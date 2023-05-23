Очаровательные выпускницы 2023 года

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Вчера прошли выпускные в школах. Последний звонок стал точкой отсчёта во взрослую жизнь. Мы собрали фото милых девушек, у которых вся жизнь впереди.
1. Последний звонок - радостное и немного грустное событие в жизни школьников и их родителей
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2. Впереди ждёт по-настоящему взрослая жизнь: кто-то уже пойдёт работать, совмещая с учёбой
6. На выпуск из школы приходили либо в форме, придерживаясь чёрно-белых расцветок, либо в платьях
7. Несмотря на то, что выпуск проходил днём, дальше школьники отправились гулять по городу
А вы в чём ходили на последний звонок?
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