Самый толстый пёс России смог похудеть на 40 килограмм

По словам ветеринаров, Кругетс был домашним псом, а его хозяева, скорее всего, намеренно его раскармливали ради забавы, а когда надоел — выбросили на улицу.

"Мы ни в коем случае не утверждаем наверняка, но предполагаем, что собаку шутки ради начали превращать в какого-то смешного питомца, который всех бы забавлял. Но собака немаленькая, и она требует к себе особого внимания: и с точки зрения питания, и с точки зрения активности. Собака — это очень активное создание, без должной нагрузки у нее начинают нарушаться все процессы в организме. Конкретно у этой собаки они точно нарушены, у нее серьезная степень ожирения, такой степени ожирения вообще не существует. Изначально собака весила около 100 килограммов, но сейчас она уже прилично скинула. Тем не менее весит Кругетс очень много и без человеческой помощи он уже не может", — считает сотрудник приюта.