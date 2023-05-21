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18 наблюдательных людей, которые подловили необычные детали

18 наблюдательных людей, которые подловили необычные детали

Автор:
21 мая 2023 21:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запутанные   Наблюдательные   Необычные   детали   люди   подловили   
2266
19

Что только не увидишь в социальных сетях! Здесь попадаются изображения, которые заставляют смеяться от души или лишают дара речи. В этом посте вы увидите запутанные фотографии, которыми поделились пользователи. Они способны обмануть наше восприятие, и мы не сразу можем понять, что же происходит на самом деле.

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Метки: Запутанные   Наблюдательные   Необычные   детали   люди   подловили   
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3  комментария
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329
ЧЕбуратор Час назад
И как всегда долбанутый гуглоперевод.
Автору не стыдно? Или оно не читает?
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3k
lekha-fil Полчаса назад
А этот самый огромный футболист не вошёл в кадр?
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2k
Dmitry Tarasov 36 минут назад
На 14 - кулебяка. Именно так, судя по звучанию, она и должна выглядеть.
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