17 животных, любви которых хватит на весь мир

Животные часто испытывают те же эмоции, что и люди - от сопереживания и любви до обиды и страха. Они не бросают тех, кто нуждается в помощи, умеют проявлять сочувствие к незнакомым людям, и даже идти на жертвы ради своего человека. В этом посте вы увидите примеры беззаветной и чистой любви, которой нам, людям, не хватает.