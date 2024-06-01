Что за вызывающие красотки на обочинах Тайваня

Очень популярный в Азии орех, только в Тайване по средним подсчетам до 6 тысяч точек продажи орехов в небольших магазинчиках.

Бетель - это орех арека (такое дерево пальмовое), который содержит стимулирующее вещество посильнее кофе или никотина. На самом деле он на четвертом месте в мире по популярности после сигарет, алкоголя и кофе, просто о нем больше знают в Индии, Тайване, в общем – в месте его произрастания.