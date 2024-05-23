11 предметов, которые люди использовали для своих нужд

Наверное, многие из вас знают, что именно Китай начал массово выпускать туалетную бумагу в 14 веке. В других странах (в особенности странах запада) она появилась только в середине 1800-х годов. Однако первым производителям и маркетологам того времени потребовалось приложить море усилий, чтобы сделать революционный продукт популярным среди населения.
Да-да, многие люди всячески отвергали подобные инновации, отдавая предпочтения традиционным, но крайне неожиданным средствам для поддержания гигиены. Исторически люди использовали для очищения самые разные предметы — тряпки, сено, траву, фруктовую кожуру. Но это далеко не самые удивительные приспособления, которые применялись в туалетных целях. О них читайте ниже.
В 1700-х годах кукурузные початки были распространенной альтернативой туалетной бумаге. Таким методом активно пользовались поселенцы Северной Америки. Они были достаточно мягкими и их можно было использовать в неограниченном количестве.
Подобный вид «туалетной бумаги» активно применялся в Древнем Риме с 332 года до нашей эры по 642 год нашей эры. Такое приспособление называлось терзориум и представляло собой губку на палочке. Его можно было увидеть преимущественно в общественных туалетах. После использования губку помещали в специальное ведро с уксусом, которое позволяло произвести условную дезинфекцию.
Жители тёплых стран применяли для очищения песок и засохшую грязь.
Люди, жившие на островах, часто использовали ракушки или округлые камни. Реже в ход шла кокосовая скорлупа.
Круглые, небольшие камушки, использующиеся в качестве гигиенического средства, иногда упоминаются в еврейских талмудах. Их носили с собой в специальной сумке, а после использования просто споласкивали водой.
В средние века разные народности охотно пользовались мхом и другими подходящими растениями.
В Японии в 8 веке нашей эры люди применяли особые гигиенические палочки, которые изготавливались из бамбука. Не меньшей популярностью они пользовались и в Китае. Эта методика очищения зародилась, когда монахи и миссионеры принесли в страны буддизм (кстати, она является сугубо индийским обычаем). Главными преимуществами палочек была доступность и возможность повторного использования после обработки.
Греки и римляне охотно использовали вместо туалетной бумаги керамические изделия округлой формы. Они назывались пессои или остраки.
Богатые древние римляне вместо губок использовали шерсть животных. Смачивали они её не в уксусе, а в ведре с розовой водой. И это средство гигиены было сугубо индивидуальным.
Жители холодных стран использовали для осуществления гигиенических процедур снег, что звучит достаточно освежающе. Стоит сказать, что эта методика сохранилась и до наших времён. Ею активно пользуются эскимосы и представители других северных народов.
Моряки разных стран применяли потёртый кусок верёвки. Он привязывался к части корабля, использующейся в качестве туалета, и на постоянной основе оставался в океанической воде. После справления нужды моряки бросали верёвку в воду, позволяя ей таким образом очиститься.
Источник:
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Греки пользуют остраки!
Извините, не удержался..
Кто зад бумагой подтирает"
(с) Франсуа Рабле.