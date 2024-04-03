Рыжий кот и не сильно удобное дерево

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На днях Эрик покорял дерево и получилась интересная фотография
Отправлял фотографию родственникам и знакомым. Все спрашивают «что это?». Ответ простой: котик жопом вверх просто)
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Кстати Эрик у нас хороший охотник. Сидел позавчера у входной двери и мечтал о чем-то своем котячьем. Резко сорвался и ломанулся под улья которые стоят метров десять от дома. Вылез с полным ртом и довольным лицом. Что поймал не понятно, но это не мышь вроде
Как позднее выяснил следователь, в моем лице, эта добыча называется землеройка
Естественно это его не первая добыча
И все тащит в дом . Кормилец блин
И лежит потом довольный. А мне приходится кровь отмывать
А начиналось все в августе 2021 вот с такой маленькой мордашки
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