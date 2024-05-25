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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
25 мая 2024 21:59
Метки: СССР   история   фото   
468
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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O.Bender1 8 часов назад
Омск. Дом на горЕ. Помню, шубу там себе покупал.

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Вадим Игнатьев Полчаса назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5481 пост (5475 в горячем)

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