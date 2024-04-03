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Сообщество Без кота и жизнь не та 2213 постов • 510 подписчиков подписаться
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Рыжий кот и не сильно удобное дерево

Рыжий кот и не сильно удобное дерево

Автор:
03 апреля 2024 17:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Ferae   Малые кошки   домашние животные   друг   кот   опасный хищник   рыжий кот   семейство кошачьих   
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На днях Эрик покорял дерево и получилась интересная фотография

Отправлял фотографию родственникам и знакомым. Все спрашивают «что это?». Ответ простой: котик жопом вверх просто)


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Кстати Эрик у нас хороший охотник. Сидел позавчера у входной двери и мечтал о чем-то своем котячьем. Резко сорвался и ломанулся под улья которые стоят метров десять от дома. Вылез с полным ртом и довольным лицом. Что поймал не понятно, но это не мышь вроде


Как позднее выяснил следователь, в моем лице, эта добыча называется землеройка


Естественно это его не первая добыча


И все тащит в дом . Кормилец блин


И лежит потом довольный. А мне приходится кровь отмывать


А начиналось все в августе 2021 вот с такой маленькой мордашки


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Метки: Ferae   Малые кошки   домашние животные   друг   кот   опасный хищник   рыжий кот   семейство кошачьих   
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banzai7 Час назад
Морда наглющая. Крутой кот.
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 998 постов (708 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
32435



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