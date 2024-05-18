Каким был Крым в 1965 году

15.

До этого был ещё и трамвай в Севастополе, но после Великой Отечественной его восстанавливать не стали. Трамвай в Симферополе проработал до 1970 года - последний рейс состоялся 30 ноября 1970 г. Причиной закрытия трамвая в городе была изношенность путевого хозяйства. Также была потребность в ремонтной базе троллейбусов, под которую решили отдать трамвайное депо. После закрытия трамвайного движения в городе трамвайные вагоны были переданы в Винницу, Львов, Евпаторию, некоторые были списаны.