16 фото, которые были случайно сделаны счастливчиками в самый удачный момент

Что нужно для того, чтобы сделать удачный кадр? Может, профессиональная модель? Или продвинутая камера с крутым объективом? Иногда ни то и ни другое. Некоторые действительно неповторимые кадры получаются таковыми лишь потому, что были сделаны в удачный момент.
По крайней мере шарф не упал…Хотя погодите, это его язык, а не шарф!
Рыба смотрит в камеру, она явно озабочена тем, чтобы хорошо выглядеть в кадре.
Так выглядел Икар, когда воск на его крыльях растаял!
Это не зевок, а пронзительный крик, призывающий птицу.
Эта бабочка покорила гору высотой в 4000 метров всего несколькими взмахами крыльев.
Этот голубь не любит то, как он получается на фото.
Кажется, эти ребята забыли пригласить сфотографироваться одного из членов своей компании, и он обиделся.
Никогда раньше я не видел, как чихает кобра (автомобиль 427 Cobra Jet)
Ужас на лице этой пиньяты будет преследовать меня до конца моих дней.
Это фотодоказательство того, что не любить котов просто невозможно.
Моя девушка сфотографировала тот самый момент, когда лягушка выпрыгнула из моей руки.
Принц Гарри, это ты?
Или вам нужно быть осторожнее с этой очень мощной камерой.
Интересно, её камера сделала сразу несколько быстрых снимков? Если нет, то, чёрт возьми, это как выстрел 1/10000000!
Так выглядит предательство!
Я бы рекомендовал очистить лицо от снега перед катанием на санках, это поможет вам лучше видеть, куда вы едете!
И всё равно он заслужил чаевые, ведь он так очаровательно улыбается!
Это не падение, думает кот… Надеюсь, этого никто не увидит, я планировал это, я делаю это постоянно, это специальное спортивное движение.
Источник:
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