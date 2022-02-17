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Допинг, слезы и медали: каких спортсменов лишали медалей после победы

Допинг, слезы и медали: каких спортсменов лишали медалей после победы (14 фото)

Автор:
17 февраля 2022 19:44
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   допинг   интересно   история   олимпиада   факт   
969
14

Сегодня закончился олимпийский турнир по фигурному катанию. К сожалению, фигуристка Валиева после скандалов не смогла откатать произвольную программу без ошибок. Как сказали комментаторы, ее просто сломали. Если бы она заняла призовое место, то церемония награждения в командном турнире не состоялась бы. Но бывали случаи, когда МОК успевал наградить спортсменов, а потом лишал их почестей из-за допинга. Рассказываем о таких спортсменах.

 

Марион Джонс

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Джонс – американская легкоатлетка, американская звезда. На Играх в Сиднее в 2000-м году она смогла завоевать три золотые медали в забегах на 100, 200 метров и в эстафете 4х400 метров. А еще две бронзы в эстафете 4х100 метров и прыжке в длину.

В 2007 году выяснилось, что тогда она сидела на допинге. Было проведено специальное расследование, в ходе которого она призналась, что по своей воле принимала запрещенные вещества. В итоге медалей ее лишили, а заодно и приговорили к пяти годам тюрьмы. Правда, освободили уже через полгода, но в историю ОИ она вошла как мошенница.

 

Андреа Радукан

Радукан родом из Румынии, выступала на ОИ-2000 в Сиднее. Она стала победительницей Игр в индивидуальном и командном многоборье, а еще получила серебряную медаль в опорном прыжке.

Неожиданно выяснилось, что в пробе спортсменки есть псевдоэфедрин. А это, на секундочку, запрещенное вещество.

Позднее стало понятно, что вещество попало в организм девушки из-за халатности врача. Он прописал ей лекарство от простуды, в котором было это самое вещество.

Радукан лишили золота в индивидуальном многоборье. Но результат в командном многоборье и опорном прыжке оставили за ней.

 

Изабелла Драгнева

Игры 2000 года в принципе были наполнены скандалами. Драгнева, тяжелоатлетка из Болгарии, стала одной из трех спортсменов, которые попались на допинге и лишились медалей.

До того, как обман вскрылся, она успела завоевать золото в весовой категории до 48 килограммов. Затем в ее организме обнаружились диуретики, которые позволяли сбросить вес и заодно скрыть другие запрещенные вещества.

 

Иван Иванов

Вторым тяжелоатлетом, лишенным серебряной медали в тяжелой атлетике, стал Иван Иванов из Болгарии. Так же, как и Драгнева, он употреблял мочегонный диуретик.

После скандала Иванов прекратил карьеру. А за нее он успел немало: он был четырехкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 1992 года.

 

Лэнс Армстронг

Еще один американец, жульничавший на Олимпийских Играх в Сиднее. Он – велосипедист, победил в «Тур де Франс» аж семь раз. В Сиднее он завоевал бронзовую медаль.

В 2012 году Антидопинговое агентство выяснило, что Армстронг – злостный нарушитель. Он постоянно сидел на допинге, хотя прежде все это отрицал.

Позже он все же сознался в применении допинга на шоу Опры Уинфри, и в итоге был лишен всех титулов и наград.

 

Йохан Мюлегг

Немец по национальности, гражданин Испании, лыжник на зимней Олимпиаде-2002 года смог завоевать целых три золотых медали. После третьего выступления в его допинг-пробе смогли найти вещество, которое повышает количество красных кровяных телец.

В итоге его сначала лишили медали в гонке на 50 километров, а затем и двух других медалей.

 

Лариса Лазутина, Ольга Данилова

Российские лыжницы на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году были обвинены в употреблении допинга.

И хотя история, откровенно говоря, мутная, сначала девушек отстранили от эстафеты, а после заключительной гонки на 30 километров объявили, что в их допинг-пробах найден дарбепоэтин.

Лазутину лишили выигранного в гонке золота и двух ранее завоеванных серебряных медалей. Данилову же лишили золоту в гонке преследования и серебра в гонке на 10 километров.

 

Роберт Фазекаш

Венгр, метатель диска, выиграл на Играх в Афинах золото в метании диска с новым рекордом.

Его заподозрили в допинге, а затем попросили сдать пробу. В итоге он сначала отказался проходить новые тесты, а затем предоставил пробирку с заранее приготовленной мочой. МОК решил не вручать атлету медаль.

 

Ирина Коржаненко

Россиянка Ирина Коржаненко толкала ядро до тех пор, пока в 2004 году в Афинах у нее в организме не нашли продукт распада станозолола. Через два дня после того, как она выиграла золотую медаль, ее лишили награды.

 

Адриан Аннуш

Еще один венгр, но теперь уже метатель молота, Адриан Аннуш стал лучшим на Олимпиаде в Афинах. Он сдавал допинг-тест за день до соревнований и сразу на следующий, но специалисты заподозрили, что пробу давали разные люди.

Аннуша, который уже успел уехать на родину, вызвали в Афины для повторного анализа. Приезжать он отказался, и в итоге его лишили золотой медали Игр.

 

Ольга Пылева

Биатлонистку Ольгу Пылеву уличили в допинге на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Россиянка тогда уже успела завоевать серебро.

После ее лишили медали, а затем дисквалифицировали на два года. В итоге после возвращения в спорт она успела завоевать золото ванкуверской Олимпиады в 2010 году в эстафете.

 

Ким Чон Су

Северокорейский стрелок Ким смог завоевать на Играх в Пекине две медали: одну бронзу в стрельбе на 10 метров и серебро в стрельбе на 50 метров.

Затем выяснилось, что у спортсмена в крови есть пропранолол, и в итоге его лишили обеих медалей. Остается только надеяться, что на родине его не наказали.

 

Надежда Остапчук

Остапчук – белорусская спортсменка, которая на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне толкала ядро.

На играх выяснилось, что анализы, которые она сдала перед своей золотой медалью, дали положительный результат на метенолон. Награды ее лишили.

 

Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин

Представители мордовской школы ходьбы выступали на Олимпиаде в Лондоне. Кирдяпкин выступал на дистанции в 50 километров, а Каниськина в 20 км (золото и серебро соответственно).

В 2015 году РУСАДА дисквалифицировало сразу пятерых ходоков из мордовской школы. Выяснилось, что в Мордовии многие годы поддерживали практику допинга. Тренера спортсменов, Виктора Чегина, пожизненно дисквалифицировали.

Эти же спортсмены, в свою очередь, лишились всех своих наград на лондонской Олимпиаде.

 

Российские спортсмены в Сочи

Скандал с российскими спортсменами в Сочи разразился уже после самой Олимпиады. Все прекрасно помнят, каким образом.

Факт, однако, все в том же: тогда у 12 спортсменов нашли допинг, который помогали скрывать российские власти и Московская антидопинговая лаборатория.

Власти РФ настаивают, что они тут ни при чем, однако признают отдельные случаи нарушений. В конце концов, история показывает, что спортсмены из других стран в принципе так же часто попадаются на допинге.

В итоге этого скандала Россия потеряла две золотых, шесть серебряных и бронзовую медаль. Все еще продолжается разбирательство относительно лыжника Евгения Устюгова, который победил в эстафете.

Команда России сейчас все еще победитель Олимпиады в Сочи. Но если нас лишат еще одного золота, мы опустимся на третье место.

 

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова

Российские керлингисты завоевали в Пхенчхане бронзу в дабл-миксте. Оказалось, что Крушельницкий принимал мельдоний. Их награду оперативно возвратили.

Источник:

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Метки: Спорт   допинг   интересно   история   олимпиада   факт   
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53k
alertol 57 минут назад
в профессиональном спорте под допингом ВСЕ, побеждают те кто не спалился, или проплатил....
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3k
Сергей 17 секунд назад
Ну да, а сколько забугорных спортсменов вроде той же Терезы Йохауг оправданы практически сразу?
Кстати.
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляциям 39 из 42 российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии МОК, связанное с Олимпиадой-2014 в Сочи. Изучив каждое дело индивидуально, CAS отменил наказание 28 атлетов полностью и еще 11, частично.
https://www.sport-express.ru/olympics/sochi2014/reviews/rossiyskie-olimpiycy-sochi-opravdany-tak-reshil-sud-1366195/https://www.sport-express.ru/olympics/sochi2014/reviews/rossiyskie-olimpiycy-sochi-opravdany-tak-reshil-sud-1366195/
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0
Пауль Полминуты назад
Самое обидно, что эти все решения про допинг, принимаются узким кругом. Очень легко играть в одни ворота, если правила придумал ты.
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0
Вероника Моцная 5 минут назад
Это ужас! У Наших спортсменов отобрали золото за команду в фигурном катании!! Из-за якобы допинга, правда в том, что допинг в коньках ну не очень работает, это выясняли учёные
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1k
vijilante 11 минут назад
Не удивлюсь если какой-то спортсмен наестся мёда и грецких орехов для укрепления здоровья , и в его крови найдут жуткое допинговое соединение с длиннющей формулой,каковой и окажется мёд с орехами.
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0
Илюша 11 минут назад
Когда олимпийские игры стали ареной политических состязаний и скандалов? Спорт должен оставаться вне политики!
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0
umarchik 12 минут назад
Респект тем кто снимает. Конечно, трудный вид спорта
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−4
Энна 13 минут назад
Надо своими силами побеждать , а не использовать препараты для этого
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0
Олег Флоринский 17 минут назад
Всех кто использует допинг надо лишать наград!
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0
Маркова Мария 21 минуту назад
Всех кто использует допинг надо лишать наград!
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−8
Ева Шаумян 23 минуты назад
Когда олимпийские игры стали ареной политических состязаний и скандалов? Спорт должен оставаться вне политики
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0
Валентин Елисеев 23 минуты назад
Это ужас! У Наших спортсменов отобрали золото за команду в фигурном катании!! Из-за якобы допинга, правда в том, что допинг в коньках ну не очень работает, это выясняли учёные
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−8
Ева Шаумян Полчаса назад
Уже перестаёшь удивляться таким скандалам, спорт давно пытаются подгрести под политику
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0
Виктория Полчаса назад
Валиева молодец! Спасибо ей за старания!
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19k
Егор Полчаса назад
Мне кажется, что допинг великолепно высвечивает медальная статистика. Олимпийские игры короткие, поэтому преимущественно используется кубковая (быстрая) система соревнований + давит ответственность момента, престижность награды. Все это делает важным элемент везения. Поэтому награды в команде страны должны распределяться более-менее равномерно. Например, страна завоевала 30 наград. В идеале должно быть 10 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Ну, или 11-9-10, или рядом с тем. Но не 20-5-5! Такой перекос в сторону золота говорит о массовом допинге в команде. Просто не попались по какой-то причине. Может, химия на высоте или у всех поголовно "терапевтические исключения". А, может, ловить не хотят...
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0
Денис 36 минут назад
Мдааааа
Сложно им ребятам
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0
Герман Ангелов 39 минут назад
Ужасно наблюдать, что нашу спортсменку обвиняют в допинге, помимо того что сборную и так МОК оставил без символики
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0
Данил 40 минут назад
Думаю, все должны честно показывать, на что способны. Иначе это будет соревнование, у кого круче допинг. Считаю, правильно делают, что ограничивают в этом
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−1
aleksMYha 41 минуту назад
Не смею их осуждать, в большинстве случаев это ошибка личных врачей спортсменов
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−1
Никита Александрович 57 минут назад
Допинг в керлинге ? Это что бы скользить лучше?
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363
Денис Веселов Час назад
Да , разрешить любой допинг, за олимпиаду не один, ласты склеит прям во время состязания.
Итоги олимпиады:
Сборная такая увезла 15 медалей и шесть гробов))))
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