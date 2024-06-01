Что за вызывающие красотки на обочинах Тайваня

Если вы увидите около обочин дорог в провинциях Тайваня красавиц в супер-коротких юбках и броских платьях, не спешите осуждать! Они совсем не торговлей телом занимаются, это просто у них такая рабочая одежда.
Местные сразу догадаются - это просто девушки продают орехи! Что поделать, если орех бетель покупают чаще всего таксисты, дальнобойщики, разные мужчины на длительных рабочих сменах. Они не читают таблички, но их глаз всегда цепляется за призывно выглядящую девушку, и они остановятся и зайдут купить орехов.
Провокативный маркетинг всегда работает.
Что это за орех для водителей?
Очень популярный в Азии орех, только в Тайване по средним подсчетам до 6 тысяч точек продажи орехов в небольших магазинчиках.
Бетель - это орех арека (такое дерево пальмовое), который содержит стимулирующее вещество посильнее кофе или никотина. На самом деле он на четвертом месте в мире по популярности после сигарет, алкоголя и кофе, просто о нем больше знают в Индии, Тайване, в общем – в месте его произрастания.
Сомнительный маркетинг, в котором ничего плохого
Первый киоск, который нанял вызывающую красавицу зазывать клиентов у дороги, озолотился. Через год девушек из провинции для этого нанимали уже все магазины.
Для этой работы не нужно образование, знание языков, потому для провинциалок это шанс на хорошую оплату в жизни. Такие девушки-зазывалы получают даже больше, чем горничные в иностранных отелях на других популярных работах среди провинциалок. В среднем 700-800 долларов.
Чиновникам такое, конечно же, не нравится. Они с 2020 года обвиняют продавцов в разложении нравственности нации, раз те выставляют фривольных девушек на дороги. И что водители засматриваются на них и попадают в аварии.
Но это из разряда «доктор, а откуда у вас такие картинки»? Потому что девушки себя-то не продают, а работают весь день под палящим солнцем.
И не надо нам этого бетеля
Врачи считают, что «жевуны бетеля» чаще болеют раком полости рта, довольно распространенным в Тайване по сравнению с Европой, например. В столице даже уже лет десять как запретили его продавать, выслали бедных продавщиц «за 101 километр» и велели носить юбки подлине на прощание.
Хотя особо это не помогло. Кто заставит красавицу скромнее одеваться!? Да это практически невозможно.
Источник:
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