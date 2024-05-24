22 самых забавных и нелепых рекорда Гиннесса

В Книгу рекордов Гиннесса попадают не только прославленные спортсмены. Среди рекордсменов значится множество людей, совершивших такие впечатляющие подвиги, как таскание на своей бороде поезда весом в три тонны, надевание наибольшего количества трусов за одну минуту, метание стиральной машины и т. п. Ну да, что-то героическое в этом определённо есть.