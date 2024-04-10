История удачи: женщина купила брошь за $35, но украшение стоит десятки тысяч долларов

Британка купила брошь на антикварной ярмарке три десятилетия назад, не зная, что ее создал знаменитый дизайнер Уильям Берджес.
В марте 2023 года британка Флора Стил просматривала видео на YouTube и наткнулась на клип 2011 года из шоу «Antiques Roadshow». Стил наблюдала, как специалист по ювелирным украшениям демонстрировала редкие изделия, созданные дизайнером Уильямом Берджесом. Затем женщина в шоке поняла, что несколько десятилетий назад она купила похожую брошь всего за 25 долларов. В итоге, специалисты оценили украшение британки в 19 000 долларов. «Просматривая видео, я сказала себе: "Это же моя брошь, которую я нашла 35 лет назад"», — объясняла Стил западным журналистам.
«Я решила откопать свою брошь и получше рассмотреть ее... и вот, не ошиблась! Я чуть не упала со стула!»
Как рассказывала Флора Стил, она впервые наткнулась на свою брошь более трех десятилетий назад, просматривая предметы, выставленные на продажу на антикварной ярмарке в центральной Англии. Зная историю искусств, Стил разглядела цвет и красоту в одной брошке, которая сразу же бросилась ей в глаза.
- «Она изначально привлекла мое внимание своим ярким дизайном, странными надписями и необычными камнями», — пояснила Стил. «Мне она всегда нравилась, и я думала, что она по-своему особенная и что рано или поздно я узнаю, кто ее создал».
Однако автор броши оставался загадкой на протяжении десятилетий. Интересно, что десятилетия спустя Стил с радостью передала украшение невестке своего сына. Затем брошь почти что исчезла из памяти британки, - до марта 2023 года, когда Стил смотрела, как специалист по ювелирным украшениям Джеффри Манн демонстрировал в видео несколько эскизов брошей Уильяма Берджеса. Так, одна из показанных работ была подозрительно похожей на брошь за 25 долларов.
- «Это один из тех необычных моментов», — восклицала Стил. «Я думала, что мне это снится, — особенно спустя столько времени».
Стил попросила сына и его невестку прислать ей фотографии броши, которые она затем отправила представителям аукциона Gildings, которые ранее выставили на аукцион две другие броши Берджеса. Эксперты сразу узнали в броши отпечаток Burges.
- «Брошь дизайнера Берджеса снова была обнаружена, случайно, с помощью шоу Antiques Roadshow», — говорил директор Gildings Уилл Гилдинг. «Поразительно, что это случилось однажды. Затем нам сообщили об еще одном подобном случае. Но в третий раз? Ущипните меня!»
Так, дизайнерское украшение оценили в 19 000 долларов (около 1,7 млн руб). Весной 2024 года брошь выставят на аукцион. Британка Флора Стил уже успел поучавствовать в шоу «Antiques Roadshow», чтобы показать брошь эксперту Джеффри Манну. «У меня буквально учащается пульс», — говорил Манн, назвавший Бёрджеса «величайшим гением дизайна XIX века».
- Уильям Берджес, который был известен своим стилем викторианского готического возрождения, вероятно, разработал украшение примерно в 1860 году. Все три броши, обнаруженные в ходе шоу «Antiques Roadshow», предназначались для ношения во время свадеб.
- Берджес был наиболее известен своей архитектурой и спроектировал Кардиффский замок в Уэльсе и замок Кастель-Кох. Но, помимо прочего, он также создавал более мелкие предметы, такие как украшения и посуду из золота и серебра, в которых использовались японские, романские и средневековые мотивы.
Правда, брошь имеет для Стил и довольно личное значение. Как она рассказала западным журналистам, последние два года она боролась с раком груди. Хотя сейчас у нее ремиссия, сам факт, что ее любимая брошь была брошью Берджеса, во многом улучшило настроение британки. Вырученные от продажи броши деньги Стил планирует передать частично сыну и невестке и частично — в фонд исследования рака молочной железы.
Источник:
- Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые
- В Китае бывают черты лица, которые приносят удачу
- По всей Индии провели ритуалы изгнания феминизма
- В Китае закормили нищего-аниматора
- Модель, созданная с помощью ИИ, зарабатывает $20 тысяч в месяц
Впрочем, для коллекционера может и ценность...