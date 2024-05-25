Как финны придумали себе несуществующего святого, что бы бухать с ирландцами

Выход, конечно, гениальный в своей простоте и непосредственности. Финны придумали Святого Урхо, который якобы когда-то выгнал из финских земель то ли кузнечиков, то ли саранчу, то ли жаб (а может всех вместе) и спас этим урожай.

Напомним, Святой Патрик, согласно легенде, изгнал из Ирландии змей (хотя это и признаётся аллегорией, означающей изгнание из Ирландии язычества), чему и посвящён ставший уже всемирным День Святого Патрика.

Но самое забавное, что финны назначили себе праздник не на 17 марта, чтоб бухать вместе с ирландцами, а на день раньше.

Когда ирландцы только начинают, финны уже идут похмеляться. Благо, "традиции" были придуманы похожие – пить пиво (причём такое же – зелёное), закусывать и веселиться. В ходу ещё похожая атрибутика – скажем, зелёные парики.