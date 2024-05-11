Прогулка по Крыму 1969 года

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1969 год - тот самый, когда весь СССР дружно смотрел "Бриллиантовую руку". Леонид Гайдай вновь превосходит себя и выдаёт хит на все времена, который бьёт рекорды его предыдущего фильма, снятого как раз в Крыму - "Кавказской пленницы".
Ну а мы отправляемся смотреть, каким в тот год был Крым!
Интересного вам просмотра!
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4.
Полюбуемся на мизансцены с Ялтинского рынка. Само собой, это кадр из фильма. А называется этот фильм "Опекун".
5.
Всё тот же "Опекун", но теперь место действия - Гурзуф. На развилке двух улиц - Чехова и Ленинградской.
11.
Дом в Ялте на Московской улице со входами в подъезд на уровне второго этажа
Он тоже успел засветиться в фильме "Опекун"
12.
Пропускной пункт на въезд в Планерское.
В те годы в Крыму боролись с филлоксерой - заболеванием виноградников. На въезде в некоторые населенные пункты стоял пропускной пункт, где всем пассажирам автобусов и автомашин нужно было выйти и пройти ногами через ванну с опилками, пропитанными специальным составом.
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