Житель Магадана, который самостоятельно добыл золото на 9 миллионов рублей, сядет за решётку

В золотоносных краях России такие истории — не редкость. То и дело россияне оказываются на скамье подсудимых из-за попытки сбыть добытое золото. Так почему же золотодобыча в нашей стране запрещена? Ведь никому вреда это не несёт, а заработать хочет каждый.

Дело в том, что добытое из земли золото и серебро является природным ископаемыми и принадлежат государству. Другими словами, прикарманивая золотые самородки россияне, фактически, обкрадывают государство. Золото вводится в гражданский оборот после того, как специализированные предприятия или старатели сдают его государству на переработку.

А вы хоть раз находили золото? Если да, то как с ним поступали?