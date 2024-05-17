Дагестанец очень убедительно отговорил парня совершить суицид

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В Краснодаре мужчина стоял на мосту и собирался прыгнуть вниз. Вокруг него собрались люди, пытаясь его отговорить. Пожалуй, самые действенные слова произнес парень, сказав: «Это даже не высота, ты упадешь и будешь мучаться, давай здание повыше найдем!».
Главное, что это сработало!
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Девушка стоит на мосту, собирается прыгнуть.
Подходит к ней бомж и говорит: "давай я тебя понимаю, всё равно ты сейчас помрёшь"
Девушка возмущается, отказывается.
Тогда бомж говорит: "Тогда я тебя внизу подожду"
Т9, мать его :)