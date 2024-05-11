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Прогулка по Крыму 1969 года

Прогулка по Крыму 1969 года

Автор:
11 мая 2024 21:51
Метки: Крым   СССР   история   кино   фото   
206
16

1969 год - тот самый, когда весь СССР дружно смотрел "Бриллиантовую руку". Леонид Гайдай вновь превосходит себя и выдаёт хит на все времена, который бьёт рекорды его предыдущего фильма, снятого как раз в Крыму - "Кавказской пленницы".

Ну а мы отправляемся смотреть, каким в тот год был Крым!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Крым   СССР   история   кино   фото   
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5  комментариев
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11k
Сергей 5 часов назад
Комментарий к фото
Прикольно)
Я работаю в этом доме, со времён СССР.
Бывший магазин "Радиотовары"
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31k
Сталкер 56 минут назад
Было такое, помню. Только более поздние времена: автобус был "Икарус".

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31k
Сталкер 57 минут назад
От подобных фотографий перехватывает дыхание...
Сколько прекраснейших воспоминаний связано с путешествиями по морю!..

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11k
Сергей 5 часов назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5435 постов (5426 в горячем)

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