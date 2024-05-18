Северная Ирландия решила основательно бороться с пукающими коровами

И нет, не чопиками и изменением рациона, для уменьшения брожения в желудочно-кишечном тракте коров, а самым действенным методом - забоем.
Правительство подсчитало, что местные коровы ужасно много пукают и выпускают ну просто невероятное количество углекислого газа. А фермеры все этих коров выращивают и выращивают.
Вот и решили в правительстве стимулировать фермеров выплатами, чтобы они уменьшили возраст забоя скота. Тем самым и сократить количество поголовья и спасти планету от выбросов. Всех под нож пускать не будут, но настоятельно рекомендуют оставлять только молодняк. Сокращение поголовья старых, не размножающихся животных на ферме поможет повысить общую производительность фермы при одновременном сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) с ферм.
Программа предоставит фермеру финансирование в размере 75 фунтов стерлингов за каждое забитое животное, соответствующее требованиям.
Первоначально программа реализуется в течение четырехлетнего периода и будет стимулировать постепенное снижение возраста убоя с каждым годом. Возраст убоя должен сократиться с 30 месяцев в первом году до 26 месяцев в 2027 году.
Схема стимулирует фермерские предприятия сокращать возраст убоя крупного рогатого скота чистой мясной породы в течение четырехлетнего поэтапного периода внедрения.
Тем, кто соответствует целевым показателям, доступны выплаты.
Фермерскому хозяйству нужно только один раз зарегистрироваться для участия в BCR с 2024 года. Если предприятие зарегистрировалось, оно будет получать выплату BCR каждый последующий год при условии соблюдения условий участия в этом году.
Если фермерские предприятия зарегистрируются и в течение этого года у них не будет подходящих животных, никакие штрафы применяться не будут.
Источник:
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Они не пукают.
Наверное.
Начнут пукать. тогда и их поголовье сократят во славу Сороса и компании...