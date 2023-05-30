1982
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Женщина проработала в спортзале на должности личного тренера 10 месяцев и за это время опоздала на работу 47 раз.
«Пострадавшая» обратилась в суд и сперва её иск не удовлетворили. Женщина обратилась в суд ещё раз, изменив формулировку, и сделала акцент на расовой и гендерной предвзятости. С её слов, белые сотрудники создавали «токсичную атмосферу» и унижали её.
Спустя 2 года суд присяжных разрешил конфликт в её пользу и постановил работодателю заплатить 11,2 миллиона в качестве штрафа и компенсации.
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Метки: в мире негритянка опаздание работа расизм суд увольнение
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Ну так ответным иском защите надо было также сделать акцент.
Например так - «она 47 раз опоздала на работу, потому что она тупая и ленивая самка ниггера»
об опозданиях вероятно есть отметки, замечания
а вот что ее белые угнетали? - "какие ваши доказательства"?
Решением суда электрик остался доволен.
поиск по фото ничего не дал.
для того чтобы искать текстом - в посте ничего нет, ни города, ни названия клуба не имени данной женщины.
похоже на фейк.
негры и всякие прочие лгбтешники НАД законом.
Ррраз - миллионершей стала.
В них сила...