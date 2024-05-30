17 животных, любви которых хватит на весь мир

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Животные часто испытывают те же эмоции, что и люди - от сопереживания и любви до обиды и страха. Они не бросают тех, кто нуждается в помощи, умеют проявлять сочувствие к незнакомым людям, и даже идти на жертвы ради своего человека. В этом посте вы увидите примеры беззаветной и чистой любви, которой нам, людям, не хватает.
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5. Это Дейзи и Луна. Дейзи не любит ездить на машине, поэтому Луна утешает ее, пока они обе не засыпают. Это действительно трогательно
9. Этот кот следует за своим хозяином в спортзал, а затем сидит в приемной, ожидая, пока хозяин закончит тренировку
13. Этот пеликан подружился с бездомной собакой, которая часто гуляла в доках. После того, как пес нашел нового хозяина, он все еще продолжал навещать своего старого друга
14. У этой самки попугая выпали перья, но один из самцов влюбился в птицу. Он защищает ее, кормит и играет с ней
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