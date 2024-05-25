Как финны придумали себе несуществующего святого, что бы бухать с ирландцами

Святой Урхо - вполне официальный вымышленный святой, которого в 50-х годах прошлого века придумали живущие в Америке финны. Причина очень забавна. Рядом жили ирландцы – католики, которые 17 марта праздновали День Святого Патрика, пили, ели, веселились. Финнам было завидно, поскольку им, протестантам, этот праздник отмечать не положено.
Выход, конечно, гениальный в своей простоте и непосредственности. Финны придумали Святого Урхо, который якобы когда-то выгнал из финских земель то ли кузнечиков, то ли саранчу, то ли жаб (а может всех вместе) и спас этим урожай.
Напомним, Святой Патрик, согласно легенде, изгнал из Ирландии змей (хотя это и признаётся аллегорией, означающей изгнание из Ирландии язычества), чему и посвящён ставший уже всемирным День Святого Патрика.
Но самое забавное, что финны назначили себе праздник не на 17 марта, чтоб бухать вместе с ирландцами, а на день раньше.
Когда ирландцы только начинают, финны уже идут похмеляться. Благо, "традиции" были придуманы похожие – пить пиво (причём такое же – зелёное), закусывать и веселиться. В ходу ещё похожая атрибутика – скажем, зелёные парики.
На самом деле известно даже имя конкретного человека, который стал "автором" Святого Урхо – это некий Ричард Мэттсон, представитель финской диаспоры.
Правда, позже и сами финны стали спорить, кто придумал праздник – по второй версии, это некий Кеннет Брист, учитель из штата Висконсин.
Так или иначе, самая известная скульптура с изображением Святого Урхо и табличкой с самой легендой находится в Миннесоте, в городе Менахга (Menahga).
В любом случае, дело было в 1956-м году, когда пост президента далёкой (для американцев) Финляндии занял политик по имени Урхо Кекконен. То, именно этот факт стал поводом и для выбора имени нового святого, кажется, ни у кого сомнений не вызывает.
Говорят, Урхо Кекконен отличался вполне себе "бодрой" биографией – внебрачным романом, любовью к выпивке, а по молодости у него была хорошая спортивная карьера (национальный рекорд по прыжкам в высоту, всякие чемпионства в беге, прыжках в длину и т.п.)
Его победа в выборах на пост главы страны тоже была отчасти неожиданной и яркой. Кекконен был избран президентом при разнице 151 против 149 голосов (там у них голосовала коллегия выборщиков в составе 300 человек).
Кстати, считается, что слово "урхо" в финском языке также имеет значение "герой" или "храбрец".
Сама легенда за прошедшее время менялась и додумывалась, сейчас у неё есть некий "постулаты".
Скажем, решено считать, что Святой Урхо выгонял депортировал живность из страны (какую конкретно – всё ещё спорят, когда есть желание) с помощью заклинания Heinäsirkka, heinäsirkka, mene täältä helveteen!
Переводится это как "Кузнечик, кузнечик, иди отсюда в ад!" – возможно, сейчас это настоящий тост, с которым американские горячие финны поднимают кружки накануне Дня Святого Патрика, чествуя тем самым своего выдуманного святого.
Источник:
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Да мало ли в России Львов!
"Русский с американцем поспорили, у кого больше праздников. За каждый праздник один щелбан. Американец начал:
День Независимости, Рождество, Пасха… отбил десятка два и подставил лоб смело: у безбожников какие праздники?
А вот какие:
Новый год, Восьмое марта, Первое мая, Седьмое ноября… ну и ещё: День рыбака! День моряка! День строителя! День учителя!…
Отбил все профессии американец упал. Наш раздухарился и ногами его:
Аванс! Получка! Аванс! Получка! Аванс! Получка!"..