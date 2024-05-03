Пиштако: зловещий андский монстр

Плоть, кровь, тело людей и животных играют важную роль в самых разных религиозных течениях. Индейцы Анд пошли дальше – у них имеется божество Виракоча – создатель всего сущего, фактически представляющий собой море жира.
Он – создатель Земли и всех её созданий, творец неба и моря, а также всех остальных богов. Среди народа кечуа – наследников культурной традиции государства инков, его почитают. В андском мире кровь и жир действительно являются одними из основных подношений священным силам: жертвоприношение убитых животных и подношение их крови представляют исходную точку всех религиозных церемоний. Животный жир (как правило, жир ламы) является одним из основных ингредиентов в составе ритуальных столов.
Для кечуа жир является священным, он веками использовался в лечебных целях. Жир применяли не только в Андах. Далеко на севере, ещё до того, как они достигли земель инков, конкистадоры использовали жир павших майя для перевязки собственных ран, как сообщает один из таких завоевателей, Берналь Диас дель Кастильо, в книге «Открытие и завоевание Мексики 1517-1521». Легко представить, какое отвращение, ужас и страх испытывали оставшиеся в живых майя, увидев такое после поражения. Считается, что подобные сражения во время последующего завоевания империи инков вдохновили их на создание легенды о пиштако – чудовище, высасывающем жир, известном в разных странах Южной Америки. Историй о пиштако до испанского завоевания не существует.
Название «пиштако» происходит от кечуанского слова pishtay, что означает «обезглавить», «перерезать горло». Хотя большинство носителей языка кечуа родом из Перу, с течением времени они мигрировали в Боливию, Эквадор и другие близлежащие горные регионы, принеся с собой легенду о пиштако. Пиштако часто сравнивают с вампирами, но вместо крови они высасывают жир у всех, кто имеет неосторожность путешествовать ночью в одиночку.
За последние 500 лет появилось множество описаний того, как может выглядеть пиштако. Это почти всегда мужчина, белокожий, выходящий на улицу только ночью. Не потому, что он не может находиться на свету, а потому, что его жуткие действия лучше всего совершать под покровом темноты. Фактически пиштако – это проявление общей тревоги, которую общество испытывает по отношению к чужакам.
И пиштако, в отличие от конкистадоров, не работает в одиночку. Его сопровождают люди, которые помогают ему ловить, перевозить и убивать жертв, а затем извлекать из них жир. На самом деле, если бы не было помощников пиштако, то, возможно, не было бы и рассказов о нём. Самые ранние рассказы исходят от местных жителей, которые помогали им в их жутком деле.
Испанский священник Кристобаль де Молина был первым человеком, которого в 1571 году официально обвинили в том, что он был пиштако. Местные жители Куско отказывались приносить ему дрова, опасаясь быть убитыми за их жир, который, по их мнению, священники использовали для смазывания колоколов.
В XIX веке появились рассказы о богатых купцах, которых считали пиштако. По легенде, они использовали местных жителей для изготовления мыла, лекарств и даже смазки для механизмов на своих заводах.
С приходом технологий и последовавшим экономическим крахом региона под подозрение попали документалисты, правительственные чиновники и врачи. Например, белые доктора прибывали в маргинальные общины. Эти врачи разыскивали детей, чтобы якобы забрать у них почки и глаза. Хотя цели были разные, основа оставалась одной. Люди были бессильны остановить использование их собственных тел кем-то, кто был защищён властью.
Считалось, что самые продвинутые пиштако способны забирать жир у своих жертв гораздо более скрытно и незаметно. Они не убивают своих жертв мгновенно. Те ещё некоторое время живут, а потом погибают якобы по естественным причинам.
Эти пиштако похищают жир с большим мастерством, используя шприцы, так что их работа незаметна. Их жертвы просыпаются без каких-либо симптомов или боли, но они заболевают, постепенно слабеют и через несколько дней умирают, не зная причин своей смерти.
В одной из последних задокументированных историй о пиштако в 2009 году группа мужчин захватила десятки местных жителей в районе горных джунглей Уануко, примерно в 260 километрах от перуанской столицы Лимы. Они использовали для вытапливания жира свечи, собирали его в бутылки из-под газировки и продавали для использования в тёмных магических ритуалах. Эта жуткая практика продолжалась несколько лет, пока трое из них не были схвачены и не признались в содеянном. Они привели власти к останкам, по меньшей мере, 60 взрослых. История получила национальный, а затем и мировой резонанс.
Многие местные дали понять, что считают этих людей пиштако. То, что связывает конкистадоров, миссионеров, врачей и хладнокровных убийц, делает легенды о пиштако самыми пугающими из всех: они имеют не сверхъестественную, а самую что ни на есть человеческую природу.
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