Ода трогательной бременской отравительнице

Оказывается, славный город Бремен известен не только благодаря персонажам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Но и историей не менее завораживающей, только мрачной и реальной.
Геше Маргарет Тимм появилась на свет в 1785 году. Несмотря на простое происхождение (отцом девочки был портной), Геше получила базовое образование и брала уроки пения и актёрского мастерства, мечтая о сцене.
Отец – мужчина старой закалки таких стремлений не поддержал и выдал 18-летнюю девушку замуж. Йохана Миттельберга всякие танцы-песни интересовали мало. Гораздо милее сердцу и желудку был эль в местных заведениях. Потому муж долго не протянул, покинув супругу и этот мир в 1813 году.
В течение нескольких следующих месяцев Геше потеряла троих детей и родителей.
Женщину, которая чуть ли не в одночасье потеряла всю семью, жалели абсолютно все. Бедняжку стали считать ангелом, посланным на землю, чтобы показать людям, как стойко нужно преодолевать жизненные испытания.
Но Геше была ещё молода и не стала ставить на себе крест. Вскоре у неё начались отношения с виноторговцем Майклом Кристофером Готфридом. Они поженились. Но в 1817 году бедняга заболел и скончался. Незадолго до этого на тот свет отправился вернувшийся из армии брат-близнец женщины, потребовавший долю в наследстве родителей.
Женщина осталась одна. Впрочем, не особенно печалясь по этому поводу. Жила в роскошном доме покойного супруга, меняла наряды, покупала изысканную еду.
Пауль Томас Циммерман – сосед обратил внимание не миловидную вдовушку в 1823 году. В законный брак они вступить не успели: смерть прибрала парня. Но зато жених успел оставить завещание на имя возлюбленной.
Ещё пять лет спокойной безбедной жизни промелькнули как один день. Пока вдовушка не начала обхаживать очередного кавалера. За ужином Иоганн Румпф заметил на листьях салата странные маслянистые капли. Такие же были на куске ветчины. Он не стал есть, а прихватил ломтик с собой и показал знакомому доктору.
Опасения оправдались: приветливая фрау щедро сдобрила угощение крысиным ядом. Пазл сложился, хотя горожане не могли поверить, что добропорядочная женщина оказалась маньячкой-отравительницей. На счету были и другие жертвы. Их общее количество составило 15 человек. И женщина продолжала строить новые планы.
Коим не суждено было сбыться. Геше Готфрид была последней, кого публично обезглавили в Бремене. После убийства 15 человек она была арестована и приговорена к смерти в свой 43-й день рождения в 1831 году. Толпа из 35 000 человек наблюдала за тем, как её голова покатилась к месту, которое теперь отмечено базальтовым камнем.
Жители Бремена почтили память продуктивной серийной убийцы, установив на городской площади Домсхоф камень-шпукштейн. Отметив место, куда упала голова отравительницы. И куда можно и нужно было плевать каждому проходящему.
Мотив её поступков так и не был установлен, и он до сих пор является предметом споров. Можно предположить, что она страдала синдромом Мюнхгаузена, при котором больные выдумывают или преувеличивают болезни людей, о которых заботятся. В список жертв вошли родители, два мужа, жених, несколько друзей и её дети.
Готфрид использовала крысиный яд под названием Mäusebutter, который состоял из мелких хлопьев мышьяка, смешанных с животным жиром. Она подмешивала небольшие дозы яда в пищу своих жертв и ухаживала за ними, когда они становились всё более больными. Её очень любили в округе, а друзья, сочувствовавшие ей в связи с потерей стольких родственников, называли «бременским ангелом».
После её смерти френологи использовали посмертную маску для изучения черт лица женщин-преступниц. Памятник Готфрид – один из, как минимум, двух в Германии, отмечающих смерть особо отвратительных преступников. И жители Бремена продолжают демонстрировать свое отвращение, плюя на камень, отмеченный крестом и вмонтированный в булыжную мостовую.
Источник:
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