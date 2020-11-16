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Житель Магадана, который самостоятельно добыл золото на 9 миллионов рублей, сядет за решётку

Житель Магадана, который самостоятельно добыл золото на 9 миллионов рублей, сядет за решётку (2 фото)

Автор:
16 ноября 2020 13:44
Сообщество : Жить в России
Метки: добытчик   драгоценный металл   золото   интересное   магадан   металл   фото   
1430
2

Магаданец на протяжении двух лет самостоятельно добыл золото и серебро на сумму более девяти миллионов рублей. Теперь, за незаконное хранение и транспортировку россиянину грозит реальный срок.

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Метки: добытчик   драгоценный металл   золото   интересное   магадан   металл   фото   
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22  комментария
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11k
Yasen_Perec Полчаса назад
Если на твоём участке найдут нефть, то она государственная. А найдут коноплю, то она твоя.
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63
Чепай 6 минут назад
Государство лишь на словах принадлежит и выражает волю народа. А по факту совсем иначе, народ лишь некий ресурс того самого государства, а на деле конкретных людей.
Нет-нет, я не оправдываю старателя, добывающего золото. Так можно разбазарить всё что есть. Но вот, например, различные финансовые преференции для родственников властителей, это ли не такое же старательство? Только узаконенное?
Но ничего, прогоним проклятых пиндосов, что срут в наших подъездах, а пока можем собирать валежник!
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9k
котегRUS 8 минут назад
а я и не скрываю... нашел самородок весом около полкилограмма, полюбовался на него и выкинул в воду посреди реки, от греха подальше..
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14k
ВОВЧЕГ 9 минут назад
Все в стране колхозное, все в стране моё. "Государство"
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2k
Vladimir Klishin 18 минут назад
Ну хоть этапировать недалеко.
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45
Voveversus 21 минуту назад
Эти 2 кг уже у подполковника ФСБ дома под кроватью, а добывший человек едет на нары, чтобы , если че там не возникал
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322
Алксандр Шевченко 24 минуты назад
Сплошь и рядом забота о простом народе, не дай бог он хорошо жить начнёт. Перестанет перебираться с копейки на копейку и начнёт задумываться, что же действительно делает власть. Начнёт задавать неудобные вопросы, а там и страшно представить, что может быть для чинуш.
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25k
Snork Snorkoff Алксандр Шевченко 11 минут назад
Если каждому можно копать народное достояние для себя любимого, то какого ты тогда бухтишь на Сечиных и прочих Ротенбергов? Они хоть какие-никакие налоги с этого платят. Ты уж или трусы одень, или крестик сними. Радетель простого народа [мат]..
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322
Алксандр Шевченко Snork Snorkoff 8 минут назад
А что мешает сделать условия для того чтобы любой мог копать ? Или это чужая страна ? Глядишь и народ бы работой обеспечили.
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322
Алксандр Шевченко Snork Snorkoff 6 минут назад
А то народное достояние только у чинуш и оседает.
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63
Чепай Snork Snorkoff 4 минуты назад
Так понимаешь, тут ведь немного иначе, я понимаю, что в методичке написано и отступать нельзя. А если задуматься? То пресловутым Сечиным и Ротенбергам даже прятаться не надо, они итак делают что хотят. Не так ли? Просто обычному человеку нельзя. И не дадут простому человеку повторять.
Скажи, зарплату регулярно платят, не задерживают?
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6k
Агент Безопасной Национальности Алксандр Шевченко 16 секунд назад
Странно. А цитируешь практически слово в слово.
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962
Kariya Полчаса назад
А если государству на переработку отдать, то вернут хотя бы 25% от стоимости, или только благодарность в лучшем случае?
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1k
fraxinus Kariya 24 минуты назад
Без лицензию - никак.
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25k
Snork Snorkoff Kariya 10 минут назад
Зачтут как явку с повинной и чистосерденое раскаяние. Не более )
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9k
Алексей Полчаса назад
Ну да Нефть и Газ так то тоже государсввенные,только народ о доходах с этих недр даже и не слышал
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4k
Roman Алексей 17 минут назад
Зачем слышать?
Бюджет у нас вроде бы не секретный и там всё должно быть расписано.
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25k
Snork Snorkoff Алексей 8 минут назад
Если у тебя нет ушей или ты слушать не умеешь разве что. Цифры бюджета не секретны.
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5k
fvm Алексей 5 минут назад
Ну так послушай, если не слышал. Почитай бюджет вслух.
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