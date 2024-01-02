FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1889 постов • 493 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться

Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться

Автор:
02 января 2024 10:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Felis catus   Ferae   Малые кошки   было и стало   кошка   семейство кошачьих   спасение животных   
428
5

Рыже-белая кошка жила на крыше в одиночестве. Она редко спускалась вниз, потому что была пугливой и больной.

Годы жизни на улице сделали ее слабой и болезненной, и однажды волонтер Андреа Кристиан из Общества спасения животных Святого Франциска, стала ее ангелом-хранителем.


×
×

Кошку поймали и назвали Фаззи. Мурлыка так истосковалась по любви, что даже без сил старалась быть благодарной. Страдала кошка от чесотки. Тело ее было худым, торчали комки шерсти…


Андреа начала экстренную терапию: регулярно мыла кошку, использовала препараты, давала много воды и позволяла кошке только есть и спать. Лечение дало результат.


Под заботливым присмотром Андреа, Фаззи удалось преобразить свою жизнь. Теперь у кошки была мягкая, шелковистая шерсть. В ее глазах отражалась благодарность, и она, наконец, обрела тепло дома, о котором и не мечтала.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Felis catus   Ferae   Малые кошки   было и стало   кошка   семейство кошачьих   спасение животных   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Wadim Полчаса назад
Какой кошарик :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132k
parallax 6 минут назад
Добро способно творить чудеса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
29738



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год
Уже надоевшие клише и штампы из современных фильмов
Уже надоевшие клише и штампы из современных фильмов
Набирающие популярность в сообществах
Группа "тиТан" поздравляет всех с наступающим Новым 2024 годом!
Группа "тиТан" поздравляет всех с наступающим Новым 2024 годом!
"Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" — советско-индийская экранизация
"Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" — советско-индийская экранизация
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Япония#новости#собака#драка
#животные#люди#Новый год#Ynews#история
#факты#милота#конфликт#Юмор#елка
Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения До и после: 30 чудесных преображений спасённых котиков До и после: 30 чудесных преображений спасённых котиков Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания

На что жалуетесь?

Вернуться