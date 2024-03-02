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Самый толстый пёс России смог похудеть на 40 килограмм

Самый толстый пёс России смог похудеть на 40 килограмм

Автор:
02 марта 2024 20:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Кругетс   Нижний Новгород   диета   лечение   лишний вес   приют   собака   
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Теперь пёс-тяжеловес может ходить самостоятельно.

В конце октября 2023 года на одной из улиц Нижнего Новгорода волонтёры нашли пса, вес которого составлял около 100 килограммов. Степень ожирения собаки не поддавалась даже классификации — такой степени просто не существует. Четвероногий не мог ходить, у него образовались пролежни и были нарушены многие функции организма. К счастью, прозванным Кругетсом псом занялся местный приют. Его сотрудники смогли собрать пожертвования на помощь животному и спустя четыре месяца продемонстрировали позитивные результаты.

Сегодня Кругетс уже может самостоятельно ходить, хотя делает это крайне неохотно, по сути, он учится делать это заново, и ветеринарам приходится его "гонять". Теперь он весит 60 килограммов, но для того, чтобы провести полноценное обследование, ему необходимо сбросить ещё хотя бы 10 килограмм.



"Похудение дается собаке тяжело, но специальная диета помогла ему скинуть несколько кг. Чтобы провести необходимые обследования, вес Кругетса должен быть как минимум 50 кг, поэтому пес всё еще живет в госпитале и его проживание на стационаре всё так же лежит на наших плечах", — говорят волонтёры.

По словам ветеринаров, Кругетс был домашним псом, а его хозяева, скорее всего, намеренно его раскармливали ради забавы, а когда надоел — выбросили на улицу.


"Мы ни в коем случае не утверждаем наверняка, но предполагаем, что собаку шутки ради начали превращать в какого-то смешного питомца, который всех бы забавлял. Но собака немаленькая, и она требует к себе особого внимания: и с точки зрения питания, и с точки зрения активности. Собака — это очень активное создание, без должной нагрузки у нее начинают нарушаться все процессы в организме. Конкретно у этой собаки они точно нарушены, у нее серьезная степень ожирения, такой степени ожирения вообще не существует. Изначально собака весила около 100 килограммов, но сейчас она уже прилично скинула. Тем не менее весит Кругетс очень много и без человеческой помощи он уже не может", — считает сотрудник приюта.

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Метки: Видео   Кругетс   Нижний Новгород   диета   лечение   лишний вес   приют   собака   
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Милый дружище, молодцы народ
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6k
Трям 3 минуты назад
Бедный песель, жрать не дали...
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6k
Ronin 22 минуты назад
Молодец пёсель подготовился к лету.
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13k
Copycat 2 часа назад
во наконец хорошие новости) пёсель мотивирует худеть) желаю всем избавиться от лишнего веса и иметь комфортную и здорову комплекцию
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