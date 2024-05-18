Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Прототипы главных героев «Улиц разбитых фонарей», апрель 1999 года
3.
Акция протеста московских таксистов, 28 октября 1991 года
6.
1 апреля 1992 года, в Москве по адресу Тверская дом 4, открылся первый магазин Данон. Как обычно собрав большую очередь
8.
ОПГ "Синие" Группировка действовала в 90-х годах на территории Свердловской области.
21.
Победитель Первого чемпионата СССР по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг актер Анатолий Журавлев, 1991 год
30.
Плененный талибами а Афганистане российский экипаж самолета Ил-76.
38.
Сергей Безруков и куклы. Мало кто знает, но именно Сергей, автор голосов многих персонажей популярной передачи.
Источник:
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Единственный плюс - я был молод...