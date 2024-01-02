Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться

Рыже-белая кошка жила на крыше в одиночестве. Она редко спускалась вниз, потому что была пугливой и больной.
Годы жизни на улице сделали ее слабой и болезненной, и однажды волонтер Андреа Кристиан из Общества спасения животных Святого Франциска, стала ее ангелом-хранителем.
Кошку поймали и назвали Фаззи. Мурлыка так истосковалась по любви, что даже без сил старалась быть благодарной. Страдала кошка от чесотки. Тело ее было худым, торчали комки шерсти…
Андреа начала экстренную терапию: регулярно мыла кошку, использовала препараты, давала много воды и позволяла кошке только есть и спать. Лечение дало результат.
Под заботливым присмотром Андреа, Фаззи удалось преобразить свою жизнь. Теперь у кошки была мягкая, шелковистая шерсть. В ее глазах отражалась благодарность, и она, наконец, обрела тепло дома, о котором и не мечтала.
Источник:
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