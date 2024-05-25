FISHKINET
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли "Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания "Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с... Рыбалка выходит на новый уровень Рыбалка выходит на новый уровень Остров Дьявола – райская преисподняя Остров Дьявола – райская преисподняя Мужчине из США выплатят почти миллион долларов за допрос в полиции Мужчине из США выплатят почти миллион долларов за допрос в полиции Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере... Королевская кобра: почему они ведут «войну» против других змей? Королевская кобра: почему они ведут «войну» против других змей? 30 фото с необычно большими вещами и существами 30 фото с необычно большими вещами и существами Властелины диванов Властелины диванов В Питере прикрыли контору, легализовавшую более 1500 мигрантов В Питере прикрыли контору, легализовавшую более 1500 мигрантов Феминистки продвигают новый тренд - добровольное безбрачие Феминистки продвигают новый тренд - добровольное безбрачие "Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на стул и отобрал у него телефон "Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на... 16 раздражающих привычек, с которыми столкнулись люди, находясь в отношениях 16 раздражающих привычек, с которыми столкнулись люди, находясь в... У Boeing новая фишечка - их самолеты могут взрываться в полете У Boeing новая фишечка - их самолеты могут взрываться в полете Сюрприз от уборщика-силача Сюрприз от уборщика-силача Маленькая обезьянка отправилась за покупками в магазин Маленькая обезьянка отправилась за покупками в магазин 100-летний мужчина раскрыл свой особый "алкогольный" секрет долголетия 100-летний мужчина раскрыл свой особый "алкогольный" секрет долголетия Моррис Фрэнк и Бадди: трогательная история дружбы, ставшей знаковой Моррис Фрэнк и Бадди: трогательная история дружбы, ставшей знаковой Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в Краснодаре. Пострадали 12 подростков Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
25 мая 2024 21:31
Метки: Россия   СССР   история   фото   
266
39

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Tuskub Час назад
...да, было.. но почему-то иногда просто стыдно сейчас смотреть некоторые фото... ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5481 пост (5448 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1130690



Другие посты автора
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Популярные теги
#фото#животные#автомобили#Юмор#дети#собака#ДТП#Госдума#Животное#тюрьма
#люди#история#Прикол#факты#забавно#авто аварии#аварии#США#мигранты#Украина
#в мире#машина#автомир#интересно#интересное#Автовсячина#фильм#кино#криминал#полиция
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли 10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет 10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х

На что жалуетесь?

Вернуться