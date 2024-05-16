Ода трогательной бременской отравительнице

Женщину, которая чуть ли не в одночасье потеряла всю семью, жалели абсолютно все. Бедняжку стали считать ангелом, посланным на землю, чтобы показать людям, как стойко нужно преодолевать жизненные испытания.

Но Геше была ещё молода и не стала ставить на себе крест. Вскоре у неё начались отношения с виноторговцем Майклом Кристофером Готфридом. Они поженились. Но в 1817 году бедняга заболел и скончался. Незадолго до этого на тот свет отправился вернувшийся из армии брат-близнец женщины, потребовавший долю в наследстве родителей.

Женщина осталась одна. Впрочем, не особенно печалясь по этому поводу. Жила в роскошном доме покойного супруга, меняла наряды, покупала изысканную еду.

Пауль Томас Циммерман – сосед обратил внимание не миловидную вдовушку в 1823 году. В законный брак они вступить не успели: смерть прибрала парня. Но зато жених успел оставить завещание на имя возлюбленной.

Ещё пять лет спокойной безбедной жизни промелькнули как один день. Пока вдовушка не начала обхаживать очередного кавалера. За ужином Иоганн Румпф заметил на листьях салата странные маслянистые капли. Такие же были на куске ветчины. Он не стал есть, а прихватил ломтик с собой и показал знакомому доктору.

Опасения оправдались: приветливая фрау щедро сдобрила угощение крысиным ядом. Пазл сложился, хотя горожане не могли поверить, что добропорядочная женщина оказалась маньячкой-отравительницей. На счету были и другие жертвы. Их общее количество составило 15 человек. И женщина продолжала строить новые планы.