Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться

Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё

Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения

До и после: 30 чудесных преображений спасённых котиков

Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка

Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания