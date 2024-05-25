В России решили создать единый реестр авиадебоширов

В законопроекте процедура описана следующим образом: члены экипажа самолёта составляют акт о нарушении, подписывают его и заверяют у командира экипажа. Один экземпляр акта отдаётся нарушителю. Затем данные об этом нарушении в течение трёх дней отправляются в Росавиацию.

Росавиация должна вести список нарушителей и в течение пяти дней с момента получения информации внести их в единый реестр. После этого нарушителю запрещается продажа авиабилетов и полёты на три года.

Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и является обязательным для применения всеми авиакомпаниями, независимо от того, выполняют ли они полёты только на территории России или за её пределами.