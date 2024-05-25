Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Наталья Гусева (Алиса Селезнева) и Игорь Можейко (Кир Булычев) на I Всероссийской конференции по фантастике "Роскон", февраль 2001 года
6.
Группа "Мираж", СССР, 1989г.
15.
На съемках «Брат 2». Хоккеисты «Питсбурга» Дариус Каспарайтис, Алексей Морозов, Алексей Ковалёв, Герман Титов. Сергей Бодров и Алексей Балабанов
17.
1994 год. Москва. Пробка у «Гидропроекта». 23-й трамвай с рекламой PEPSI едет в сторону станции метро "Сокол"
18.
Адриано Челентано, его жена Клаудия Мори, академики Е. Велихов и С. Федоров в мастерской Зураба Церетели, Москва, 1987 год
20.
Грустная продавщица на фоне пустых полок продовольственного отдела во время товарного дефицита, Москва, февраль 1988 года
21.
Юрий Лужков и Елена Батурина в фильме "Гений" с Александром Абдуловым и Ларисой Белогуровой, 1991 год
34.
Экипаж космического корабля Союз ТМ-21 на пресс-конференции в Звёздном городке, на фоне рекламы Windows 95
Источник:
- "Человек дождя": учёный-самоучка, чуть не затопивший Калифорнию
- "Я была одна, но чувствовала, как кто-то смотрит из темноты": 13 раз, когда люди столкнулись с мистическим у себя дома
- "Загулялись в Дьюти Фри": пользователи рассказали, почему опоздали на рейс
- Поношенную одежду и салатник из своего сервиза на рождение внука: топ подарков от свекровей