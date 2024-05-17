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Дагестанец очень убедительно отговорил парня совершить суицид

Дагестанец очень убедительно отговорил парня совершить суицид

Автор:
17 мая 2024 10:17
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   Спасение   дагестанец   люди   суицид   
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В Краснодаре мужчина стоял на мосту и собирался прыгнуть вниз. Вокруг него собрались люди, пытаясь его отговорить. Пожалуй, самые действенные слова произнес парень, сказав: «Это даже не высота, ты упадешь и будешь мучаться, давай здание повыше найдем!».

Главное, что это сработало!

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Метки: Видео   Жизнь   Спасение   дагестанец   люди   суицид   
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Станислав 53 минуты назад
Молодца
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691
Алексей Куликов 37 минут назад
Вспомнился рассказ.
Девушка стоит на мосту, собирается прыгнуть.
Подходит к ней бомж и говорит: "давай я тебя понимаю, всё равно ты сейчас помрёшь"
Девушка возмущается, отказывается.
Тогда бомж говорит: "Тогда я тебя внизу подожду"
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13k
Том Сойер 52 минуты назад
Молодцы парни, всё правильно сделали, один отвлёк внимание, другой схватил, в итоге - спасли жизнь этому дебилу. (Обычно, такие как этот "прыгун" - один хрен исполняют задуманное....)
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2475 постов (2413 в горячем)

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