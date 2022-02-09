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Судьба Google Stadia: скорее жива, чем мертва

Судьба Google Stadia: скорее жива, чем мертва (5 фото)

Автор:
09 февраля 2022 11:37
Сообщество : Игромир
Метки: google   изменения   облако   технологии   устройство   
802
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Технологии облачной платформы могут быть проданы сторонним фирмам.

Сравнительно недавно мы писали о кладбище Google, куда попадают проекты корпорации. В основном это концепты, которые не сулят большие деньги или просто оказались бесперспективными. Также туда попадают и наработки, которым It-гигант не готов оказывать долгосрочное финансирование для продвижения.

Таким проектом должен был стать и Stadia – игровой сервис, на который Google делала большие ставки, обещая настоящий прорыв в облачных технологиях.

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Корпорация запустила его в 2019 году и даже создала игровое подразделение для разработки эксклюзивных игр и приложений.

Одним из флагманов новой игровой платформы должен был стать Baldur's Gate 3. Фанаты даже печалились из-за того, что игра так и останется только на Stadia.

В 2021 году Google решила отказаться от планов на дальнейшее развитие проекта и свернула игровое направление, оставив поддержку Stadia на сторонних разработчиков.

Можно было сказать, что игровая платформа одной ногой в могиле, однако буквально на днях оказалось, что это не совсем так.

В сети появились слухи, что Google планирует продать технологии сервиса сторонним компаниям для дальнейшего развития и уже вела переговоры с японской игровой компанией Capcom, а также Bungie.

Впрочем, если судить в данный момент по распределению рынка, вероятно, такая технология пригодилась бы Sony, у которой есть PS Now. Также ей могут заинтересоваться в NVIDIA, которые тоже активно продвигают свой облачный сервис.

В любом случае будет интересно узнать, кому же достанется многострадальная Stadia, и как она может повлиять на развитие технологий той или иной компании.

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Метки: google   изменения   облако   технологии   устройство   
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Outcast 2 часа назад
Будет тоже самое что c Steam Machines
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Hunson Abadeer 37 минут назад
ни разу еще не пробовал облачный гейминг, вот думаю от NVIDIA затестить но ни как руки не дойдут)
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