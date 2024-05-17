Дагестанец очень убедительно отговорил парня совершить суицид

В Краснодаре мужчина стоял на мосту и собирался прыгнуть вниз. Вокруг него собрались люди, пытаясь его отговорить. Пожалуй, самые действенные слова произнес парень, сказав: «Это даже не высота, ты упадешь и будешь мучаться, давай здание повыше найдем!».