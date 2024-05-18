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Каким был Крым в 1965 году

Каким был Крым в 1965 году

Автор:
18 мая 2024 21:44
Метки: Крым   СССР   история   фото   
271
16

Сегодня мы перенесёмся в солнечный Крым, прямиком в 1965 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был полуостров!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Крым   СССР   история   фото   
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5  комментариев
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11k
Vacony 6 часов назад
очень интересно... смотрю места и сравниваю с тем что сейчас... и тогда было ка кто лучше....а сейчас одни дома, бутики и т.д..
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11k
Billi_Bons 3 часа назад
Отправьте меня обратно в детство, в 1965.
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2k
O.Bender1 4 часа назад
Руля (штурвала) не было! Крутить было тяжело капец (мне, правда, 9 лет было). А поворачивать ваще атас - один должен был остановить гребное колесо со своей стороны, второй крутя своё поворачивал. Зато скорость передвижения была прям гоночная ).

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11k
Сергей 5 часов назад
3. Эти "пальмы", у местных "грибки" называются)
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158
ПИВОнер 7 часов назад
Супер !!!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5437 постов (5428 в горячем)

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