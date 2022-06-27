Дешёвый «допинг»: зачем спортсмены жуют жвачку во время матчей?

Наверняка многие замечали, что спортсмены, как показанные в кино, так и в жизни, нередко жуют жевательную резинку прямо во время соревнований. Причём чаще других это делают представители подвижных видов спорта, вроде футбола, баскетбола и прочих.
Почему же они это делают, если есть риск подавиться и задохнуться?
Сложно в это поверить, но учёные пришли к выводу, что жевание тесно связано с мыслительными процессами в мозгу человека. За счёт давления в челюстях и ощущения вкуса жвачки, образуются сигналы. Именно они заставляют мозг задействовать дополнительные резервы, взбодриться и выйти из, образно говоря, пассивного режима.
За счёт этого у спортсмена усиливается концентрация. Кроме того, мозговая активность усиливает приток крови, а с ней и кислорода. Что, как ни он, требуется спортсмену. Причём чем жёстче резинка и чем больше в ней аромата, тем больше рецепторов работает, а значит, активнее работает мозг.
Также уже давно установлено, что жвачка снижает уровень стресса и тревожности и заставляет вырабатывать серотонин, известный как «гормон счастья», поскольку мозговая активность проходит в ответственной за это части мозга.
Не секрет, что лучшие решения принимаются при высокой концентрации и низком уровне стресса. Именно это баланс и нужен для достижения успеха в самых важных матчах и прочих состязаниях.
Да и не стоит забывать о банальной пользе жвачки в виде сохранения влажности во рту, что важно для хорошего спортсмена. Взять в пример тех же футболистов. Нормальные игроки за 90 минут преодолевают расстояние в более чем 10 км, а попить воды не всегда представляет удобным, так что слюна пусть и немного, но выручит.
В итоге можно сказать, что жвачка – некая хитрость, способная дать преимущество над равным соперником. По крайней мере, в работе мозга, ведь конечный результат она гарантировать не может. Но не стоит забывать и об опасности, особенно в контактных видах спорта.
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Поэтому, возможно, лучше воспользоваться кофеином, способным дать тот же результат. Забавно, что спортивные фармакологи пошли дальше и сделали жвачку с этим веществом. Правда, нужно не переборщить с «дозировкой», ведь резинка может оказать слабительное действие, о чём, к слову, написано на упаковке.
Согласитесь, неудобно бы вышло во время какого-нибудь важного матча перед ликующей толпой!
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АНТИФИШКИ
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