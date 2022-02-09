Судьба Google Stadia: скорее жива, чем мертва

В 2021 году Google решила отказаться от планов на дальнейшее развитие проекта и свернула игровое направление, оставив поддержку Stadia на сторонних разработчиков.

Можно было сказать, что игровая платформа одной ногой в могиле, однако буквально на днях оказалось, что это не совсем так.

В сети появились слухи, что Google планирует продать технологии сервиса сторонним компаниям для дальнейшего развития и уже вела переговоры с японской игровой компанией Capcom, а также Bungie.

Впрочем, если судить в данный момент по распределению рынка, вероятно, такая технология пригодилась бы Sony, у которой есть PS Now. Также ей могут заинтересоваться в NVIDIA, которые тоже активно продвигают свой облачный сервис.