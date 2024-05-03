Пиштако: зловещий андский монстр

Для кечуа жир является священным, он веками использовался в лечебных целях. Жир применяли не только в Андах. Далеко на севере, ещё до того, как они достигли земель инков, конкистадоры использовали жир павших майя для перевязки собственных ран, как сообщает один из таких завоевателей, Берналь Диас дель Кастильо, в книге «Открытие и завоевание Мексики 1517-1521». Легко представить, какое отвращение, ужас и страх испытывали оставшиеся в живых майя, увидев такое после поражения. Считается, что подобные сражения во время последующего завоевания империи инков вдохновили их на создание легенды о пиштако – чудовище, высасывающем жир, известном в разных странах Южной Америки. Историй о пиштако до испанского завоевания не существует.

Название «пиштако» происходит от кечуанского слова pishtay, что означает «обезглавить», «перерезать горло». Хотя большинство носителей языка кечуа родом из Перу, с течением времени они мигрировали в Боливию, Эквадор и другие близлежащие горные регионы, принеся с собой легенду о пиштако. Пиштако часто сравнивают с вампирами, но вместо крови они высасывают жир у всех, кто имеет неосторожность путешествовать ночью в одиночку.

За последние 500 лет появилось множество описаний того, как может выглядеть пиштако. Это почти всегда мужчина, белокожий, выходящий на улицу только ночью. Не потому, что он не может находиться на свету, а потому, что его жуткие действия лучше всего совершать под покровом темноты. Фактически пиштако – это проявление общей тревоги, которую общество испытывает по отношению к чужакам.