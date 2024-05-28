Как снимали "Формулу любви"

Драматург Григорий Горин и режиссёр Марк Захаров от первоисточника оставили только главную сюжетную линию, превратив серьёзную повесть в ироничную комедию. В 1780 году, после непродолжительных мошеннических гастролей в Санкт-Петербурге, знаменитый авантюрист, «чародей» и «магистр тайных сил» граф Калиостро вынужден скрываться от погони, посланной всемогущим князем Потёмкиным.

Из серьезного и даже мрачноватого повествования получилась яркая фееричная комедия, которую зрители сразу полюбили и расхватали на цитаты. Кто не знает, что за большой и чистой любовью нужно непременно приходить с кузнецом, а когда доктор сыт, больному легче? Однако Марку Захарову потребовалось потрудиться, чтобы собрать такой блестящий актерский состав.

Марк Захаров, как правило, не устраивал проб в свои фильмы. Он сразу решал, кто должен сыграть роль и предлагал исполнителю. Однако с «Формулой любви» все оказалось сложнее. В роли графа Калиостро сценарист Григорий Горин видел Олега Янковского. Но тот из суеверия отказался – не хотел связываться с мистикой. Юсуп Даниялов, второй режиссер картины, вспоминал, что возил сценарий Никите Михалкову. И он не взял – был очень загружен другими проектами.

Грузинского актера Нодара Мгалоблишвили Марк Захаров увидел в спектакле «Отелло». Он играл Яго во время московских гастролей. В антракте режиссер вместе с министром культуры Грузии зашел в гримерку артиста, предложил сыграть у него Калиостро и получил очередной отказ. Правда причина была чисто профессиональная –Мгалоблишвили плохо говорил по-русски, боялся не справиться с задачей. Но Захаров пообещал, что его переозвучат. И действительно, на экране граф Калиостро говорит роскошным голосом Армена Джигарханяна. Которого, к слову, когда-то не взяли во ВГИК из-за сильного армянского акцента.

Следующий отказ подкараулил там, где Захаров и не ожидал. В образе Марии он увидел Елену Валюшкину. Она только что закончила театральное училище имени Щепкина. К этому времени снялась в двух картинах Юрия Чулюкина, одна из которых, «Не хочу быть взрослым», уже вышла на экраны. Но к удивлению режиссера, юная актриса начала отказываться. «Приглашение в «Формулу любви» произвело на меня впечатление просто очередного предложения, нарушающего мои отпускные планы», – со смехом вспоминала позже Валюшкина. К счастью исполнительницы, мэтру удалось ее уговорить.