15 убедительных причин, почему Австралию лучше любить издалека

Разнообразный ландшафт, уникальная природа и необычные животные привлекают в Австралию большое количество туристов со всего мира. Но давайте смотреть правде в глаза — не лучше ли любить эту страну на расстоянии? В этом посте собраны причины, по которым только настоящие храбрецы рискнут посетить это удивительное, но очень опасное место.
В Австралии любое живое существо может вымахать до невероятных размеров. Как вам такая летучая лисица?
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В водах Австралии, кто только не обитает. Например, Морская оса - одно из самых смертоносных существ на планете
Гребнистый крокодил - самый крупный в своём виде, и конечно же акулы и всякая ядовитая живность
Обычное дело: оса-ястреб собирается пообедать огромным пауком, и да, это вполне может произойти у вас дома
Если вы недостаточно испугались на улице, то в собственном гараже вас может ожидать сюрприз
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Вот морские скаты: )))
Везде есть свои "кенгуру"