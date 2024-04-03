Рыжий кот и не сильно удобное дерево

Кстати Эрик у нас хороший охотник. Сидел позавчера у входной двери и мечтал о чем-то своем котячьем. Резко сорвался и ломанулся под улья которые стоят метров десять от дома. Вылез с полным ртом и довольным лицом. Что поймал не понятно, но это не мышь вроде



