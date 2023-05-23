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Очаровательные выпускницы 2023 года

Очаровательные выпускницы 2023 года

Автор:
23 мая 2023 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: выпускницы   выпускной   выпускной2023   девушки   красотки   окончили школу   
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Вчера прошли выпускные в школах. Последний звонок стал точкой отсчёта во взрослую жизнь. Мы собрали фото милых девушек, у которых вся жизнь впереди.

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А вы в чём ходили на последний звонок?

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Метки: выпускницы   выпускной   выпускной2023   девушки   красотки   окончили школу   
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2  комментария
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9k
МихА Полчаса назад
Я в этом году ходил на вечер встреч выпускников 25 лет выпуска,,, писец время летит. Пришли слегка поседевшие дяди и тёти в лицах которых едва узнаёшь своих одноклассников.
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9k
SSD 17 минут назад
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