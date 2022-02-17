Допинг, слезы и медали: каких спортсменов лишали медалей после победы

Радукан родом из Румынии, выступала на ОИ-2000 в Сиднее. Она стала победительницей Игр в индивидуальном и командном многоборье, а еще получила серебряную медаль в опорном прыжке.

Неожиданно выяснилось, что в пробе спортсменки есть псевдоэфедрин. А это, на секундочку, запрещенное вещество.

Позднее стало понятно, что вещество попало в организм девушки из-за халатности врача. Он прописал ей лекарство от простуды, в котором было это самое вещество.

Радукан лишили золота в индивидуальном многоборье. Но результат в командном многоборье и опорном прыжке оставили за ней.

Изабелла Драгнева

Игры 2000 года в принципе были наполнены скандалами. Драгнева, тяжелоатлетка из Болгарии, стала одной из трех спортсменов, которые попались на допинге и лишились медалей.

До того, как обман вскрылся, она успела завоевать золото в весовой категории до 48 килограммов. Затем в ее организме обнаружились диуретики, которые позволяли сбросить вес и заодно скрыть другие запрещенные вещества.

Иван Иванов

Вторым тяжелоатлетом, лишенным серебряной медали в тяжелой атлетике, стал Иван Иванов из Болгарии. Так же, как и Драгнева, он употреблял мочегонный диуретик.

После скандала Иванов прекратил карьеру. А за нее он успел немало: он был четырехкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 1992 года.

Лэнс Армстронг