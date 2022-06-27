Дешёвый «допинг»: зачем спортсмены жуют жвачку во время матчей?

За счёт этого у спортсмена усиливается концентрация. Кроме того, мозговая активность усиливает приток крови, а с ней и кислорода. Что, как ни он, требуется спортсмену. Причём чем жёстче резинка и чем больше в ней аромата, тем больше рецепторов работает, а значит, активнее работает мозг.

Также уже давно установлено, что жвачка снижает уровень стресса и тревожности и заставляет вырабатывать серотонин, известный как «гормон счастья», поскольку мозговая активность проходит в ответственной за это части мозга.