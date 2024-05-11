Прогулка по Крыму 1969 года

1969 год - тот самый, когда весь СССР дружно смотрел "Бриллиантовую руку". Леонид Гайдай вновь превосходит себя и выдаёт хит на все времена, который бьёт рекорды его предыдущего фильма, снятого как раз в Крыму - "Кавказской пленницы".

Ну а мы отправляемся смотреть, каким в тот год был Крым!

Интересного вам просмотра!