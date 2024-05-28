Как снимали "Формулу любви"

Некоторые интересные моменты создания фильма Марка Захарова "Формула любви".
«Формула любви» (1984, СССР, комедия, мелодрама, мюзикл)...
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Первоисточником для сценария стало первое сочинение Алексея Толстого под названием «Лунная сырость», которое позже автор переименовал в «Граф Калиостро». Это было мрачное произведение, высмеивающее увлечение высшего света всевозможной эзотерикой и оккультизмом. Главным действующим лицом была реальная легендарная личность — итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро, он же Джузеппе Бальзамо, промышлявший изготовлением «лекарственных снадобий», сеансами «магнетизма», распространением о себе всевозможных слухов, а также подделкой документов и драгоценных камней.
Драматург Григорий Горин и режиссёр Марк Захаров от первоисточника оставили только главную сюжетную линию, превратив серьёзную повесть в ироничную комедию. В 1780 году, после непродолжительных мошеннических гастролей в Санкт-Петербурге, знаменитый авантюрист, «чародей» и «магистр тайных сил» граф Калиостро вынужден скрываться от погони, посланной всемогущим князем Потёмкиным.
Из серьезного и даже мрачноватого повествования получилась яркая фееричная комедия, которую зрители сразу полюбили и расхватали на цитаты. Кто не знает, что за большой и чистой любовью нужно непременно приходить с кузнецом, а когда доктор сыт, больному легче? Однако Марку Захарову потребовалось потрудиться, чтобы собрать такой блестящий актерский состав.
Марк Захаров, как правило, не устраивал проб в свои фильмы. Он сразу решал, кто должен сыграть роль и предлагал исполнителю. Однако с «Формулой любви» все оказалось сложнее. В роли графа Калиостро сценарист Григорий Горин видел Олега Янковского. Но тот из суеверия отказался – не хотел связываться с мистикой. Юсуп Даниялов, второй режиссер картины, вспоминал, что возил сценарий Никите Михалкову. И он не взял – был очень загружен другими проектами.
Грузинского актера Нодара Мгалоблишвили Марк Захаров увидел в спектакле «Отелло». Он играл Яго во время московских гастролей. В антракте режиссер вместе с министром культуры Грузии зашел в гримерку артиста, предложил сыграть у него Калиостро и получил очередной отказ. Правда причина была чисто профессиональная –Мгалоблишвили плохо говорил по-русски, боялся не справиться с задачей. Но Захаров пообещал, что его переозвучат. И действительно, на экране граф Калиостро говорит роскошным голосом Армена Джигарханяна. Которого, к слову, когда-то не взяли во ВГИК из-за сильного армянского акцента.
Следующий отказ подкараулил там, где Захаров и не ожидал. В образе Марии он увидел Елену Валюшкину. Она только что закончила театральное училище имени Щепкина. К этому времени снялась в двух картинах Юрия Чулюкина, одна из которых, «Не хочу быть взрослым», уже вышла на экраны. Но к удивлению режиссера, юная актриса начала отказываться. «Приглашение в «Формулу любви» произвело на меня впечатление просто очередного предложения, нарушающего мои отпускные планы», – со смехом вспоминала позже Валюшкина. К счастью исполнительницы, мэтру удалось ее уговорить.
23-летний Александр Михайлов сразу согласился сыграть влюбленного помещика Алексея Федяшева. У него уже было 5 картин в фильмографии, включая сериал «Михайло Ломоносов» (роль юного Ломоносова). «Формула любви» стала завершающей в его кинокарьере. Какое-то время Михайлов и его супруга поработали в театре, но позже оба закончили православный университет и стали авторами-исполнителями духовных песен.
Некоторым артистам пришлось уговаривать самого режиссера, чтобы попасть в картину. Например, его дочери Александре Захаровой.
Вопреки мнению окружающих, отец ей никогда не протежировал. Наоборот, не был уверен в таланте Александры и не хотел брать в Ленком. Однако девушка оказалась настойчивой. Несмотря на то, что после вуза ее звали сразу в несколько театров, она хотела играть у отца и долгое время выходила только в массовках. Так и с ролью дворовой девушки Фимки – долго убеждала режиссера. Но в итоге Захаров остался доволен работой дочери.
Для Александра Абдулова роли вообще не нашлось, но он упросил. Григорий Горин специально для артиста создал персонаж второго слуги Калиостро – Жакоба.
И не зря. Абдулов много импровизировал, развлекал коллег на съемках, и многое из его подшучиваний в итоге вошло в фильм – например, сцена со снятием парика. Именно Абдулов предложил идею псевдоитальянской песни «Уно моменто».
«Неаполитанская песня», она же «Уно моменто» была придумана композитором Геннадием Гладковым. К готовой мелодии нужен был текст, который намекал бы на Италию. Композитор попросил знакомую студентку с факультета иностранных языков записать несколько рифмующихся итальянских слов и положил их на музыку. Он же исполнил песню вместе с Александром Абдуловым. Пели они примерно следующее:
Море. Красивая девушка.
Какая красивая песня!
Знай, что я тебя люблю, всегда люблю.
Девушка. Красивое море.
Верить, петь.
Дай мне момент,
Который мне нравится больше всего.
Одино, одино, одино, один момент.
Одина, одина, одина, одно чувство.
Одино, одино, одино, один комплимент.
И проклятье, проклятье, проклятье…
Гладков так же снялся в эпизодической роли слуги, которая даже не была указана в титрах — его герой произносит фразу: «С кого ж такую лепили?»
Азартные увлечения пожилых актеров кажутся весьма невинными, если вспомнить, что творилось на съемочной площадке при выключенных камерах. Организатором кутежа для более молодой части актерского состава почти всегда выступал Александр Абдулов – к примеру, он мог посреди ночи перебудить всех, чтобы отправиться на рыбалку.
Рабочие посиделки устраивать было крайне легко, ведь вся группа изначально проживала в одном общежитии в подмосковном городке Барыбино, где и проходили съемки. Однако вскоре актриса Елена Аминова, которая в «Формуле любви» исполнила роль ассистентки графа Калиостро, решила перебраться в деревню неподалеку. Ее приютила пожилая чета, а вскоре им пришлось обустраивать койко-места для двух поклонников красавицы Аминовой – Фарады и Абдулова. Те так старались обратить на себя внимание актрисы, что в одну ночь осыпали всю ее кровать цветами, которые обрезали в саду у местных. А Семен Фарада даже как-то пригласил очаровательную коллегу прокатиться с ним на машине – и пусть оба актера вспоминают это как невинную прогулку, такие знаки внимания заставили супругу Фарады, Марину Полицеймако, устроить ему серьезный разговор. Ко всеобщему спокойствию вскоре после завершения работы над «Формулой любви» Аминова вышла замуж.
Однако немало страстей оставалось и на самой съемочной площадке. Захаров как-то решил добавить в кадр огоньку и задумал отснять полуобнаженные сцены со всеми тремя молодыми актрисами – Валюшкиной, Захаровой и Аминовой. Честь уговаривать экранную Машеньку на появление перед камерой без одежды выпала вновь Абдулову. Тот расписал молодой актрисе все плюсы такого смелого шага, пообещав, что сцена буквально сделает ее секс-символом поколения. В итоге обнаженную Валюшкину снимали целую смену, ее гоняли по полям и лесам, а в особо откровенных моментах Абдулов даже поливал свою коллегу из лейки, изображая дождик.
Не меньше досталось и Александре Захаровой – по задумке отца с ней и Абдуловым отсняли эротическую сцену в стоге сена. А вот Аминова на уговоры не поддалась, согласившись лишь на появление в нижнем белье.
Однако все старания съемочной группы были тщетны – Госкино зацензурило большую часть материала, целиком вырезав оголенные сцены с Захаровой и существенно сократив момент с Валюшкиной.
Статуя Галатеи, которую оживлял Калиостро, стала «заслуженной» актрисой. Скульптура девушки впервые снялась в фильме «Бег», после её можно было увидеть перед Бубликовым в «Служебном романе», в бане в комедии «Старый Новый год», в гостинице в фильме «Вечерний лабиринт» и в приемной Вассы Железновой в фильме «Васса». Сейчас статуя из реквизиторской «Мосфильма» вернулась во двор московской усадьбы Вандышниковой-Банза на Воронцовом поле, где и стояла до начала актёрской карьеры.
Марк Захаров рассказывал, что антиподом графа считал Федосью Ивановну, тетушку Алексея, которая олицетворяет безусловную любовь и заботу. В этом образе он видел только Татьяну Пельтцер. Она не сопротивлялась. И, кстати, отлично провела время на съемках, по ночам играя в преферанс с Леонидом Броневым и звукооператором Юрием Рабиновичем. Правда, из-за ночных посиделок Броневой на съемках все время был не выспавшийся, а оттого – не в духе. Но его герою, провинциальному доктору, такая меланхоличность только шла на пользу.
А 80-летней Татьяне Пельтцер пришлось сниматься в медицинском корсете – так как накануне съемок она сломала ребро. Другие артисты тоже получили травмы уже на съемках. Количество опасных случайностей просто зашкаливало. Поэтому волей-неволей артисты вспоминали, что фильм снимают по мистической повести. Одной из жертв «темных сил» стала Александра Захарова. Она сломала большой палец на ноге. Но, превозмогая боль, оттанцевала все положенные сцены. Александр Михайлов по сюжету должен был выпрыгнуть из окна прямо в седло лошади. Молодой актер отказался от дублера и промахнулся. Восстанавливаться после падения пришлось несколько дней.
Александр Абдулов решил самостоятельно управлять каретой, но лошади вдруг испугались и понесли. Карета перевернулась, свалилась в глубокий овраг. Абдулов оказался жив благодаря смекалке и быстрой реакции. Во время падения длинные вожжи опутали сапог актера, но он смог быстро его скинуть с ноги.
Нодар Мгалоблишвили в выходные дни оставался в гостинице и очень любил петь. Однажды проходящая мимо его окон девушка заинтересовалась вокалом. Артист с удовольствием продолжил исполнение для нее, сидя на подоконнике. И упал со второго этажа. Когда в понедельник Марк Захаров вернулся на съемки (они проходили в Подмосковье), то застал Калиостро с загипсованной ногой. В дальнейшем ногами графа в кадре стали конечности композитора Геннадия Гладкова.
«Неаполитанская песенка», как было отмечено критикой, имела необыкновенный успех среди публики, а её исполнители оказались наутро после выхода фильма «на самом гребне популярности». В 1986 году Абдулов и Фарада исполнили пародию на песни фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо в музыкальной программе «Утренняя почта», которая частично включала в себя припев «…уно моменто».
Вот уже 40 лет этот фильм радует зрителей. Люди приходят и уходят, грохочут войны и сменяются правительства, но все отступает на задний план, когда Фарада и Абдулов берут инструменты в руки и поют свою "...уно моменто"... И ты невольно понимаешь, что вся наша жизнь это "уно моменто"...
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