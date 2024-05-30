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17 животных, любви которых хватит на весь мир

17 животных, любви которых хватит на весь мир

Автор:
30 мая 2024 22:40
Сообщество : Животные
Метки: Чистые   Чувства   животные   любовь   мир   хватит   
988
18

Животные часто испытывают те же эмоции, что и люди - от сопереживания и любви до обиды и страха. Они не бросают тех, кто нуждается в помощи, умеют проявлять сочувствие к незнакомым людям, и даже идти на жертвы ради своего человека. В этом посте вы увидите примеры беззаветной и чистой любви, которой нам, людям, не хватает.

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Метки: Чистые   Чувства   животные   любовь   мир   хватит   
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
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