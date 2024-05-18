Каким был Крым в 1965 году

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Сегодня мы перенесёмся в солнечный Крым, прямиком в 1965 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был полуостров!
Интересного вам просмотра!
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3.
Ялтинская набережная и знаменитые "пальмы", создающие тенёк.
Кстати, далеко не все знают их историю - на самом деле эти "пальмы" были сделаны для американской выставки в московских Сокольниках, которая проходила в 1959 году и уже после этого перевезены в Крым.
4.
А вот ещё одно легендарное местечко из Ялты - киоск с бульонами на набережной. Бульон с пирожком стоил 37 копеек
15.
В те годы в Крыму была не одна, а две трамвайных системы, помимо Евпаторийского трамвая существовал ещё и Симферопольский.
До этого был ещё и трамвай в Севастополе, но после Великой Отечественной его восстанавливать не стали. Трамвай в Симферополе проработал до 1970 года - последний рейс состоялся 30 ноября 1970 г. Причиной закрытия трамвая в городе была изношенность путевого хозяйства. Также была потребность в ремонтной базе троллейбусов, под которую решили отдать трамвайное депо. После закрытия трамвайного движения в городе трамвайные вагоны были переданы в Винницу, Львов, Евпаторию, некоторые были списаны.
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