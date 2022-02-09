Судьба Google Stadia: скорее жива, чем мертва

Технологии облачной платформы могут быть проданы сторонним фирмам.
Сравнительно недавно мы писали о кладбище Google, куда попадают проекты корпорации. В основном это концепты, которые не сулят большие деньги или просто оказались бесперспективными. Также туда попадают и наработки, которым It-гигант не готов оказывать долгосрочное финансирование для продвижения.
Таким проектом должен был стать и Stadia – игровой сервис, на который Google делала большие ставки, обещая настоящий прорыв в облачных технологиях.
Корпорация запустила его в 2019 году и даже создала игровое подразделение для разработки эксклюзивных игр и приложений.
Одним из флагманов новой игровой платформы должен был стать Baldur's Gate 3. Фанаты даже печалились из-за того, что игра так и останется только на Stadia.
В 2021 году Google решила отказаться от планов на дальнейшее развитие проекта и свернула игровое направление, оставив поддержку Stadia на сторонних разработчиков.
Можно было сказать, что игровая платформа одной ногой в могиле, однако буквально на днях оказалось, что это не совсем так.
В сети появились слухи, что Google планирует продать технологии сервиса сторонним компаниям для дальнейшего развития и уже вела переговоры с японской игровой компанией Capcom, а также Bungie.
Впрочем, если судить в данный момент по распределению рынка, вероятно, такая технология пригодилась бы Sony, у которой есть PS Now. Также ей могут заинтересоваться в NVIDIA, которые тоже активно продвигают свой облачный сервис.
В любом случае будет интересно узнать, кому же достанется многострадальная Stadia, и как она может повлиять на развитие технологий той или иной компании.
Источник:
- 8 доказательств того, что будущее уже наступило
- В Израиле создали аудиоустройство, передающее звук без наушников или колонок
- Слепой инженер изобрел "умную трость", которая работает с Google Maps
- Круто, но дорого: впечатления от Oculus Quest 2
- Похороненные Google: выживет ли новый проект корпорации Project Iris
Понравилось28