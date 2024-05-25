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В России решили создать единый реестр авиадебоширов

В России решили создать единый реестр авиадебоширов

Автор:
25 мая 2024 10:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   авиакомпании   пассажиры   росавиация   самолеты   черный список   
796
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Сейчас такие черные списки ведутся авиакомпаниями самостоятельно, но это не спасает других авиаперевозчиков от буйных пассажиров.

Именно поэтому в преддверии сезона отпусков и было принято решение о создании единой базы пассажиров самолетов, которых на борт пускать опасно. Ну не умеют себя вести граждане, что поделаешь.


Право не пускать на борт самолета заведомо агрессивного пассажира авиакомпаниям уже предоставлено. Отказать в полете могут по статье 107.1 ВЗК РФ.



Теперь же дело за синхронизацией всех баз авиаперевозчиков.


Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина:

"В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов"


В законопроекте процедура описана следующим образом: члены экипажа самолёта составляют акт о нарушении, подписывают его и заверяют у командира экипажа. Один экземпляр акта отдаётся нарушителю. Затем данные об этом нарушении в течение трёх дней отправляются в Росавиацию.


Росавиация должна вести список нарушителей и в течение пяти дней с момента получения информации внести их в единый реестр. После этого нарушителю запрещается продажа авиабилетов и полёты на три года.


Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и является обязательным для применения всеми авиакомпаниями, независимо от того, выполняют ли они полёты только на территории России или за её пределами.

Источник:

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Метки: Госдума   авиакомпании   пассажиры   росавиация   самолеты   черный список   
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Влад Час назад
Ну вот же,есть и хорошие новости..
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488
Ашот Углумбеков Влад Час назад
Хороших новостей полно, просто иногда стоит на них обратить внимание. В конце концов, Фишки это не какой-нибудь латвийский Делфи, где с утра до ночи один негатив в виде русофобии, лжи, стравливания, пропаганды, очередных запретов и тому подобного шлака.
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1k
DuckTales 58 минут назад
Дошло наконец-то
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432
Matias DuckTales 50 минут назад
Хороший задел к тому, что бы и по другим моментам определились. Например, с эмигрантами, которые создают криминальное напряжение.
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FOX98
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