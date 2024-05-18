Северная Ирландия решила основательно бороться с пукающими коровами

Правительство подсчитало, что местные коровы ужасно много пукают и выпускают ну просто невероятное количество углекислого газа. А фермеры все этих коров выращивают и выращивают.

Вот и решили в правительстве стимулировать фермеров выплатами, чтобы они уменьшили возраст забоя скота. Тем самым и сократить количество поголовья и спасти планету от выбросов. Всех под нож пускать не будут, но настоятельно рекомендуют оставлять только молодняк. Сокращение поголовья старых, не размножающихся животных на ферме поможет повысить общую производительность фермы при одновременном сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) с ферм.

Программа предоставит фермеру финансирование в размере 75 фунтов стерлингов за каждое забитое животное, соответствующее требованиям.