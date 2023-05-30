«Пострадавшая» обратилась в суд и сперва её иск не удовлетворили. Женщина обратилась в суд ещё раз, изменив формулировку, и сделала акцент на расовой и гендерной предвзятости. С её слов, белые сотрудники создавали «токсичную атмосферу» и унижали её.



Спустя 2 года суд присяжных разрешил конфликт в её пользу и постановил работодателю заплатить 11,2 миллиона в качестве штрафа и компенсации.

