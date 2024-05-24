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22 самых забавных и нелепых рекорда Гиннесса

22 самых забавных и нелепых рекорда Гиннесса

Автор:
24 мая 2024 10:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   абсурдные рекорды   забавное   нелепые рекорды   рекорды   рекорды гиннеса   рекорды книги гиннеса   
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В Книгу рекордов Гиннесса попадают не только прославленные спортсмены. Среди рекордсменов значится множество людей, совершивших такие впечатляющие подвиги, как таскание на своей бороде поезда весом в три тонны, надевание наибольшего количества трусов за одну минуту, метание стиральной машины и т. п. Ну да, что-то героическое в этом определённо есть.

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19 сентября 2023 года фотограф Стивен Хейнинг, модель Мареша Клупс и водолаз Марио Медаревич провели подводную фотосессию на глубине 30 м под поверхностью залива Джорджиан и озера Гурон, Онтарио, Канада, побив свой предыдущий рекорд на 23,6 м.


Она способна делать 40 000-пиксельные цветные изображения с помощью чипа RGB Bayer с задней боковой подсветкой.

Его длина составляет 251 метр, толщина — 2,2 метра, и это самый большой канат из когда-либо созданных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   абсурдные рекорды   забавное   нелепые рекорды   рекорды   рекорды гиннеса   рекорды книги гиннеса   
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30k
BuG 2 часа назад
Флаг Тайваня.
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57k
Daniel Rumiantsev 15 минут назад
на №11 явно не было русских. иначе другим цветом выложили бы все наши три любимые буквы подряд. было бы гораздо рекорднее
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21k
Luc72 44 минуты назад
С задержкой дыхания что то не так.
Или какие то химпрепараты или еще что то использовалось.
Не может одна единственная особь какого либо вида отличаться от ВСЕГО ВИДА в ДЕСЯТЬ РАЗ по какому либо признаку, если это не касается размеров, геометрических...
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488
АНАТОЛИЙ 56 минут назад
Он что, Ихтиандр???
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31k
Serg2001 Час назад
Задержка дыхания впечатлила.
Ну еще рот немного. Изделие из магазина для взрослых напомнила.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Гордость нации
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1865 постов (1780 в горячем)

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