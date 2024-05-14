16 фото, которые были случайно сделаны счастливчиками в самый удачный момент

Что нужно для того, чтобы сделать удачный кадр? Может, профессиональная модель? Или продвинутая камера с крутым объективом? Иногда ни то и ни другое. Некоторые действительно неповторимые кадры получаются таковыми лишь потому, что были сделаны в удачный момент.