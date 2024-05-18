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Северная Ирландия решила основательно бороться с пукающими коровами

Северная Ирландия решила основательно бороться с пукающими коровами

Автор:
18 мая 2024 12:04
Сообщество : Животные
Метки: Северная Ирландия   забой   коровы   углекислые газы   финансирование   экология   
970
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И нет, не чопиками и изменением рациона, для уменьшения брожения в желудочно-кишечном тракте коров, а самым действенным методом - забоем.

Правительство подсчитало, что местные коровы ужасно много пукают и выпускают ну просто невероятное количество углекислого газа. А фермеры все этих коров выращивают и выращивают.


Вот и решили в правительстве стимулировать фермеров выплатами, чтобы они уменьшили возраст забоя скота. Тем самым и сократить количество поголовья и спасти планету от выбросов. Всех под нож пускать не будут, но настоятельно рекомендуют оставлять только молодняк. Сокращение поголовья старых, не размножающихся животных на ферме поможет повысить общую производительность фермы при одновременном сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) с ферм.


Программа предоставит фермеру финансирование в размере 75 фунтов стерлингов за каждое забитое животное, соответствующее требованиям.


Первоначально программа реализуется в течение четырехлетнего периода и будет стимулировать постепенное снижение возраста убоя с каждым годом. Возраст убоя должен сократиться с 30 месяцев в первом году до 26 месяцев в 2027 году.


Схема стимулирует фермерские предприятия сокращать возраст убоя крупного рогатого скота чистой мясной породы в течение четырехлетнего поэтапного периода внедрения.

Тем, кто соответствует целевым показателям, доступны выплаты.


Фермерскому хозяйству нужно только один раз зарегистрироваться для участия в BCR с 2024 года. Если предприятие зарегистрировалось, оно будет получать выплату BCR каждый последующий год при условии соблюдения условий участия в этом году.

Если фермерские предприятия зарегистрируются и в течение этого года у них не будет подходящих животных, никакие штрафы применяться не будут.




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Метки: Северная Ирландия   забой   коровы   углекислые газы   финансирование   экология   
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9  комментариев
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3k
Pioner76 52 минуты назад
Пи.з,.д,е.ц как глобалисты мозги властям промыли. Или хорошо заплатили. Следующий шаг всемирный голод. Если верить клаусу швабу.
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21k
Александр 57 секунд назад
Верной дорогой идут
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28k
Влад 8 минут назад
Ой дебилы... Следить надо за новостями науки, теперь все наоборот. По данным исследователей борьба с потеплением привела к значительному сокращению аэрозолей и парниковых газов в верхних слоях атмосферы, атмосфера потеряла отражающие свойства и к поверхности стало поступать больше солнечного света и тепла что вызвало разогрев поверхности земли, океанов и от них прилегающего воздуха. Короче, с начала введения всевозможных ограничений и активизации борьбы с 2015 года потепление ускорилось чуть ли не в двое.
Но мы будем и дальше убивать экономику, жрать рагу из насекомых, кактусы и плакать.
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36
DARK4000 18 минут назад
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62k
turyst Полчаса назад
Пусть тараканов разводят и едят.
Они не пукают.
Наверное.
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27k
Анатолий Соколов 43 минуты назад
походу Британия решила сократить количество фермеров в Северной Ирландии.
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98k
Доктор Джонс 46 минут назад
Пусть тогда ирландцы жрут одну свою картошку.
Начнут пукать. тогда и их поголовье сократят во славу Сороса и компании...
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11k
Vacony 51 минуту назад
а чего газ не добывать то ?
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7k
Старичок Час назад
хочешь жить-не пукай)))
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