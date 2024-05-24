22 самых забавных и нелепых рекорда Гиннесса

В Книгу рекордов Гиннесса попадают не только прославленные спортсмены. Среди рекордсменов значится множество людей, совершивших такие впечатляющие подвиги, как таскание на своей бороде поезда весом в три тонны, надевание наибольшего количества трусов за одну минуту, метание стиральной машины и т. п. Ну да, что-то героическое в этом определённо есть.
1. В сентябре 2023 года Ян Шиллей и Джим Ниблер — продюсеры шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» — совместными усилиями надели 22 пары трусов за одну минуту, за что были удостоены звания рекордсменов Гиннесса
2. В настоящее время Йохан Эспенкрона является обладателем мирового рекорда по самому дальнему броску стиральной машины: в 2022 году он метнул устройство на длину 14 футов и 7 дюймов (4,45 м)
3. В августе 2022 года Лим Кай Йи сделал то, что до него не удавалось никому, — собрал Мистера Картофельную Голову (это игрушка) за рекордные 5,43 секунды
4. Рекорд Гиннесса по самому тяжёлому поезду, запряжённому в бороду, принадлежит Исмаэлю Ривасу Фалькону. В 2001 году он прикрепил автопоезд весом 6 069 фунтов (2753 кг) канатом к своей бороде и протащил его 10 метров
5. Эвери Чин побил рекорд Гиннесса по количеству M&Ms, съеденных с завязанными глазами с помощью палочек для еды. За одну минуту он съел 25 штук
6. В 2021 году Будимир Шобат задержал дыхание под водой на 24 минуты и 37 секунд, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса
7. Энтони Келли установил мировой рекорд Гиннесса по самой высокой стопке одновременно надетых шляп, продемонстрировав стопку различных шляп высотой 3 фута 6 дюймов (1,07 м)
8. Продуктовый магазин в Далласе побил рекорд Гиннесса, собрав гору из более 300 000 авокадо
9. «Сегодня в метро я столкнулся с рекордсменом Гиннесса по самой большой руке: 13 дюймов (33,02 см) от большого пальца до мизинца, его зовут Большой Джерри»
11. В 2007 году в Бисмарке, штат Северная Каролина, был установлен мировой рекорд Гиннесса по одновременному лежанию в виде снежных ангелов — 8910 штук
14. Более 3000 человек в костюмах динозавров побили мировой рекорд в Драмхеллере, Альберта
16. Всего через два года после того, как был побит рекорд по самой глубокой подводной фотосессии для моделей, Стив Хейнинг и его команда подводных фотографов погрузились еще глубже
19 сентября 2023 года фотограф Стивен Хейнинг, модель Мареша Клупс и водолаз Марио Медаревич провели подводную фотосессию на глубине 30 м под поверхностью залива Джорджиан и озера Гурон, Онтарио, Канада, побив свой предыдущий рекорд на 23,6 м.
17. Самый долгий марафон на качелях. Ричард Скотт, отец троих детей из Великобритании, установил этот рекорд, проведя на качелях 36 часов и 32 минуты
18. Мировой рекорд Гиннесса по созданию самой большой в истории мозаики из «Скиттлз» (использовано около 50 000 драже)
19. В 1989 году флаг Тайваня стал рекордсменом Гиннесса как самый большой флаг в мире. 400 человек работали вместе, чтобы развернуть этот огромный 800-килограммовый флаг длиной 126 метров, шириной 84 метра
20. Полковник Мяу — гималайско-персидский кот, который стал обладателем рекорда Гиннесса по самой длинной шерсти среди кошек. Длина его шерсти — 9 дюймов (22,86 см)
21. Это OmniVision OV6948, самая маленькая в мире камера, только что попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, размером всего 0,575 x 0,575 x 0,232 мм
Она способна делать 40 000-пиксельные цветные изображения с помощью чипа RGB Bayer с задней боковой подсветкой.
22. Канат, используемый на соревнованиях по перетягиванию каната на Окинаве, ставшем рекордом Гиннесса, весит более сорока тонн
Его длина составляет 251 метр, толщина — 2,2 метра, и это самый большой канат из когда-либо созданных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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