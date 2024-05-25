В России решили создать единый реестр авиадебоширов

Сейчас такие черные списки ведутся авиакомпаниями самостоятельно, но это не спасает других авиаперевозчиков от буйных пассажиров.
Именно поэтому в преддверии сезона отпусков и было принято решение о создании единой базы пассажиров самолетов, которых на борт пускать опасно. Ну не умеют себя вести граждане, что поделаешь.
Право не пускать на борт самолета заведомо агрессивного пассажира авиакомпаниям уже предоставлено. Отказать в полете могут по статье 107.1 ВЗК РФ.
Теперь же дело за синхронизацией всех баз авиаперевозчиков.
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина:
"В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов"
В законопроекте процедура описана следующим образом: члены экипажа самолёта составляют акт о нарушении, подписывают его и заверяют у командира экипажа. Один экземпляр акта отдаётся нарушителю. Затем данные об этом нарушении в течение трёх дней отправляются в Росавиацию.
Росавиация должна вести список нарушителей и в течение пяти дней с момента получения информации внести их в единый реестр. После этого нарушителю запрещается продажа авиабилетов и полёты на три года.
Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и является обязательным для применения всеми авиакомпаниями, независимо от того, выполняют ли они полёты только на территории России или за её пределами.
Источник:
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