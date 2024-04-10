История удачи: женщина купила брошь за $35, но украшение стоит десятки тысяч долларов

Как рассказывала Флора Стил, она впервые наткнулась на свою брошь более трех десятилетий назад, просматривая предметы, выставленные на продажу на антикварной ярмарке в центральной Англии. Зная историю искусств, Стил разглядела цвет и красоту в одной брошке, которая сразу же бросилась ей в глаза.

«Она изначально привлекла мое внимание своим ярким дизайном, странными надписями и необычными камнями», — пояснила Стил. «Мне она всегда нравилась, и я думала, что она по-своему особенная и что рано или поздно я узнаю, кто ее создал».

Однако автор броши оставался загадкой на протяжении десятилетий. Интересно, что десятилетия спустя Стил с радостью передала украшение невестке своего сына. Затем брошь почти что исчезла из памяти британки, - до марта 2023 года, когда Стил смотрела, как специалист по ювелирным украшениям Джеффри Манн демонстрировал в видео несколько эскизов брошей Уильяма Берджеса. Так, одна из показанных работ была подозрительно похожей на брошь за 25 долларов.

«Это один из тех необычных моментов», — восклицала Стил. «Я думала, что мне это снится, — особенно спустя столько времени».

Стил попросила сына и его невестку прислать ей фотографии броши, которые она затем отправила представителям аукциона Gildings, которые ранее выставили на аукцион две другие броши Берджеса. Эксперты сразу узнали в броши отпечаток Burges.