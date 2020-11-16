Житель Магадана, который самостоятельно добыл золото на 9 миллионов рублей, сядет за решётку

Магаданец на протяжении двух лет самостоятельно добыл золото и серебро на сумму более девяти миллионов рублей. Теперь, за незаконное хранение и транспортировку россиянину грозит реальный срок.
Прокуратура Магадана сообщила о жителе региона, который самостоятельно решил добывать золото и серебро. Мужчина в 2018–2020 году незаконно добыл в Сусуманском районе более двух килограммов драгоценных металлов на общую сумму более девяти миллионов рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки драгоценных металлов, совершённых в крупном размере, и уже утверждено обвинительное заключение. Сотрудники ФСБ изъяли добычу у золотоискателя.
Почему нельзя?
В золотоносных краях России такие истории — не редкость. То и дело россияне оказываются на скамье подсудимых из-за попытки сбыть добытое золото. Так почему же золотодобыча в нашей стране запрещена? Ведь никому вреда это не несёт, а заработать хочет каждый.
Дело в том, что добытое из земли золото и серебро является природным ископаемыми и принадлежат государству. Другими словами, прикарманивая золотые самородки россияне, фактически, обкрадывают государство. Золото вводится в гражданский оборот после того, как специализированные предприятия или старатели сдают его государству на переработку.
А вы хоть раз находили золото? Если да, то как с ним поступали?
Источник:
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Нет-нет, я не оправдываю старателя, добывающего золото. Так можно разбазарить всё что есть. Но вот, например, различные финансовые преференции для родственников властителей, это ли не такое же старательство? Только узаконенное?
Но ничего, прогоним проклятых пиндосов, что срут в наших подъездах, а пока можем собирать валежник!
Скажи, зарплату регулярно платят, не задерживают?
Бюджет у нас вроде бы не секретный и там всё должно быть расписано.