроу показал свою ферму в Австралии до и после дождей
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

143737



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Почему на Севере жили в цистернах
5
60
Почему на Севере жили в цистернах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что такое DNS-сервер, и почему он может быть недоступен?
0
7
Что такое DNS-сервер, и почему он может быть недоступен?
Дань уважения ключевым работникам пандемии: школьница придумала ливрею раллийного Toyota Yaris
0
5
Дань уважения ключевым работникам пандемии: школьница придумала ливрею раллийного...
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#в мире#россия#комментарии#настроение#природа#прикольные#дети
#юмор#факты#подборка#война#забавно#коты#новый год#фотографии#вов#картина
#интересно#животные#сша#кино#картинки#люди#позитив#жизнь#девушки#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться